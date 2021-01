El creador de 'Years and Years' vuelve a HBO con 'It's a Sin', sobre el sida en los años 80

HBO ha vuelto a apostar por el creador de la serie distópica de la plataforma 'Years and Years', Russell T. Davies. En esta ocasión, el guionista y productor televisivo británico nominado al Emmy y ganador de varios premios Bafta, estrena la ficción'It's a Sin', que trata el avance del virus VIH y el sida en Londres en la década de los 80.

La nueva apuesta del gigante audiovisual llega a las pantallas este sábado 23 de enero y la protagonizan jóvenes rostros como los del actor y cantante Olly Alexander ('Good Help the Girl', 'The Riot Club'), Omari Douglas, Callum Scott Howells, Nathaniel Curtis y la ya conocida para el director por su papel en 'Years and Years' Lydia West.

La ficción, coproducida con Channel 4, sigue la línea de su anterior fenómeno y llega a la plataforma de 'streaming' este enero con tan solo cinco episodios de aproximadamente una hora.

'It's a Sin' ('Es un pecado') está ambientada en la capital británica en los años 80 y en ella se cuenta la historia de tres jóvenes homosexuales que se conocen en la ciudad en una sociedad en la que se comienzan a conocer los estragos del VIH.

La incidencia de un nuevo virus aumenta a pasos agigantados y pronto sus vidas se pondrán a prueba de forma inesperada

De qué trata 'It's a Sin'

La nueva ficción de HBO sumerge al espectador en las vidas de Ritchie (Alexander), Roscoe (Douglas) y Colin (Howells) mientras comienzan una nueva vida en Londres a principios de 1980.

Sin conocerse de nada entre sí, estos jóvenes y su mejor amiga Jill (West), se encuentran y comparten aventuras. Pero la incidencia de un nuevo virus aumenta a pasos agigantados y pronto sus vidas se pondrán a prueba de forma inesperada.

A medida que pasa la década, y crecen a la sombra del sida, están decididos a vivir y amar con más fuerza que nunca.

Tráiler de 'It's a Sin' de HBO