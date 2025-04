Vuelven 'The Last of Us', 'Black Mirror' y 'El cuento de la criada': los estrenos de series en abril

Historias de misterio, asesinatos, distópicas o dramáticas se podrán ver este mes en las plataformas de 'streaming' pero, si por algo destaca este abril es por los estrenos de nuevas temporadas de series tan aclamadas como 'El cuento de la criada', 'Black Mirror', 'You' o 'The Last of Us'. Pero no son los únicos, ¿qué estrenos llegan este mes a Netflix, Max, Amazon Prime Video, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV+?

'The Bondsman': 3 de abril

Kevin Bacon da vida Hub Halloran, un cazarrecompensas asesinado, en 'The Bondsman', con un pequeño detalle: el diablo lo resucita con la misión de cazar demonios que se han escapado de la prisión del infierno. Esta ficción entremezcla la comedia, con la acción y el terror.

Dónde ver 'The Bondsman': Apple TV+.

'Pulso': 3 de abril

Los dramas de profesionales sanitarios vuelven a Netflix con 'Pulso', en la que un grupo de residentes de Urgencias lidia con sus problemas laborales y personales en un hospital de Miami sacudido por una polémica acusación.

Dónde ver 'Pulso': Netflix.

'Dying for Sex': 4 de abril

A Disney+ llega la miniserie 'Dying for Sex', basada en la historia de una mujer, Molly Kochan, que con un diagnóstico de cáncer terminal contó su situación en un pódcast. La serie la protagonizan Michelle Williams, Jenny Slate, Rob Delaney y Jay Duplass.

Dónde ver 'Dying for Sex': Disney+.

'El jardinero': 11 de abril

La ficción española estrena el thriller romántico 'El jardinero', creado por Miguel Sáez Carral y protagonizado por Álvaro Rico, que da vida a un jardinero cuya controladora madre gestiona un vivero. Sin embargo, en lugar de plantas, su negocio tiene que ver con algo más próspero, los asesinatos por encargo.

Dónde ver 'El jardinero': Netflix.

'Vicios ocultos (Your Friends & Neighbors)': 11 de abril

Después de ser despedido con deshonor, Andrew "Coop" Cooper (al que da vida Jon Hamm), un administrador de fondos que todavía está lidiando con su reciente divorcio, recurre a robar en las casas de sus vecinos en el muy adinerado barrio de Westmont Village, solo para descubrir que los secretos ocultos dentro de esas mansiones de lujo pueden ser muy peligrosos.

Dónde ver 'Vicios ocultos (Your Friends & Neighbors)': Apple TV+.

'Mr. Throwback': 14 de abril

La superestrella mundial del baloncesto y uno de los rostros más queridos de este deportes, Stephen Curry, se pasa a la televisión para protagonizar, junto a Adam Pally, una comedia en falso documental que cuenta la historia de un vendedor de recuerdos fracasado que espera encontrar el perdón al reconciliarse con su compañero de equipo de la infancia, nada menos que la leyenda de la NBA Steph.

Dónde ver 'Mr. Throwback': Apple TV+.

'Government Cheese': 16 de abril

'Government Cheese' es una comedia ambientada a finales de los 60 en California, que cuenta la historia de una familia peculiar que persigue sueños muy grandes y a priori, imposibles, y donde una reunión familiar no va como habían planeado.

Dónde ver 'Government Cheese': Apple TV+.

'Hal & Harper': 21 de abril

Movistar+ estrena el drama familiar protagonizado por Mark Ruffalo, Lili Reinhart, Betty Gilpin y Cooper Raiff 'Hal & Harper', en el que dos hermanos veinteañeros permanecen anclados en su infancia. Los retiene el trauma no superado de la pérdida de su madre cuando eran niños.

Dónde ver 'Hal & Harper': Movistar Plus+.

'Mariliendre': 27 de abril

Uno de los estrenos de la ficción española más esperados se podrá ver este mes. 'Mariliendre', protagonizada por Blanca Martínez Rodrigo, cuenta la historia de la que fue reina de la noche gay de Madrid. Ahora, a sus 35 años, es una diva destronada y aburrida que quiere recuperar su vida pasada.

Dónde ver 'Mariliendre': AtresPlayer Premium.

'El eternauta': 30 de abril

Habrá que esperar hasta finales de abril para ver otro de los estrenos más esperados. Cuando una nieve tóxica mata a millones de personas, un grupo de supervivientes de Buenos Aires deben combatir una amenaza invisible. Ricardo Darín protagoniza 'El eternauta', la adaptación de la novela gráfica.

Dónde ver 'El eternauta': Netflix.

'Carême, chef de reyes': 30 de abril

La ficción francesa estrena una serie sobre la historia del primer cocinero del mundo en convertirse en una estrella, Antonin Carême. Desde sus humildes comienzos en París hasta la cima del estrellato culinario en la Europa de Napoleón. Sin embargo, lo quieren como algo más, incluso como espía.

Dónde ver 'Carême, chef de reyes': Apple TV+.

'El largo río de las almas': 30 de abril

Esta miniserie que adapta el superventas de Liz Moore, que ocupó el top de las listas de 'The New York Times', sobre dos hermanas separadas por la adicción a las drogas. Una agente de policía que patrulla las calles sufre el impacto de la crisis de los opioides y su hermana, adicta que desaparece en el momento en que se suceden una serie de asesinatos. Amanda Seyfried protagoniza la ficción y ejerce de productora ejecutiva.

Dónde ver 'El largo río de las almas': Movistar Plus+.

Nuevas temporadas de series en abril

Además de estas series, vuelve con su temporada 2 'The Last of Us', la ficción basada en el videojuego homónimo que se convirtió en uno de los fenómenos del pasado año, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

También regresan ficciones tan aclamadas como 'Hacks', que estrena su temporada 4, o 'Doctor Who (2024)', que vuelve con su segunda entrega. También se estrena la esperada temporada 7 de 'Black Mirror', cuyas nuevas historias distópicas contarán con la secuela de 'USS Callister' y el debut de Paul Giamatti en esta serie.

Abril se despedirá de algunas ficciones que han estado en streaming los últimos años, como 'Andor', que lanza su segunda y última temporada el día 22 en Disney+; o 'You', que hará lo propio con su temporada 5, en Netflix, el 24 de abril.

Finalmente, 'El cuento de la criada' también dice adiós y, después de ocho años, estrena su sexta y última temporada, donde se desvelarán todas las incógnitas de la apasionante y terrorífica historia de June Osborne.

Estrenos de películas en abril

'El cuerpo' : 1 de abril (Max).

: 1 de abril (Max). 'Palmeras en la nieve' : 1 de abril (Max).

: 1 de abril (Max). 'Ferdinand' : 1 de abril (Max).

: 1 de abril (Max). 'RIO' / 'RIO 2' : 1 de abril (Max).

: 1 de abril (Max). 'Solo el fin del mundo' : 2 de abril (Max).

: 2 de abril (Max). 'The Square' : 2 de abril (Max).

: 2 de abril (Max). 'Glass': 2 de abril (Max).

'Mommy' : 3 de abril (Max).

: 3 de abril (Max). 'War Horse' : 3 de abril (Max).

: 3 de abril (Max). 'TOC TOC' : 3 de abril (Max).

: 3 de abril (Max). 'Amanece en Samaná' : 4 de abril (Movistar Plus+).

: 4 de abril (Movistar Plus+). 'Cuando cae el otoño' : 4 de abril (Filmin).

: 4 de abril (Filmin). 'Jojo Rabbit' : 5 de abril (Max).

: 5 de abril (Max). 'El triángulo de la tristeza' : 5 de abril (Max).

: 5 de abril (Max). 'Las chicas de la estación' : 6 de abril (Movistar Plus+).

: 6 de abril (Movistar Plus+). 'Las hijas del califato' : 11 de abril (Filmin).

: 11 de abril (Filmin). 'Parthenope': 17 de abril (Filmin).