Warner Bros estrenará todas sus películas de 2021 en cines y en 'streaming' a la vez

La major Warner Broscambiará el modelo de consumo de cultura que se ha seguido hasta ahora. Aunque otros como Disney han optado este 2020 por lanzar sus películas solo vía 'streaming', Warner ha anunciado que en 2021 estrenará todas sus películas de manera simultánea en los cines y en su plataforma de vídeo, HBO Max.

Ha sido este jueves cuando el gigante audiovisual ha anunciado esta decisión y lo hace pocos días después de comunicar que así lo hará con una de sus superproducciones más esperadas de este 2020, 'Wonder Woman 1984'. Esta tuvo que retrasar en varias ocasiones por la pandemia y finalmente se podrá ver, previsiblemente, el 16 de diciembre.

El anuncio de Warner Bros llega en medio de cancelaciones y aplazamientos de estrenos, así como la decisión de Disney de estrenar sus principales apuestas de este año únicamente en Disney+, como ya ha ocurrido con la versión en acción real de 'Mulán', y pasará con 'Soul' el próximo 25 de diciembre.

En el caso de Warner, ya ha ido desgranando a lo largo de este fatídico año para el séptimo arte que algunos de sus esperados estrenos no podrán llevarse a cabo cuando estaban previsto.

Entre las películas que Warner espera lanzar en 2021 están: 'Dune', la cuarta entrega de 'Matrix' o la segunda parte de 'El Escuadrón Suicida'

Por ello, entre las películas de la major que esperan ser lanzadas el próximo 2021 están: 'Dune', la cuarta entrega de 'Matrix', el musical 'En un barrio de Nueva York', 'Godzilla vs Kong', o la segunda parte de 'El Escuadrón Suicida'.

Golpe a la gran pantalla

'Dune' era una de las grandes apuestas de Warner de esta temporada y el pasado 6 de octubre se supo que no se podrá ver hasta el próximo día 1 de octubre, un año después de lo que estaba planeado.

La historia de esta cinta gira en torno al duque Leto Atreides, que acepta la administración del peligroso planeta desierto Arrakis y la única fuente de la sustancia más valiosa del universo, "la especia", una droga que extiende la vida humana, proporciona niveles de pensamiento sobrehumanos y hace posible el viaje interestelar que pliega el espacio.

En la cinta aparecen rostros como los del aclamado Timothée Chalamet (nominado a los premios Oscar por 'Call Me by Your Name'), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem y Jason Momoa, entre otros.

Estrenos de Warner Bros en 2021

Pero estas no son las únicas producciones que Warner tiene pendientes, en principio el próximo año se lanzarán otras como: 'The Little Things', 'Judas and the Black Messiah', 'Tom & Jerry', 'Mortal Kombat,' 'Those Who Wish Me Dead', 'Expediente Warren: Obligado por el demonio', 'Space Jam: Nuevas leyendas,' 'Reminiscence', 'Malignant', 'The Many Saints of Newark', 'King Richard' y 'Cry Macho'.

De esta manera, el próximo año todas estas películas se podrán ver tanto en la gran pantalla como en HBO Max, donde se estrenarán de manera simultánea. Esto implicará, previsiblemente, que los ingresos en taquilla desciendan notablemente, pero que la cifra de suscriptores crezca exponencialmente.

HBO se convertirá en España en HBO Max en la segunda mitad de 2021

Películas en HBO Max

Eso sí, tal y como ha aclarado la plataforma de 'streaming', en HBO Max solo estarán durante un mes, plazo que es mayor habitualmente en cartelera. Aunque, como también ha comunicado el servicio de vídeo, para ver estas cintas no habrá que pagar, por el momento, ningún coste adicional, como sí ocurrió, por ejemplo, con 'Mulán' en Disney+.