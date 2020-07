Martin Scorsese vuelve al género musical: se adentrará en la vida de David Johansen

Martin Scorsese volverá a estar al frente de un nuevo documental sobre música. En concreto, el director, guionista y productor de cine estadounidense tratará la vida del cantante de la banda de rock, punk y blues New York Dolls, David Johansen.

A través de Showtime Documentary Films, la cinta estará co-dirigida por David Tedeschi (ha trabajado en otras producciones musicales). Mientras, Scorsese también será uno de los productores ejecutivos junto con Sikelia Productions, Brian Grazer, Ron Howard e Imagine Documentaries.

El filme contará la historia de las "muchas caras de Johansen" en un "íntimo y extraordinario documental", aseguran desde Showtime, que cuenta cómo "tras crecer en Staten Island, Johansen aterrizó en el East Village de Nueva York a finales de los años 60".

Nacido en 1950 en Staten Island (Nueva York) e hijo de una bibliotecaria y un agente de seguros, cuando cumplió 16 años llegó al epicentro de la revolución contra-cultural en música, teatro, moda, arte, escritura y cambio social. "Un movimiento sísmico que aún reverbera en la actualidad", señalan.

La carrera musical de Johansen comenzó en los años 70 como cantante de los pioneros del punk New York Dolls, y continuó con su álter ego Buster Poindexter en los años 80, con el que ayudó en el resucitar el swing, para desembocar en el blues en los 90 con los Harry Smiths.

Mick Jagger, su inspiración

Originalmente se inspiró en el vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger, y el líder de la banda de proto punk MC5, Rob Tyner y, con una docena de discos a sus espaldas, se unió al grupo The Harry Smiths, tributo a Harry Everett Smith.

El director de esta cinta, Martin Scorsese, ha alabado la música de Johansen y ha señalado que ya contó con ella cuando trabajaba en la película 'Malas calles' ('Means Streets'), del año 1973, uno de sus primeros trabajos como director.

Según Scorsese, "antes y ahora, la música de David captura la energía y la emoción de Nueva York" y confiesa que tomó la decisión de contar su vida a través del cine después de verle en directo el pasado año en el neoyorquino Café Carlyle.

Martin Scorsese: cine y música

No es la primera vez que Scorsese se sumerge en la músicay, especialmente, en el género del blues. Lejos de tramas como la de la isla de Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo, 'Shutter Island' (2010) o de la de un excéntrico Matthew McConaughey junto a DiCaprio en 'El Lobo de Wall Street' (2013), hay una serie documental cuyo protagonista es el género del blues.

Scorsese fue el productor de 'The Blues' (2003), no obstante, en este documental cuenta con la dirección de otros seis directores que se declaran y plasman su afán por el género. Entre ellos destaca otro de los directores destacados en altavoz por su pasión por la música, el norteamericano Clint Eastwood.

En ese caso, eran siete películas distintas pero que conforman un documental interesante y que rinde homenaje a un género que no suele ser protagonista de la comercialización de las grandes compañías discográficas pero que, sin espacio para las dudas, es una delicia para los oídos.

A partir de este, el de Queens le cogió gusto al género documental y, dos años después, en 2005, el cineasta filmó 'No Direction Home', sobre la vida de Bob Dylan y a su impacto en la cultura y música popular americana en el siglo XX. A este artista lo recuperó en 2019, cuando creó 'Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese'.

Además, el cineasta lanzó 'Shine a Light' en 2008, que documenta una vigorosa actuación de los Rolling Stones en el Teatro Beacon de Nueva York y también examinó la vida de un 'Beatle' en 'George Harrison: Living in the Material World'.

Volverá a juntar a Leonardo DiCaprio y Robert de Niro

No solo eso, ya en 1977 creó 'New York, New York' y un año más tarde, 'El último vals' (1977), sobre el grupo canadiense 'The Band'.

En la actualidad, desde el estreno de 'El irlandés' ('The Irishman') en cines y en Netflix a finales de 2019, Scorsese se ha implicado en varios proyectos, como 'Killers of the Flower Moon', con el que recientemente se ha comprometido Apple y que reunirá de nuevo al cineasta con Leonardo DiCaprio y con Robert de Niro.