Mark Ruffalo será el padre de Ryan Reynolds en una nueva película de Netflix

El gigante audiovisual Netflix continúa aglutinando a las estrellas de Hollywood para sus películas. Ahora, se ha conocido que el actor estadounidense Mark Ruffalo será el padre del canadiense Ryan Reynolds en su próximo filme, que ya se ha empezado a grabar en Vancouver.

'The Adam Project' será una cinta de ciencia ficción de Skydances y Netflix dirigida por Shawn Levy, conocido por otros trabajos como 'Noche en el museo', 'Los becarios' y 'Stranger Things', una de las joyas de la corona del servicio de vídeo.

A pesar de que entre ambos intérpretes solo hay ocho años de diferencia, la cinta será de ciencia ficción y en ella los actores protagonizan viajes en el tiempo, ha anunciado en exclusiva el medio especializado 'The Hollywood Reporter'.

Pero el filme no solo contará con estos dos rostros más que conocidos para la industria cinematográfica, sino que el reparto también lo forman Zoe Saldana ('Guardianes de la galaxia', 'Vengadores', 'Avatar'), Jennifer Garner ('Elektra', 'Dardevil', 'Pearl Harbour') y Catherine Keener ('Déjame salir', 'Capote').

La última, volverá a coincidir con Ruffalo en la pantalla, después de formar tándem en la película indie 'Begin Again' (2013).

El filme de ciencia ficción será una nueva apuesta de Netflix, otra superproducción desarrollada por Levy y Reynolds -ambos trabajaron juntos en 'Free Guy' en la que Keener será una ladrona que roba tecnología al científico al que da vida Ruffalo.

Por este motivo, Reynolds viajará al pasado para pedirle ayuda a él mismo con 13 años.

Netflix ficha a medio Hollywood

Hace poco más de un mes, se supo que el cineasta estadounidense Adam McKay ('La gran apuesta', 'Vice', 'Hermanos por pelotas') y el gigante audiovisual Netflix habían conseguido algo que, a día de hoy, muy pocos lograrían. Ambos reunirán en su próxima película a un reparto en el que lo raro será ver a alguien desconocido.

La próxima película de McKay, 'Don't Look Up', contará en su reparto con los consoladísimos rostros de Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Cate Blanchett y Jennifer Lawrence.

Pero no solo estos tres oscarizados rostros estarán en la cinta, sino que también se verá al aclamado actor franco-estadounidense de 24 años Timothée Chalamet ('Call me by your name'), Matthew Perry ('Friends', 'The Odd Couple'), Rob Morgan ('Cuestión de justicia', 'Greyhound'), Jonah Hill ('El lobo de Wall Street', 'Supersalidos'), Himesh Patel ('Tenet', 'Yesterday') y el actor francés Tomer Sisley ('Mesías').