Todas las novedades que aterrizan en Netflix en junio: de 'Black Mirror' a 'Paquita Salas' o 'Dark'

La tercera temporada de Jessica Jones también llegará a Netflix aunque todavía no se conoce la fecha exacta.

Ya se conocen todas las novedades y estrenos que llegan a Netflix en junio. Y lo cierto es que este mes la plataforma viene cargada de sus algunos de sus best sellers más aclamados como pueden ser Black Mirror, Dark o -a un nivel más nacional- Paquita Salas.

Más estrenos de Netflix en junio

Steins, Gate: 1 junio

In the bosom of a Thorn: 1 junio

What If?: 1 junio

'The Writer': 1 de junio

I have a Script: 1 junio

Versailles: 1 junio

Black Mirror: 5 junio

Sucesor designado: 7 junio

Brooklyn Nine-Nine: 11 de junio

Queen of the South: 13 junio

Aggretsuko: 14 junio

My Hotter Half: 15 junio

Le Chant Du Loup: 20 junio

La misma sangre: 20 junio

The End of Evangelion: 21 junio

Dark: 21 de junio

GO! Vive a tu manera T2: 21 Junio

Further Tales of the City': 28 junio

More Tales of the City: 28 junio

Paquita Salas: 28 junio

Scare Tactics: 30 junio

Glee: 30 junio

Larga vida al rey Julien: 1 junio

Viva el rey Julien: 1 junio

13 mandamientos: 2 junio

Pose: 4 junio