Guía sobre todo lo que tienes que saber antes de ver la tercera temporada de Stranger Thins

Nada menos que dos años han pasado sin Stranger Things. Ahora, Netflix ha estrenado -por fin- la tercera temporada de la que es, sin duda, una de sus joyas de la corona a nivel internacional. La producción y el rodaje de los nuevos capítulos precisaron de más tiempo, por lo que no ha sido hasta ahora, 4 de julio,cuando Eleven y los suyos han podido regresar.

Mientras tanto y durante la larga espera, muchas han sido las teorías que han surgido en torno a la nueva temporada. Sobre todo, en los últimos meses cuando comenzó la potente batería de promoción de Netflix, con vídeos, imágenes y un largo etcétera.

Por tanto para estar bien preparados para ver Stranger Things 3 y no perdernos ni un solo detalle, hemos elaborado esta guía que responde a muchas de las preguntas clave que, seguramente, puedan surgir antes de darle al play.

Qué ocurrió en la primera temporada

En la primera temporada la trama giró en torno a la desaparición de Will y la aparición de la misteriosa Eleven, quien cuenta con poderes paranormales. Y descubrimos 'The Upside Down' (El otro lado en castellano), el universo paralelo en el que se encuentra 'perdido' el pequeño Will.

La búsqueda de Will se divide en dos vertientes: por un lado sus amigos -Mike, Dustin y Lucas- que empiezan a mover cielo y tierra para encontrarle y, por otro, la del agente Hooper. Todo, mientras la madre se da cuenta de que puede comunicarse con su hijo mediante las ya famosas luces de Navidad.

El Demogorgon es la bestia contra la que tienen que hacer frente en la primera temporada, mientras descubren el portal a otra dimensión, que es el Mundo del Revés.Finalmente, logran encontrar a Will y parece que todo vuelve a la normalidad. Es en este mundo donde comienza la segundatemporada,que empieza con un Will que ha 'adoptado' a la pequeña babosa que expulsó de su cuerpo en el capítulo final de la primera entrega.

¿Y en la segunda?

Mientras tanto, Hooper tiene a Eleven escondida para que no corra ningún peligro. Además, la babosa de Will, que acaba en casa de Dustin y se come hasta a su mascota, termina creciendo convirtiéndose en otra bestia enemiga.

En la segunda temporada, el demogorgon utiliza a Will como nexo entre los dos mundos, ya que se encontraba en 'The Upside Down', el mundo paralelo al real. Para lograr expulsar a la bestia del joven, deciden dar calor a Will, ya que el demogorgon precisaba del frío. Por otro lado, Eleven y Hooper se centran en cerrar el portal del Mundo del Revés. Algo que terminan consiguiendo.

Otra de las incógnitas que se resuelven en Stranger Things 2 es la muerte de Barb -la mejor amiga de Nancy que desapareció en extrañas circunstancias en la primera temporada-que se justifica en que había sido una víctima de una fuga química. Esto, tras ver como el ejército se vio obligado a abandonar el laboratorio tras descubrir los experimentos que hacían allí.

Cómo acabó Stranger Things 2

Todos aparecen en el baile del colegio, tras haber solucionado los problemas con el Mundo del Revés y el Demogorgon. Un plácido momento que se enturbia cuando fuera aparece la imagen del Demogorgon preparado para atacar de nuevo.

¿De qué va la tercera temporada de Stranger Things?

La 3ª temporada está ambientada en el verano de 1985, y los protagonistas se preparan para las celebraciones del 4 de julio.

Eso quiere decir que el curso escolar ya ha terminado, y los niños tendrán más tiempo que nunca para hacer frente al Demogorgon que sigue buscando cómo escapar del Mundo al Revés. Además, en lugar del Laboratorio de Hawkings hay un centro comercial.

Capítulos

Suzie, ¿me recibes? Ratas de centro comercial El caso de la socorrista desaparecida La prueba de la sauna El origen El aniversario La mordedura La batalla de Starcourt

Tráiler de Stranger Things 3

Nuevos (e importantes) personajes: Billy y Erika

En esta nueva temporada, adquirirá un papel más importante Billy Hargrove, el hermano abusivo de Max. De hecho uno de los avances de la tercera temporada está dedicado exclusivamente a él.

Habrá que estar atentos a Billy, ya que en el tráiler de la tercera temporada, muestra que existe algún tipo de relación entre él y el Demogorgon.

Por otro lado, también cobrará relevancia la hermana de Lucas, Erika, quien en la segunda entrega no tuvo un papel excesivamente relevante. Esta vez se unirá al grupo de Dustin, Robin y Steve.

Eleven o Jane Hooper

Al acabar la segunda temporada, Eleven decide dejar de ser un 'experimento' y vivir una vida normal con el agente Hooper, quien decide formalizar la adopción de la niña. De este modo, Eleven pasa a llamarse Jane Hooper, gracias a la falsificación de la partida de nacimiento.