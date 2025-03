Esta es la música favorita del rey Carlos III

El rey Carlos III del Reino Unido ha colaborado con Apple Music en la grabación de la música que le anima y le trae buenos recuerdos, como la de Bob Marley, Kylie Minogue y Grace Jones, como parte de un proyecto para celebrar las canciones de los países de la Commonwealth (Mancomunidad de Naciones).

Al grabar una transmisión de radio para Apple Music en el palacio de Buckingham, residencia de la familia real, Carlos III comparte anécdotas de sus encuentros con algunos de los artistas, informó este viernes el servicio de música en streaming de Apple.



En este proyecto, titulado "The King's Music Rom" (la sala de música del rey), el rey habla con sinceridad sobre el impacto que la música ha tenido en él, desde su capacidad para despertar recuerdos felices o consolar en tiempos de tristeza.



En las imágenes que acompañan al programa, el rey, con traje y corbata y un pañuelo de bolsillo en la chaqueta, aparece sentado en su escritorio grabando sus palabras, con un cartel antiguo iluminado que dice "On Air" (en directo) a su lado. "A lo largo de mi vida, la música ha significado mucho para mí. Sé que también es el caso de muchos otros. Tiene esa notable capacidad de hacer que los recuerdos felices vuelvan a fluir desde los rincones más profundos de nuestra memoria, de consolarnos en momentos de tristeza y de llevarnos a lugares lejanos", añade el jefe de Estado, de 76 años.



"Pero quizás, sobre todo, puede levantarnos el ánimo y más aún cuando nos reúne en la celebración. En otras palabras, nos trae alegría", destaca el monarca, que actualmente continúa un tratamiento oncológico por un cáncer no revelado. "Esto es lo que particularmente quería compartir: canciones que me han traído alegría. Esta parecía una forma tan interesante e innovadora de celebrar el Día de la Commonwealth (Mancomunidad británica de Naciones) de este año", añade.



El día de la Commonwealth se celebra este 10 de marzo. Rachel Newman, directora global de contenido y editorial de Apple Music, dijo que "Apple Music Radio es el lugar donde se desarrolla la cultura en todo el mundo, y nos sentimos honrados de que el rey Carlos III haya elegido compartir su lista de reproducción personal con nosotros y con los fanáticos de la música de todo el mundo".