Eres socialista sin saberlo: así se impone como única opción

Si tuviéramos que resumir con una frase este excepcional libro, La sociedad socialistamente socializada, podríamos decir algo así como lo que sigue: “eres socialista por defecto y esta obra te explica cómo y por qué”. José Luis Palacios Gómez, sociólogo riguroso e investigador apasionado, académico con vasta experiencia docente, pegado a la realidad y con lecturas suficientes para abrumar al más culto, nos ofrece un libro absolutamente necesario, certero, documentado e imperecedero. Porque el socialismo adopta muchos rostros a lo largo y ancho del mundo, pero en la actualidad su difusión permea estructuras económicas, culturales, sociales y políticas por igual. Siempre ha sido así y Palacios Gómez explica a la perfección de qué manera tal cosa ha sucedido y sigue, hoy, sucediendo.

Como decíamos, el autor se enfrenta a una de las ideologías predominantes de nuestro tiempo: el socialismo. La tesis central del libro radica en el proceso de socialización, un fenómeno psicosocial mediante el cual los individuos interiorizan los patrones de pensamiento y comportamiento propios de la sociedad en la que viven, en concreto los patrones que podríamos incardinar en la ideología socialista. Según Palacios Gómez, en la actualidad, vivimos en una época caracterizada por la supremacía de la ideología socialista. Esta perspectiva socialista no solo predomina en el análisis de los problemas contemporáneos, sino que también se presenta como la única solución viable para dichos problemas. Crean el problema y ofrecen, “mágicamente”, la solución.

Esta visión, sostiene el autor, es impuesta a través de un proceso específico de socialización que hace que las personas acepten el socialismo como una ideología natural e incuestionable. Los socialistas de ayer dicen que leyeron a Marx, pero los socialistas que vinieron luego estudiaron a Gramsci y consiguieron tomar la delantera, periclitando a marxistas-leninistas: es en la cultura y en la industria cultural donde hay que poner toda la carne en el asador; la propaganda socialista debe inocularse desde la más tierna educación (pública, por supuesto) hasta la muerte del sujeto, pasando por Universidades, redes sociales, medios de comunicación tradicionales, libros, podcast, cine, series. Es válido cualquier formato susceptible de llegar a las mentes de las personas.

Nuestro autor aborda críticamente las inconsistencias y errores del socialismo tanto como sistema económico y político como cultural. En el ámbito económico y político destaca que el socialismo, incluso sacrificando la libertad individual, no logra más que generar pobreza generalizada. El motor de la prosperidad y crecimiento real de las sociedades occidentales es la economía de mercado, no el socialismo. Además, el ensayista nos recuerda vivamente que el proyecto político socialista se cimenta sobre una igualdad tan aberrante (por liberticida) como imposible (por obviar que los seres humanos somos diferentes por naturaleza, no iguales). En el terreno cultural, el ensayo subraya que solo mediante un proceso de socialización totalitaria puede el socialismo imponerse como un modelo válido y viable para la vida en todos sus órdenes. Y no dudará en tirar con toda la artillería que tiene a su disposición, por tierra, mar y aire.

El autor argumenta que el socialismo, lejos de hacer a las personas más libres, prósperas y felices, resulta ser una ideología inevitablemente totalitaria, argumentalmente débil y empíricamente ineficiente. El libro ofrece una crítica contundente acerca de cómo el socialismo, a través de diferentes procesos de socialización (valga la redundancia) moldea la mente de los individuos para aceptar una visión del mundo que, en última instancia, cercena tanto su libertad como su bienestar.

En resumen, este libro constituye un análisis profundo y evocador de cómo la ideología socialista permea nuestra sociedad actual y los mecanismos de socialización que pretenden perpetuar su dominio. Es un ensayo liberal, decidida y consecuentemente liberal. Invita a los lectores a cuestionar y reflexionar sobre las bases y consecuencias de la ideología socialista, ofreciendo al lector argumentos tan sólidos como bien fundamentados y trabados.