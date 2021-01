Quince ensayos de 2020 para afrontar 2021

Los libros casi nunca cambian el mundo, pero nos ayudan a imaginar nuevos enfoques para nuestros problemas. Frente a la vistosidad estética del cine o las series, el ensayo nos propone una relación más cruda pero en muchas ocasiones más intensa. Desde Woody Allen hasta la muerte del arte contemporáneo, pasando por el sexo furtivo, diversos autores españoles ofrecieron reflexiones para ayudarnos a apreciar los conflictos y matices de la existencia. Ojalá 2020 tenga el mismo nivel de reflexiones, casi todas muy pegadas a problemas prácticos.

“Cubantropía” , de Iván de la Nuez (Periférica)

Uno de nuestros mejores críticos culturales (nacido en Cuba) pasa a limpio tres décadas de crónicas sobre la cultura de la isla. De la Nuez no es un turista, queda claro cuando se repasa su biografía. “A los veinticinco años yo ya había pisado los internados que sirvieron como laboratorios del hombre nuevo, había visto in situ la debacle sandinista en Nicaragua o el derrumbe del comunismo en Europa del Este , y también disparado con varias armas soviéticas: desde la pistola Makarov hasta el AKM pasando por el RPG7, un lanzacohetes portátil. Y eso que yo no estaba en la franja alta de la épica de mi generación (como la de las guerras en África). Cuando has vivido en medio de metas tan altas, tu descreimiento, obviamente, puede llegar a ser proporcional a estas”, nos dijo en una sustanciosa entrevista.“Lo más triste de todo es que una parte de la izquierda abandonará a los cubanos cuando ya no les funcionen como sujetos ideales para amoldarlos a sus discursos. Entonces, buscarán otra mascota ideológica para canalizar sus pulsiones redentoras”, remataba.

“Contra la igualdad de oportunidades. Un panfleto igualitarista”, de César Rendueles (Seix Barral)

No se dejen engañar por la palabra panfleto: el tono no es 'agresivo' ni 'difamatorio', como rezan las dos definiciones de la RAE. Al contrario, estamos ante un texto amable y ponderado, que pone especial esfuerzo en dirigirse a personas alejadas de las posiciones políticas del autor. En la página 24 ya se muestra de acuerdo con el presidente republicano Dwight Eisenhower, que proclamó en 1954 que "si algún partido político intentase abolir la seguridad social, la cobertura por desempleo o los programas agrícolas, nunca más volverías a oír hablar de ese partido. Por supuesto, hay un minúsculo grupo de disidentes que creen que esas cosas se pueden hacer (…) Su número es insignificante y son unos imbéciles". Desde entonces, el mundo ha cambiado bastante, no a mejor para quienes piensan que la creciente desigualdad es un problema central de nuestro tiempo.

“Cartas del sobrino a su diablo”, Juan Manuel de Prada (Homo Legens)

El pasado verano, Juan Manuel de Prada rindió homenaje al humor caústico de C.S Lewis con treinta y una columnas en ABC donde un joven sobrino informaba a su diabólico tío de cómo avanzaba su trabajo para sabotear la España del coronavirus. ¿Resultado? Un sátira salvaje del peor año de nuestras vidas. El resultado es tronchante, además de una lección sobre la vigencia de la moral católica para analizar la actualidad política. Toda una demostración de cómo apoyarse en los clásicos para renovar su vigencia (también se cita a Pemán, Foxá o Chesterton, entre otros conservadores consagrados). Los españoles del futuro harán bien en leer esto para enterarse de lo mal que lo pasamos (y lo pésimamente que nos gobernaron) en nuestro año más complicado.

“Macarras intraseculares” , de Iñaki Domínguez (Melusina)

Antropólogo fascinado por las subcultura urbanas, Domínguez decidió documentar su obsesión investigando sobre colectivos y figuras de los bajos fondos en la capital de España. El resultado es un ensayo vibrante, además de arriesgado: los protagonistas compartieran historias que podían traerles problemas legales, al no estar prescritas sus fechorías. "Lo penoso del asunto fue que que se negaron a colaborar aquellas personas que eran amigos y gente cercana, aquellos que debería haber sido más fácil entrevistar. La gente que conocí por primera vez, exclusivamente para las entrevistas, fueron los que más información me facilitaron”, recuerda el autor. El resultado, que celebraron lectores de todo pelaje, es un retrato ameno pero de notable profundidad sobre los márgenes sociales de Madrid antes de la gentrificación.

“Fratelli Tutti”, de Jorge María Bergoglio (Ediciones Palabra)

El papa Francisco logró provocar debate con esta encíclica, basada en las enseñanzas de Francisco de Asís y cargada de un fuerte mensaje igualitario, de condena al consumismo y retorno a las relaciones comunitarias. Las primeras polémicas en España se centraron en su postura de que la propiedad privada es un derecho secundario, sometido a la función social de los bienes (nada muy distinto de los que dice el artículo 33.1 de nuestra Constitución). La encíclica propone además un pacto cultural global cuyas formas no excluyan a nadie.“Los sueños de la libertad, la igualdad y la fraternidad pueden quedar en el nivel de las meras formalidades, porque no son efectivamente para todos (…) Con frecuencia las buenas propuestas no son asumidas por los sectores más empobrecidos porque se presentan con un ropaje cultural que no es el de ellos y con el que no pueden sentirse identificados”, lamenta. Aunque se aleje de la doctrina católica para abrazar los derechos humanos, algo justamente criticado, consiguió devolver a la Iglesia al centro del debate ciudadano. No es poco en estos tiempos de individualismo extremo.

“Así empieza todo. La guerra oculta del siglo XXI”, de Esteban Hernández (Ariel)

Estamos ante un texto que explica un hecho grave: las actuales élites no están tomando decisiones funcionales para afrontar los problemas que merman nuestras condiciones de vida. La lucha por la supervivencia se hará cada vez más cruda si no hay una reacción a gran escala, social, económica e institucional. “Lo relevante para mí en este instante es la guerra entre lo productivo y lo financiero, en la que va ganando por goleada lo financiero, lo alejado de la economía real, esa que produce los ingresos de la mayoría de la gente. Esta guerra significa que los parados, autónomos, trabajadores por cuenta ajena, pequeños y medianos empresarios, muchos profesionales liberales y parte de las grandes empresas ligadas al territorio van a salir perdiendo todavía más”, nos explicaba este otoño.

“Utopia no es una isla”, de Layla Martínez (Antipersona)

Vivimos tiempos distópicos, donde apenas tenemos tiempo para imaginar mundos mejores. Por eso la joven Layla Martínez propone este recorrido histórico por las distintas utopías que han ayudado a avanzar a nuestras sociedades. “Todas las heridas emocionales están profundamente relacionadas con esa parálisis colectiva. Se retroalimentan mutuamente. Esta sensación de estar tan solos, tan aislados, que tenemos muchos, produce parálisis colectiva y esta contribuye a lo primero. Las políticas emancipatorias tienen que ser de alguna manera sanadoras, la salud mental ahora debe tener un papel importante, que el 'cómo' sea tan importante como el 'qué'. Sanar tiene que ver con tratarnos entre nosotros de una manera diferente a las relaciones utilitaristas del proyecto neoliberal. Con querernos. No quiero que suene hippie, pero creo que tenemos que encontrarnos de verdad”, ha explicado la autora. Además de la erudicción, el texto destaca por un espléndido estilo.

“Del arte y su obsolescencia”, de Alberto Adsuara (Casimiro)

El pensador valenciano muestra su rechazo al ecosistema del arte contemporáneo, cada vez más dócil y mendicante respecto al Estado. El texto argumenta con ejemplos el callejón sin salida que hoy encaran el mercado, los museos y la inmensa mayoría de los artistas. La parte central es una carta abierta al mundo del arte donde expone de manera rotunda las grietas del sector. “En realidad el arte se vació de sentido ya en los setenta, todo lo que hemos hecho en estos años ha sido estirar la agonía, tal es el poder de la inercia psicológica y financiera”, explicó cuando le entrevistamos. Muy recomendable también su ensayo de este año contra el filósofo marxista/hegeliano Slavoj Zizek.

“Políticas de lo sensible. Líneas románticas y critica cultural”, de Alberto Santamaría (Akal)

Profesor de Teoría del Arte en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, sus textos desprenden un alto nivel analítico sin renunciar al juego poético. Aquí destripa con el mismo rigor la obra de María Zambrano, las canciones de The Smiths y los textos de Karl Marx sobre nuestro país, entre otros muchos temas. Como en el caso de John Berger y Terry Eagleton, intelectuales cuya mirada comparte, estamos ante un erudito capaz de usar sus amplios conocimientos para lograr que enfoquemos de manera diferente los conflictos cotidianos. “La cultura tiene que ver con nuestras prácticas cotidianas y con nuestras expectativas y, por tanto, no es reducible un molde racional exclusivamente. Si así fuera, se habría devorado a sí misma. Debe ser defendida y analizada también por su potencia irracional, por su pulso transformador que lo vincula con lo incomprensible. Si quieres certezas, la cultura quizá no es el lugar”, nos dijo.

“Contra la cinefilia”, de Vicente Monroy (Clave Intelectual)

Los cinéfilos son una especie en vías de extinción, casi tanto como los videoclubes. Este ensayo de Vicente Monroy -cinéfilo declarado- explica cómo profetizar la muerte del cine ha formado parte del amor enfermizo de muchos adictos al séptimo arte. La frase que abre el libro no se anda con chiquitas: “Le olía mal el aliento, como a todos los cinéfilos”, diálogo de la actriz Elizabeth Moreau en una película de Luc Mollet. Con máxima audacia, Monroy desmonta la pedantería de los adictosa la pantalla, esos que piensan que un travelling equivocado puede convertir en fascista una película contra los nazis. El texto tiene la potencia de una autocrítica no lastimera, capaz de iluminar cómo algunas querencias culturales no son sino carencias de las que conviene tomar distancia.

"Ética, estética y política. Ensayos (y errores) de un metaindignado", de Ernesto Castro (Arpa)

Basta echar un vistazo al índice para descubrir que Ernesto Castro Córboda (Madrid, 1990) es un filósofo con sentido del humor. En esta recopilación nos habla de las “Objeciones de un pajllero ante el posporno”, “El atentado de las tetas contra Theodor W. Adorno” y “Exterminar a los carnívoros: la Solución Final animalista”, entre otras polémicas contemporáneas. El joven autor admite en el prólogo que su fama se debe sobre todo a las clases, presentaciones y debates que cuelga constantemente en Youtube, nueva ágora de un mundo donde se desploman las ventas de libros. La notable popularidad que ha logrado en esta red social confirma que la filosofía puede seguir viva -sin perder nivel- incluso entre personas poco propensas a la lectura. Además, el autor domina tanto los textos de intervención como los de largo calado, como demuestra la publicación -también este año- del alabado Realismo poscontinental. Ontología y epistemología para el siglo XXI, publicado por Materia oscura.

“Cruising: historia íntima de un pasatiempo radical”, de Álex Espinoza (Dos Bigotes)

De manera creciente, triunfan los ensayos históricos donde no se habla de presidentes, ni de generales, ni de tratados internacionales. En esta corriente se inscribe este sustancioso ensayo sobre la venerable práctica del sexo gay en espacios públicos. Más allá de la información histórica, resultan muy valiosas las confesiones y recuerdos de Espinoza, por ejemplo cuando explica que en las discotecas gays de su juventud en Los Ángeles reinaba una idea tan normativa de la belleza que el cruising servía como alternativa para los descartados. “A pesar de que siempre he oído que la comunidad gay es abierta y acogedora, me sentía rechazado y aislado. En aquella época, mis amigos mexicanos -con sus cuerpos definidos y su confianza en sí mismos- siempre eran el fetiche y el objetivo de la mayoría de los hombres blancos del lugar (y probablemente aún lo sean) que los veían como nada más que complementos de sus perversiones y sus fantasías”, recuerda.

“Espacios de intimidad y cultura material” (Cátedra) y “Conocimiento expropiado. Epistemología política en una democracia radical” (Akal)

Increíble, pero cierto: el filósofo Fernando Broncano publicó dos grandes ensayos en el año de la pandemia. El primero, breve, trata sobre cómo hemos perdido los espacios de relación en los que desarrollarnos como seres humanos. El otro, más amplio y ambicioso, analiza “las formas más invisibles de injusticia tienen que ver con lo intangible, con el dominio sobre la información y el conocimiento”. También nos ofreció una de las entrevistas con más sustancia del año, cargada de frases como esta: “Cuando reivindico de los teleclubes no es desde una posición nostálgica, sino lamentando que los viejos lugares para socializar se destruyen a una velocidad mayor de la que se construyen los nuevos. Fíjate, por ejemplo, en cómo las franquicias han ido arrinconando a los bares de toda la vida. Un camarero es depositario de unos saberes sociales importantes y no es lo mismo que conozca a la clientela que encontrarse uno nuevo cada poco, todos ellos veinteañeros, que sabes que se van a marchar en cualquier momento. Antes era más barato juntarse cuatro amigos y alquilar un local para compartir cualquier actividad que nos uniese, pero los precios de los inmuebles han subido brutalmente y hoy resulta casi imposible. Por eso, cada vez más, nos encontramos en las redes sociales, que es un proceso mucho más sencillo, pero también constituye una experiencia muy pobre en cuanto a interacción, calidez y matices en la comunicación”, lamentaba.

“Cuando el VIPs era la mejor librería de la ciudad”, Alberto Olmos (Círculo de Tiza)

A veces ocurre que el columnismo sirve para algo más que envolver el pescado del día siguiente. Es el caso, hace tiempo, de Alberto Olmos, que combina la amargura radical de Philip Larkin con los recursos del mejor periodismo español (le han comparado hasta con Julio Camba). Por algo tuvo el honor de recibir este año el primer premio David Gistau de columnismo, otorgado por ilustres compañeros. ¿Una muestra? “La izquierda es esa cafetería moderna que no ha abierto franquicia en Usera porque no le compensa. Una cafetería ecológica, con baños neutros, carteles de Rosalía y microteatro los domingos. Vox es ese bar tosco y aseado con muchas banderas de España que se ha quedado sin competencia en todo el barrio. Para mucha gente es difícil no acabar entrando en ese bar a tomarse un café”, describe. Pero no estamos ante un cínico profesional: también defiende que “aquí la única revolución pendiente es la de la gente honrada”. ¿Llegará?