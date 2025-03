Enrique Urbizu: "Llevo 15 años sin conseguir financiar los largometrajes que he propuesto"

Enrique Urbizu ganó dos premios Goya en 2011 (mejor guion y mejor dirección) con su película No habrá paz para los malvados, título que también fue galardonado en las categorías de mejor película y mejor actor (Jose Coronado). A pesar del éxito, el cineasta bilbaíno se centró en la dirección de series tan notables como Gigantes o Libertad, que tuvo su adaptación al formato de largometraje, y ahora vuelve a la televisión con la serie Cuando nadie nos ve, una historia de misterio ambientada en Morón de la Frontera y protagonizada por Maribel Verdú.

El sol cegador, las tradiciones de la Semana Santa, la Guardia Civil y el ejército estadounidense se convirtieron en un combo irresistible para Urbizu, responsable de adaptar a la gran pantalla la novela homónima de Sergio Sarria. Con motivo del estreno de esta serie en Max, el cineasta ha hablado con Vozpópuli sobre el desafío de retratar a la Benemérita y los rituales de la Pascua en una historia de misterio de ritmo pausado y tono adictivo, pero también de las nuevas generaciones de cineastas o de sus deseos insatisfechos en la industria cinematográfica.

P: Semana Santa, Guardia Civil y militares estadounidenses. ¿Qué fue lo que más te atrajo de esta propuesta?

R: Nada más acercarme, la mezcla de elementos me pareció imposible, dificilísima. Me gustó mucho que la unidad de espacio y lugar de la trama fuera en siete días de Semana Santa, en una única localización, en Morón de la Frontera, donde hay más bases militares americanas, con una policía de inteligencia militar que tiene que salir de la base y colaborar con la Guardia Civil en una tierra desconocida como es España entera y, en particular, Andalucía. Con toda esta mezcla a priori inconcebible, ¿cómo te vas a negar? Hay que cogerlo.

P: Es la primera vez que trabajas con Maribel Verdú. ¿Qué aporta ella a este personaje, una sargento de la Guardia Civil?

R: Maribel y yo nos conocemos de lejos desde hace muchos años y siempre nos hemos seguido la pista. Como gente del sector, vemos lo que hacemos unos y otros, y siempre sabíamos -nos lo habíamos dicho- que queríamos trabajar juntos. Cuando empecé a leer el personaje de la sargento Gutiérrez me gustó por muchas cosas, porque la palabra soledad recorre la serie de cabo a rabo, por todos los personajes principales. Aunque formen parte de colectivos muy cerrados, están más solos que la una y, aunque ella tenga una familia, una suegra y una hija, es desconfiada, desagradable incluso, no es simpática. Una actriz vital y alegre como Maribel Verdú, escondida tras el uniforme, las gafas de sol y con un oficio que la obliga a estar constantemente pendiente de la rigidez de las formas, pensé que era la adecuada.

P: Lo más curioso de esta producción es que se trata de un thriller, pero no tiene un trepidante. ¿Ha sido difícil encontrar este tono?

R: Hay muchas series trepidantes, hay mucho ruido y mucho tiroteo. De hecho, la palabra thriller siempre me ha parecido un poco resbaladiza, porque es muy ancho, implica tramas criminales, violencia física, algo casi sistémico de cómo funciona la mafia o la corrupción. Aquí hay gente normal sumergida, envuelta, durante una semana muy ambiental, en unos misterios que no acaban de encajar, que no se relacionan. La serie la veía muy al trote, no a la carrera. Tenía que tener una cadencia, y eso te conforma un estilo visual, unos planos amplios. Y las procesiones de Semana Santa, por definición, son lentas. No hay nada más lento. Ahí también tienes un problema cinematográfico. Todo eran retos apetecibles, incluido el tono.

"La Guardia Civil durante muchos años estuvo de espaldas a la industria, en una posición muy de protección y de no colaboración. No te dejaban ni un uniforme"

P: ¿Supuso también un desafío retratar a la Guardia Civil, un cuerpo que ha aparecido en la pantalla no con demasiado glamour, a diferencia, por ejemplo, del ejército estadounidense?

R: Es la primera vez que trabajo con ellos y mi aproximación era la misma que a lo sacro de la Semana Santa y a lo militar estadounidense. Tengo máximo respeto por sus maneras de vivir, de hacer, quiero ser fiel a su manera de trabajar. Tuvimos que aprender mucho con ellos para intentar producir de una manera tampoco elogiosa, pero sin ningún atisbo ni de parodia ni de frivolización. Son profesionales trabajando y como tal los tengo que retratar. A ellos, a los cofrades y a los militares americanos. Gran parte del trabajo de la puesta en escena viene dado por cómo son sus comportamientos, sus códigos de conducta. Sin su colaboración no habríamos tenido un resultado ni parecido. La Guardia Civil durante muchos años estuvo de espaldas a la industria, en una posición muy de protección y de no colaboración. No te dejaban ni un uniforme. Hace ya bastante tiempo que las nuevas generaciones han entendido que con la colaboración se puede conseguir un retrato más fidedigno, menos tópico y menos antiguo. La Guardia Civil está más presente en el funcionamiento de la sociedad a todos los niveles de lo que parece. Aquí salen guardias civiles reales y nos ayudaron con todo.

P: ¿Te gusta recurrir a referencias aunque no sea lo que quieres plasmar?

R: No suelo hacer eso nunca. Tengo la cabeza con todo el cine dentro. Llevo siendo espectador voraz no recuerdo desde qué edad, desde muy pequeño, pero no me gusta usar referencias concretas. A veces pueden ser literarias, pueden ser extracinematográficas y no suelen ser necesarias. Con los actores hablo mucho en mesa, comparto el tono, lo que es la Guardia Civil, pero me reservo un poco hasta que en el día de rodaje montamos la puesta en escena y ahí es donde se produce la magia. Tienes que haber llegado a muchos acuerdos antes de que eso funcione así. La atmósfera, el tono y el análisis viene realizado, pero en el set se monta la situación y la interacción entre los actores con los que has trabajado por separado. Me aburro ensayando meses antes. Suelo decir de broma que la dirección de actores es cocinar a la plancha, es en el momento y que la cámara lo capte. Lo otro son croquetas recalentadas.

Lectores y espectadores jóvenes

P: Como profesor de cine la ECAM, ¿en qué medida te beneficia ese contacto con estudiantes?

R: Continúas estudiando y estás en contacto con gente de 20 años. Además de rejuvenecedor y energético es una gran responsabilidad también. Es un regalo. Vas tomando el pulso y es un aprendizaje de ida y vuelta: tú les pones a mano los procesos creativos y les das acceso al uso de las herramientas y luego son ellos qué dice y cómo lo quieren hacer. A veces les hablas de conceptos que para ellos están ya caducados.

P: Ahora que se habla mucho de la uniformidad en los contenidos, marcada en ocasiones por la demanda de la industria. ¿Es algo que se percibe en los estudiantes o es algo que llega después, en el contacto laboral?

R: Desde hace cuatro o cinco años, la mayor influencia que tienen es el lenguaje televisivo y el de las pantallas pequeñas, el consumo fragmentario. No leen y leer ensancha mucho, es fundamental ese enfrentamiento con el texto y la concentración. Si les pones una película de Tarkovski la van a parar siete veces para descansar. Para esa sensación de unidad que tiene que tener el cine, tienes casi que hacer un trabajo previo al aprendizaje cinematográfico. Están acostumbrados a consumir el cine de otra manera y a consumir otro tipo de cine. Su conocimiento de los clásicos es cada vez más escaso. No es culpa de ellos, les han educado bastante mal. Tienen pocas palabras, les falta vocabulario. Les digo que tienen que leer, necesitan palabras técnicas que les ayuden en un proceso de producción a definir con exactitud una imagen que no existe y que quieren crear. Ahora hay consumo rápido, fugaz y fragmentario. Hay mucho por hacer.

"Mis largometrajes suelen ser un poco bofetón, pero luego funcionan. Siguen dando miedo, supongo, en algún despacho"

P: Muchos directores comentan lo cansado que es dirigir una serie. ¿Es así para ti? ¿Tienes ganas de volver a un largometraje?

R: Tengo muchísimas ganas. Llevo 15 años sin que haya conseguido financiación para ninguno de los largometrajes que he propuesto. Del largometraje lo que más me gusta es la concentración, los 90 o 100 minutos, la unidad de la historia. Tengo muchas ganas de volver, pero no me puedo quejar porque la televisión que he hecho estos años me gusta mucho. Gigantes era impagable, Libertad fue una ocasión única, un rodaje de exteriores y físico que no vas a repetir jamás. Para los que nos gustan los westerns, además, era una asignatura pendiente. Si en vez de 18 semanas de rodaje me tienes rodando 36, mejor. Mi estado natural es rodar, no se me hace largo. Ahora se me va a hacer corto cuando haga un largo de seis semanas.

P: ¿Por qué te ha costado tanto encontrar financiación?

R: Dificultades de financiación. Ahora mismo, para hacer películas de unos presupuestos por encima de las seis semanas de rodaje ya empiezan las dudas, que si el guion es muy violento o muy duro políticamente. Mis largometrajes suelen ser un poco bofetón, pero luego funcionan. Siguen dando miedo, supongo, en algún despacho. Esa es la única razón, no porque yo no haya querido. Tampoco me han ofrecido ningún largo deslumbrante en condiciones. Habrá que seguir esperando. Mientras la televisión que me ofrezcan siga siendo esta, estoy encantado.