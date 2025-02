'Emilia Pérez', un México de cartón-piedra

Emilia Pérez cumple un hito histórico al convertirse en la cinta de habla no inglesa con más nominaciones a los Oscar; un total de trece entre las que se incluyen Mejor Película y Mejor Actriz Principal para Karla Sofía Gascón. No obstante, el filme y su equipo ha estado involucrado en diferentes polémicas que podrían costarle las estatuillas.

La cinta, dirigida por el francés Jacques Audiard, ha sido señalada por las críticas desde su estreno por no reflejar con precisión la realidad del crimen organizado en México. Muchos de los espectadores, especialmente hispanoamericanos, afean que Emilia Pérez se centre en estereotipos y que se trate de manera superficial un tema tan sensible en el país como lo es los desaparecidos por los cárteles. Asimismo, ningún plano ha sido rodado en territorio mexicano.

Otro aspecto que ha enfadado al público es la poca atención prestada al español. El guion fue escrito originalmente en francés y hay varios fallos de traducción, a lo que se le suma la mala pronunciación de las actrices y los arreglos hechos con Inteligencia Artificial (IA). El uso de estas tecnologías ha creado un fuerte debate en el mundo del cine, ya que algunos defienden que influye en la interpretación de los actores. No obstante, cabe mencionar que Emilia Pérez no es la única película nominada a los Oscar que utiliza IA. En The Brutalist se ha recurrido a ella para corregir los diálogos en húngaro.

La actriz protagonista en Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón, ha sido centro de la polémica por unos tweets ofensivos del pasado que han salido a la luz. Varias empresas y personalidades han retirado el apoyo que dieron en un inicio a su candidatura en los Oscar. De hecho, Netflix ha excluido a Gascón de la campaña para las estatuillas y no acudirá a los Goya. Incluso miembros del equipo, como la actriz Zoe Saldaña (nominada a Mejor Actriz de Reparto) o Jacques Audiard (nominado a Mejor Director).

El propio director ha protagonizado también varios titulares debido a unas declaraciones que dio en una entrevista en agosto de 2024 en el medio francés 'Kombini'. Audiard se refirió al español como un idioma de “países emergentes, pobres y de migrantes”. Esto ha creado una oleada de rechazo hacia el cineasta y su película.

Recientemente en una entrevista para el diario especializado 'Deadline', Jacques Audiard ha intentado retractarse de sus palabras. “El español es un idioma tan rico que cruza fronteras”, ha dicho. Según él, se ha sacado de contexto. “Lo que se ha dicho sobre mi declaración es exactamente lo contrario de lo que yo pienso”, ha argumentado que no es la primera producción que dirige sobre una cultura que no es la suya. Con Emilia Pérez buscaba “hacer una película internacional” y le ha costado cinco años sacarla adelante.

Asimismo, Audiard ha aprovechado la entrevista en 'Deadline' para desmarcarse de Karla Sofía Gascón y sus tweets racistas, los cuales ha calificado de “inexcusables” y ha tachado a la actriz de “víctima”. “No voy a hablar con ella ni quiero hacerlo”, ha declarado. “Necesita espacio para reflexionar y asumir la responsabilidad de sus acciones”, ha dicho. Esto podría interpretarse como una estrategia para intentar limpiar la imagen de la película de sus declaraciones sobre el español y desvincularla de Karla Sofía.

Muchas nominaciones, pero poca taquilla

La película ha conseguido 240 nominaciones y se ha llevado ya 92 premios. Destacan especialmente los cuatro Globos de Oro que obtuvo de los diez a los que optaba y por los que logró dos Récord Guinness: por ser la primera producción de habla no inglesa en ganar un Globo de Oro a la mejor película y por ser el musical o comedia con mayor número de nominaciones en estos galardones. A pesar de este triunfo en galas de premios, las críticas negativas llevan persiguiendo a Emilia Pérez desde su estreno.

Según los últimos datos de Box Office Mojo -del 30 de enero-, el filme dirigido por Jacques Audiard ha recaudado 13,12 millones de euros a nivel mundial desde su debut el 21 de agosto en Francia. Es en el país galo, de hecho, donde más dinero ha recolectado: 7,8 millones de euros. Unas cifras muy bajas y que tampoco se espera que aumenten demasiado, ya que se ha caído del top 10 películas más vistas de las carteleras de varios países.