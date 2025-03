El regreso de Cupido: La banda que como el amor, ni se crea ni se destruye, solo se transforma

Cupido, la banda que revolucionó el panorama del pop independiente español, está de vuelta con un nuevo EP que promete emocionar a sus seguidores. Tras un periodo de pausa, el grupo regresó el 14 de febrero, fecha señalada ya con sus fans, con una propuesta musical renovada, manteniendo su esencia melancólica y romántica.

La banda ha compartido en una entrevista exclusiva con Vozpópuli detalles sobre su regreso, la creación del EP y sus planes futuros.

Un regreso esperado

El grupo que nació por casualidad, como si de un flechazo a primera vista se tratase, tras realizar una colaboración entre el trap del artista Pimp Flaco (Daniel Blanco Delgado) con Solo Astra, una banda originaria de las Islas Canarias cuya música fusiona el rock psicodélico con influencias de artistas como King Crimson y Pink Floyd, así como de grupos contemporáneos como Foxygen y los primeros Tame Impala. Este cocktel amor de géneros ha dado como resultado un sonido único que ha conquistado al público.

¿Qué tendrá Cupido que después de un tiempo de silencio musical, su vueltaha sido recibida con gran entusiasmo?.

Su nuevo EP, "Te Hago un Resumen", es una entrega que reafirma su esencia cambiante y experimental. Con una mezcla de sonidos frescos y una narrativa que gira en torno al amor en todas sus formas, el grupo ha vuelto a conectar con su público de una manera íntima y especial.

"Estamos muy contentos con la recepción del nuevo EP. Llevábamos un tiempo sin lanzar música, y tanto nosotros como el público teníamos muchas ganas de volver a encontrarnos", confiesan los integrantes de Cupido.

Este regreso no solo representa una nueva etapa creativa para la banda, sino también una oportunidad para explorar nuevas facetas musicales.

Amor a primera vista, los inicios de un proyecto singular

El origen de Cupido es tan curioso como su mezcla de sonidos. La colaboración surgió casi por casualidad cuando Pimp Flaco, conocido por sus letras directas y melancólicas dentro del panorama del trap, se unió a Solo Astra para experimentar con nuevos sonidos. Lo que comenzó como una colaboración puntual terminó convirtiéndose en un proyecto estable que rompió las barreras entre el trap y el pop independiente.

Su primer álbum, "Préstame un Sentimiento" (2019), se convirtió rápidamente en un fenómeno, gracias a temas como "Autoestima", que capturaron la sensibilidad emocional de una generación. Desde entonces, su capacidad para fusionar géneros y conectar con el público a través de letras honestas ha sido su sello distintivo.

El confesionario de amor de Cupido

Uno de los aspectos más curiosos que destacan es la relación que tienen con su público, especialmente con las historias de amor que surgen en torno a sus canciones.

"Recibimos muchos mensajes de fans que nos cuentan que nuestras canciones les han ayudado a declararse o a expresar lo que sienten", dicen con orgullo.

Incluso han considerado realizar conciertos temáticos para solteros y parejas, dado el impacto emocional que su música genera en las relaciones personales.

La creación del nuevo EP

El proceso de creación del EP no ha sido sencillo, pero sí profundamente significativo para los integrantes. "Cada canción tiene una parte de nosotros, de lo que hemos vivido en estos años de pausa", revelan.

Este enfoque personal ha dado lugar a un EP íntimo y honesto, en el que exploran temáticas como el amor, el desamor y la búsqueda de identidad.

En palabras de uno de los miembros: "Nos tomamos nuestro tiempo porque queríamos que este EP fuese auténtico. No queríamos apresurarnos ni sacar algo que no nos convenciera del todo.", "Queríamos volver con algo que realmente nos representará en este momento de nuestras vidas".

Estas dedicaciones reflejan la profundidad emocional y la cuidada producción de cada tema en los que el amor sale a la palestra una vez más.

La química entre los miembros del grupo es fundamental para dar vida a estas creaciones. Cada uno aporta su visión única, y el respeto mutuo es la base de su proceso creativo.

"Nos complementamos muy bien porque todos tenemos influencias distintas, y eso nos permite crear algo que no se parece a nada en concreto," comentan. Esta diversidad es, sin duda, una de las claves que les ha permitido destacar en la escena musical actual.

Influencias y evolución musical

En este nuevo trabajo, Cupido ha apostado por una producción más arriesgada y ecléctica, con sonidos que van desde sintetizadores vibrantes hasta guitarras acústicas y españolas.

"Nos gusta jugar con los géneros y no encasillarnos. Lo importante es que, aunque variemos el sonido, siempre esté presente nuestra esencia," explican.

Esta búsqueda constante de innovación refleja su filosofía de que el amor, al igual que su música, está en continua transformación. La banda define el sonido de su nuevo EP como "rimbombante".

"Hemos explorado géneros que antes no nos habíamos atrevido a tocar," comentan. Esta evolución se traduce en un EP más maduro y arriesgado, con letras que reflejan las experiencias y aprendizajes acumulados durante el tiempo de pausa.

A pesar de la rapidez con la que se mueve la industria musical, Cupido se toma su tiempo para crear. La banda pone mucho amor en el proyecto y se nota. Pocos artistas a día de hoy se toman el tiemo necesario para crear un proyecto maduro, nadando a contracorriente de la indrustía.

"Nunca hemos sentido presión para lanzar música a un ritmo que no es el nuestro. Preferimos hacer las cosas bien, con calma, para ofrecer algo auténtico," afirman con convicción.

Este enfoque les ha permitido mantener una conexión genuina con su audiencia, que valora la honestidad de sus letras y la calidad de su producción.

"Nos hemos inspirado en vivencias personales, pero también en todo lo que hemos escuchado y descubierto durante este tiempo," añaden.

Este enfoque ha permitido a la banda reinventarse sin perder la esencia que les hizo destacar en la escena musical.

Lo que viene para Cupido

En cuanto al futuro, el grupo no descarta nuevos lanzamientos y una posible gira.

"Queremos volver a conectar con nuestro público en directo. Nada se compara con la energía de un concierto," afirman con entusiasmo.

Con "Te Hago un Resumen", Cupido reafirma su lugar en la música independiente y también demuestra que el amor, como su arte, nunca deja de evolucionar. Una muestra de que, para ellos, el amor no se crea ni se destruye, solo se transforma.

Con este nuevo EP, Cupido no solo marca su regreso, sino que también reafirma su lugar en el panorama musical actual. La banda está lista para emocionar una vez más a sus seguidores con su inconfundible estilo y honestidad artística.