El libro para aprender a curar las heridas que nos dejan el abandono, la ausencia y las pérdidas

En nuestra vida, solemos recordar con claridad los momentos de dolor, las traiciones y las heridas visibles que nos han marcado. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre lo que no ocurrió, lo que faltó, las ausencias que, silenciosamente, han dejado un vacío en nuestro interior. En su nuevo libro Lo que no pasó, la psiquiatra Anabel González nos invita a explorar esos espacios vacíos que condicionan nuestra forma de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos.

Lo que no pasó se adentra en el impacto de la falta de experiencias emocionales fundamentales. La autora plantea que muchas de nuestras inseguridades, miedos y dificultades actuales pueden estar vinculadas a lo que no vivimos en su momento: el afecto que no recibimos, las palabras de aliento que nunca llegaron o el apoyo que se nos negó en instantes clave. Lejos de centrarse únicamente en el pasado, el libro ofrece herramientas prácticas para entender y sanar estas heridas invisibles.

El dolor de lo que nunca sucedió

González, con una voz cercana y accesible, explica que las experiencias no vividas pueden ser tan determinantes como las que sí sucedieron. "Las palabras que no se dijeron, el que no nos vean, el sentir que no importamos o que no existimos para las personas significativas pueden ser más dolorosos que un golpe o un insulto", señala la autora.

A lo largo de sus páginas, el libro nos ayuda a identificar cómo esos vacíos pueden manifestarse en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué nos cuesta pedir ayuda? ¿Por qué nos sentimos incómodos al recibir apoyo? ¿Por qué buscamos la aprobación de los demás antes que la nuestra? González explora estas y otras preguntas para ofrecer respuestas profundas y esclarecedoras.

Estrategias para sanar

Más allá de la reflexión, Lo que no pasó brinda herramientas prácticas para trabajar en nuestra sanación emocional. Una de ellas es la Libreta de recursos nutritivos, un ejercicio que ayuda a identificar momentos y relaciones que han aportado algo positivo a nuestra vida, incluso si no se ajustan a la imagen idealizada de lo que esperábamos recibir. Asimismo, la autora enfatiza la importancia de aceptar el dolor sin intentar escapar de él. "Mirar duele, pero escapar solo aplaza el dolor. Para curarse, el dolor necesita ser abrazado", escribe. Este enfoque, basado en la aceptación, nos ayuda a atravesar el malestar en lugar de quedarnos atrapados en él.

Otro de los puntos clave del libro es el papel de los pensamientos en nuestra percepción de la realidad. "El pensamiento ‘nadie me quiere, todos se alejan de mí’ no es una verdad, es solo un pensamiento", explica la autora, recordándonos que lo que creemos sobre nosotros mismos y los demás puede estar condicionado por heridas no resueltas.

De las pérdidas a los encuentros

Uno de los temas más poderosos de Lo que no pasó es el duelo y la pérdida. González nos recuerda que la vida está hecha de encuentros y despedidas, y que aprender a gestionar estas experiencias es esencial para nuestro bienestar. La autora nos invita a dejar atrás la culpa y a evitar las trampas del "¿por qué a mí?", que solo prolongan el sufrimiento.

"El dolor no es un abismo, es un puente", señala en uno de los fragmentos más impactantes del libro. Aceptar el pasado, sin idealizarlo ni negarlo, nos permite avanzar y construir una vida más plena. Con un enfoque que combina la psicología, la neurociencia y la experiencia clínica, Anabel González nos ofrece una obra que no solo nos ayuda a comprender nuestro mundo interior, sino que también nos da herramientas concretas para cambiar nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás.