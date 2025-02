El Festival de Eurovisión llega al Teatro Eslava de Madrid con 'Tuelf Points', el musical más eurovisivo

El próximo 9 de mayo, a las 20:00 horas, el Teatro Eslava de Madrid será el escenario de 'Tuelf Points Golden Edition', un espectáculo musical que hará vibrar a todos los fans de Eurovisión. Este musical celebra los grandes himnos del festival, entre ellos la canción 'Esa Diva', que será la que representará a España en Eurovisión 2025, interpretada por Melody.

Los promotores del evento, encabezados por el actor, cantante y director musical Didac Flores Rovira, han revelado que las entradas ya están disponibles para su compra.

La historia de 'Tuelf Points' arranca con una noticia inesperada: el Festival de Eurovisión queda aplazado sin fecha ni motivo. En respuesta a esta situación, la EMS (Euro Music Society), una organización secreta que coordina el evento, convoca una junta extraordinaria y urgente. Durante este encuentro, su líder, EuroNi, anuncia la muerte del Maestro, el compositor que ha creado todas las canciones ganadoras del certamen hasta la fecha. Posteriormente, un algoritmo selecciona al azar a un joven eurofan como sucesor, quien, desde un avanzado laboratorio musical llamado Tuelf Points, será encargado de crear la nueva fórmula ganadora para el festival.

La historia de 'Tuelf Points' arranca con una noticia inesperada: el Festival de Eurovisión queda aplazado sin fecha ni motivo

'Tuelf Points' es un concierto teatralizado que combina la magia de Eurovisión con una trama que mezcla lo virtual y lo humano. A lo largo de la obra, el público disfrutará de imágenes originales de actuaciones históricas y escuchará versiones inéditas de éxitos como 'Europe's living a celebration', 'La La La', 'Dime', 'Euphoria', 'Vivo Cantando', 'Eres tú', 'Bailar Pegados', 'Nel Blu di Pinto di Bu', 'Save your Kisses for Me', entre otros.

El elenco de 'Tuelf Points' contará con Xavi Duch, Esther Peñas, Marc Pociello, Laura Daza y Dídac Flores. Además, participarán de manera virtual artistas como Nina, Daniel Diges, Soraya Arnelas, Miki Núñez, Edurne, Ruth Lorenzo, Toni Cruanyes y Matías Prats Jr.. El espectáculo es una producción de Suerte En Mi Vida Producciones y una idea original de Dídac Flores Rovira.

Para más información y entradas, visita la página web oficial.