El cómic de Jorge Semprún, del horror de los campos nazis a la lucha por la democracia

La figura de Jorge Semprún (1923-2011) es un ejemplo actual y necesario en los tiempos políticos actuales, con una vida y trayectoria plasmada en viñetas de cómic que narran el horror, su abrazo a la supervivencia en los campos de exterminio nazi en Buchenwald (Alemania), donde fue marcado con el número 44.904, y su lucha por la democracia, han relatado sus autores. 'Jorge Semprún, el hombre que arriesgó', es la novela presentada este jueves en el Ateneo de Madrid por Felipe Nieto (historiador y coautor del libro), Pepe Gálvez (coautor y guionista) y el expresidente del Gobierno Felipe González, que le conoció de cerca ya que fue ministro de Cultura de su gabinete del 7 de julio de 1988 al 12 de octubre de 1991.



Se trata de un libro que recupera la vida y compromiso político de Semprún con la lucha por la democracia; militante antifascista, superviviente de los campos de exterminio, escritor, guionista y exministro socialista, cuyos orígenes en la política estuvieron ligados al partido comunista. Representa un viaje sensorial que "de golpe te traslada" a diversos escenarios de su vida, principalmente a su paso, entre los 20 y los 22 años, por los campos de exterminio nazi y del que el propio Semprún relató en vida que, pese a que nunca olvidó "el olor a carne quemada", se consideró un "hombre con suerte", ha desgranado Galvez.



Galvez ha contrapuesto lo vivido por Semprún con los tiempos de hoy en los que, aunque no de la misma manera que tras la II Guerra Mundial, "la barbarie está a la vuelta de la esquina con fórmulas que riman". De esta forma, las viñetas del libro pretenden trasladar al lector "el escenario del horror" para que las nuevas generaciones no olviden que la democracia no llegó sola, han coincidido los autores.



Nieto ha explicado que Semprún nunca gozó del "suficiente reconocimiento" en España en su día y lo ha achacado a, entre otras cuestiones, que fuera un militante comunista cuyas raíces familiares estaban emparentadas con la aristocracia madrileña. Al comienzo de la guerra civil se trasladó a Holanda y tras el fin de la contienda se fue a vivir con su familia a Francia, y fue en esos años cuando ingresó en el PCE y formó parte de la resistencia francesa.



Sobre el legado de Semprún, González ha lamentado que no se esté "haciendo el suficiente homenaje" a un expolítico con una "apasionante trayectoria humana y vital", por lo que ha considerado que es necesario "recuperar una figura imprescindible" en los tiempos actuales para que en España no sea "un desconocido".