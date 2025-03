El asedio de Melilla: cuando el sultán de Marruecos puso en jaque a España hace 250 años

Todo comenzó en diciembre de 1774, cuando el sultán Mohammed ben Abdallah, Mohammed III, decidió lanzar una ofensiva masiva contra Melilla, enclave español desde 1497. El sultán buscaba recuperar este territorio estratégico, consciente de su valor simbólico y militar y movilizó a entre 30.000 y 40.000 hombres que contaron con apoyo británico. Tres meses después, el 19 de marzo de 1775, y tras haber soportado más de 12.000 proyectiles, se terminaba el angustioso cerco de más de cien días.

Estamos en el mundo en el que las 13 colonias inglesas de Norteamérica están a punto de sublevarse y en España se seguía sin poner el sol con las vastas posesiones de América y Asia. A pesar de haber suscrito un acuerdo de buena vecindad, el sultán decide atacar las posesiones españolas en el norte de África y sitiar Melilla. “Eso lo podemos trasladar a la actualidad, es decir, cuando Marruecos cierra sorpresivamente en 2018 la aduana de Melilla, que venía funcionando desde un siglo y pico con normalidad, lo hace porque decide hacerlo”, señala Carlos Echeverría, director del observatorio de Ceuta y Melilla que atiende a Vozpópuli en una entrevista. “El hito es muy importante que se celebre”.

El rey Carlos III puso al mando de la plaza al irlandés John Sherlock que resistió heroicamente pese a la escasez de suministros, la potencia de la artillería marroquí y a las continuas escaramuzas de una contienda que llegó a contar con ataques subterráneos. Echeverría aprovecha la efeméride para celebrarla en toda España: “Melilla tiene que estar orgullosa y de lo que va a celebrar el día 19. El resto de los españoles también debemos asumir como un momento importante. Y en relación con Marruecos, que las relaciones sean normales en el sentido de asumir cosas que lamentablemente los marroquíes no asumen y entre ellas, por supuesto, la españolidad de estos territorios.

"Marruecos no es un buen vecino"

Más de un siglo después del asedio, el norte de África volvía a marcar la primera línea de la política española de comienzos del XX, provocando crisis internas, haciendo caer gobiernos como fichas de dominó y encumbrando a militares que se convertirían en dictadores. Dando otro salto de un siglo, nos plantamos en el presente en un momento en el que Marruecos está en plena carrera armamentística y con el control de la inmigración como uno de los elementos de mayor presión. “Recordemos mayo de 2021 en Ceuta, en menos de 48 horas, 12.000 personas habían pasado del suelo de un país al suelo de otro, una frontera internacional violentada de esa manera, incluso con menores, no con soldados de uniforme y armados, sino con con personas teledirigidas. Eso fue una invasión. Hay quien dice que no hay que utilizar ese término. Bueno, ¿qué quieres utilizar? ¿Algo más blando, que distraiga al oyente, quitándole la gravedad que tuvo aquello?”, recalca el director del Observatorio que tacha a Marruecos de no ser un buen vecino.

Echeverría concluye insistiendo en la importancia de defender la soberanía española en los enclaves norteafricanos. "Si entramos en Google Maps vemos que los límites de Ceuta y Melilla aparecen con una línea discontinua, es decir, como si fueran territorios reclamados o no consolidados en términos de una frontera internacional. Google se ha dado mucha prisa para cambiar del Golfo de México por Golfo de América, nosotros nos pusimos en contacto con ellos y no hemos recibido contestación, vamos a tener que seguir trabajando mucho nosotros". “Melilla ya no sigue siendo asediada en términos clásicos, pero es reclamada con las herramientas híbridas que Marruecos suele utilizar. Y es bueno recordar estos momentos épicos en los que distintas herramientas del Estado han coadyuvado a defender lo que era español”.