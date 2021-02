La ficción continúa siendo uno de los refugios preferidos para aislarse de la vorágine de caos que se está viviendo producto de la pandemia de covid-19. Por ello, las plataformas de 'streaming' han aprovechado para lanzar estrenos y continuar creciendo como algunas de las únicas beneficiadas de la crisis.

Este mes de febrero, además de estrenos y nuevas temporadas de ficciones de gigantes como Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ o Movistar+, tendrá lugar una de las citas más esperadas para el sector audiovisual.

El 28 de febrero será la gala de los Globos de Oro, la antesala de los premios Oscar y en la que se incluyen las que son tanto películas como series. Los nominados se conocieron el pasado día 3, entre los que destacan series como 'The Crown' (Netflix), 'Schitt's Creek' (CBS), 'The Undoing' (HBO) y 'Ozark' (Netflix), entre otras.

Por ello, es un motivo más que idóneo para pegarse un maratón con las ficciones que aspiran a llevarse los galardones. Hay para quienes los que prefieran ver todas las temporadas y también para los que prefieren las miniseries. ¿Dónde se pueden ver las series nominadas a los Globos de Oro?

Nominadas a mejor serie de drama

Entre las que optan a llevarse el premio a mejor serie de drama se encuentran la citada 'The Crown', con seis candidaturas; 'Lovecraft Country', con una; igual que 'The Mandalorian'; 'Ozark', que tiene cuatro; y 'Ratched', que está nominada a tres estatuillas.

'The Crown' es la que más nominaciones tiene y ya ha estrenado cuatro temporadas, la última en el recientemente despedido 2020. Cuenta la historia de los interiores de dos de las residencias más célebres del mundo: el palacio de Buckingham y el número 10 de Downing Street. A sus 90 años y con más de 64 en el cargo, Isabel II lleva a sus espaldas el reinado más largo del mundo, por lo que exponer sus intrigas personales y las rivalidades políticas. Arrasó en las nominaciones a mejores actor y actriz protagonistas.

Dónde ver 'The Crown': Netflix.

La segunda en la lista de 'favoritas' dentro de este género es 'Ozark', que en 2020 ha lanzado su tercera entrega. Este drama policíaco y thriller estadounidense narra la historia de un asesor financiero que arrastra a su familia de Chicago hasta Misuri con el objetivo de lavar 500 millones de dólares en cinco años para apaciguar a un capo de la droga. Está nominada también a mejores actor y actriz protagonistas.

Dónde ver 'Ozark': Netflix.

'Ratched', la última ficción protagonizada por Sarah Paulson, cuenta con tres nominaciones, entre las que se encuentran, además de mejor serie, la de mejor actriz protagonista y mejor actriz de reparto (Cynthia Nixon). Otro de los estrenos más esperados se reserva para mediados de septiembre. Es una serie ambientada en el año 1947 en la que Paulson da vida a una enfermera de un psiquiátrico que alberga secretos muy turbios.

Dónde ver 'Ratched': Netflix.

Finalmente, tanto el fenómeno 'The Mandalorian' como 'Territorio Lovecraft' ('Lovecraft Country') cuentan con una nominación cada una. La primera llegó a Disney+ como la gran apuesta del gigante audiovisual para ganarse adeptos con su lanzamiento. Tiene lugar después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, cinco años después de los acontecimientos narrados en 'El retorno del Jedi' y sigue a un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República.​

Dónde ver 'The Mandalorian': Disney+.

'Territorio Lovecraft' también podría llevarse el de mejor serie de drama. Estrenó su primer episodio en agosto de 2020 y está ambientada en los años cincuenta. Durante las leyes Jim Crow, Atticus Black se embarca en un viaje por carretera a través de Estados Unidos junto a su amiga Letitia y su tío George en busca de su padre desaparecido.

Dónde ver 'Territorio Lovecraft': HBO.

Nominadas a mejor serie de comedia o musical

Entre las categorías también están las ficciones de comedia y musicales y, entre las nominadas se encuentran algunas como 'Schitt's Creek', que cuenta con cinco candidaturas; 'The Great', que opta a tres; y 'Ted Lasso', con un total de dos.

'Schitt's Creek' comenzó su andadura en el año 2015, contando ya con seis temporadas. Es una comedia que sigue a los Rose, una familia adinerada que lo pierde todo después de que su gerente de negocios sea condenado por fraude. El gobierno solo les deja una propiedad en Schitt's Creek, una localidad llena de gente maleducada. Nominada a mejores actor y actriz principales y de reparto.

Dónde ver 'Schitt's Creek': Movistar+.

En el caso de 'The Great', cuenta con una temporada y prevé estrenar la segunda en 2021. Se trata de un drama satírico y cómico sobre el ascenso de Catalina la Grande de forastera a la gobernante más antigua de la historia de Rusia. La serie es ficticia y retrata a Catalina en su juventud y matrimonio con el Emperador Pedro y se centra en la trama para asesinar a su depravado y peligroso esposo. Nominada a mejores actor y actriz protagonistas.

Dónde ver 'The Great': Hulu, Starz.

Con dos candidaturas están 'The Flight Attendant', 'Ted Lasso' y 'Emily in Paris', esta última ha desatado las críticas al considerar que no se merecía contar con esas nominaciones a los galardones. La primera se estrenó en noviembre y cuenta la historia de una asistente de vuelo que se despierta en el hotel equivocado, en la cama equivocada, con un hombre muerto, y sin idea de lo que sucedió.

Dónde ver 'The Flight Attendant': HBO.

'Ted Lasso' ha sido una auténtica revolución. El entrenador de fútbol americano universitario Ted Lasso es contratado para entrenar un equipo de futbol, llamado AFC Richmond, que juega en la English Premier League (la máxima categoría de fútbol en Inglaterra) a pesar de no tener ninguna experiencia en clubes de primer nivel y menos en un equipo de fútbol.

Dónde ver 'Ted Lasso': Apple TV+.

Finalmente, en esta categoría está nominada 'Emily in Paris', que a pesar de encontrar a muchos reacios a su historia, se ha hecho con otras dos candidaturas. La ficción cuenta la vida de una estadounidense de veintitantos años que se muda a la capital francesa para una oportunidad de trabajo inesperada.

Dónde ver 'Emily in Paris': Netflix.

Nominadas a mejor miniserie o película de televisión

Además, también han sido nominadas miniseries o películas hechas exclusivamente para la pequeña pantalla. Entre las que optan a hacerse con los codiciados premios destaca 'The Undoing', con cuatro nominaciones.

Esta ficción, protagonizada por Nicole Kidman, que da vida a Grace, y Hugh Grant, que es Jonathan Fraser, ambos son un matrimonio ideal cuya vida da un giro de 180 grados cuando la madre de un niño del colegio de su hijo aparece brutalmente asesinada la misma noche que él desaparece. Han sido nominados, además de la propia ficción, ambos protagonistas y Donald Sutherland a mejor actor de reparto.

Dónde ver 'The Undoing': HBO.

Además de esta, el resto de nominadas han sido de esas ficciones que realmente han marcado la temporada audiovisual del pasado año. 'Normal People' llegaba en abril de 2020 para hablar del amor a través de un drama romántico irlandés. Cuenta la historia de amor moderno entre una joven pareja que explora lo complicada que puede ser la intimidad y el amor de juventud. Daisy Edgar-Jones está nominada a mejor actriz protagonista.

Dónde ver 'Normal People': Starz.

'Gambito de dama' ha sido otra de las grandes apuestas de Netflix de 2020. Es una historia ficticia que sigue la vida de una huérfana prodigio del ajedrez, Beth Harmon (Anya Taylor-Joy, nominada también a mejor actriz protagonista), durante su búsqueda para convertirse en la mejor jugadora de ajedrez del mundo mientras lucha con problemas emocionales y dependencia de las drogas y el alcohol.

Dónde ver 'Gambito de dama': Netflix.

También opta a dos candidaturas 'Small Axe', que recientemente ha llegado a España. Se trata de una aclamada antología de cinco entregas inspirada en hechos reales sufridos por la comunidad negra de Londres entre 1962 y 1989 y dirigida por Steve McQueen ('12 años de esclavitud').

Dónde ver 'Small Axe': Movistar+.

La última ficción nominada en esta categoría es 'Unorthodox'. La serie 'Poco ortodoxa' narra la vida de Esther Shapiro, 'Esty', alter ego de Feldman, una joven que nace en una comunidad judía jasídica de Brooklyn. Se trata de Satmar, una 'sociedad' que tiene origen en Hungría pero gran parte se encuentra en el distrito neoyorkino, el barrio es Williamsburg. Está inspirada en las memorias de Deborah Feldman, 'Unorthodox: The Scandalous Reflection of My Hadisic Roots' (2012). Ha sido un auténtico fenómeno. Shira Haas está nominada a mejor actriz protagonista.

Dónde ver 'Unothodox': Netflix.

Más series nominadas a los Globos de oro 2021

Pero estas no son las únicas ficciones que pueden salir victoriosas. Entre los mejores actores protagonistas de drama también están Bob Odenkirk, por 'Better Call Saul'; Matthew Rhys, por 'Perry Mason'; y Al Pacino, por 'Hunters'.

Nominados a los Globos de Oro: Al Pacino (Hunters), Jodie Comer (Killing Eve) y Mark Ruffalo (I Know This Much is True).

En el caso de las actrices que lideran los repartos también podría hacerse con el galardón Jodie Comer, por 'Killing Eve'. En relación a las series cómicas y musicales, están nominados Don Cheadle, por 'Black Monday'; Ramy Youssef, por 'Ramy'; y Jane Levy, por 'La extraordinaria playlist de Zoey'.

En cuanto a miniseries y películas de televisión, además de las mencionadas, optan a ganar Bryan Cranson, por 'Your Honor' (Movistar+); Jeff Daniels, por 'The Comey Rule' (Movistar+); Ethan Hawke, por 'El pájaro carpintero'; y Mark Ruffalo, por 'I Know This Much is True'.

Además, podrían hacerse con el reconocimiento la actriz Cate Blanchett, por 'Mrs. America'; y Jim Parsons, por 'Hollywood'.

Aún no se sabe quiénes se coronarán en la gala, lo único claro es que Netflix y HBO continúan compitiendo por el control de los premios televisivos estadounidenses. En esta ocasión, la primera domina de manera indiscutible las nominaciones, tras hacerse con veinte candidaturas.