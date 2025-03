Cuándo y dónde ver las películas favoritas de los Premios Oscar 2025

Por fin ha llegado la cita más importante del cine. La noche de este domingo Los Ángeles se viste de gala para celebrar la edición 97 de los Premios Oscar 2025. La Academia de Hollywood dará a conocer cuáles son, para los académicos, los mejores trabajos del séptimo arte. Una edición a la que acuden como favoritos el narcomusical francés 'Emilia Pérez', la película dramática 'The Brutalist' y el musical 'Wicked'.

Las películas favoritas

Este año parten con ventaja las películas 'Emilia Pérez', con 13 nominaciones, a la que siguen 'The Brutalist' y 'Wicked', ambas con 10 candidaturas. Con 8 opciones de 'estatuilla' parten 'Un completo desconocido' ('A Complete Unknown') y 'Cónclave'.

Por su parte, 'Anora' está nominada a 6 'estatuillas' y a 5 lo están 'Dune: parte dos' y 'La sustancia' ('The Substance').

Al final de la lista están 'Nosferatu', con 4 nominaciones y 'Aún estoy aquí' ('I'm still here'), 'Las vidas de Sing Sing' y 'Robot Salvaje' ('The Wild Robot'), con 3 candidaturas.

A qué hora empiezan los Premios Oscar 2025

La edición número 97 de los Premios Oscar se celebra este domingo, 2 de marzo. Está previsto que comience a las 16.00 horas (del Pacífico) y 19.00 horas (Este) y que dure aproximadamente tres horas y media.

En España, la gala comenzará a partir de la 1.00 a.m. de la madrugada del domingo al lunes, las 00.00 horas en las Islas Canarias. Además, la alfombra roja comenzará dos horas antes, es decir, en España se podrá ver a partir de las 23.00 horas de la noche del domingo.

Dónde ver las películas favoritas de los Premios Oscar 2025

De momento, ya se conocen algunas de las ganadoras y candidatas a ser las grandes triunfadoras de la temporada y las fechas en las que se podrán ver en España, así como en qué plataformas se pueden ver ya algunas de ellas.

'The Brutalist'

'The Brutalist' está protagonizando una buena temporada de premios con, entre otros, el Globo de Oro a mejor película de drama, además de hacerse con los galardones de mejor dirección, para Brady Corbet; y el de mejor actor protagonista de drama, para Adrien Brody. La película de A24 continúa en la cartelera de los cines españoles y se estrenó en el 81° Festival Internacional de Cine de Venecia el 1 de septiembre de 2024, donde ganó el León de Plata a mejor dirección.

Dónde ver 'The Brutalist': en cines desde el 24 de enero de 2025.

Duración de 'The Brutalist': 215 minutos / 3 horas y media.

'Emilia Pérez'

'Emilia Pérez', la última cinta francesa dirigida por Jacques Audiard es una de las sensaciones del este año. Tras hacer una excelente temporada de premios -y alguna que otra polémica- con reconocimientos en el Festival de Cannes, los Premios del Cine Europeo y el Festival de Cine de Estocolmo, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood galardonó a la cinta con el Globo a mejor película comedia o musical, mejor película de habla no inglesa y mejor actriz de reparto, para Zoe Saldaña. Ahora parte como la película con más nominaciones de los Oscar.

Dónde ver 'Emilia Pérez': en cines desde el 6 de enero de 2025.

Duración de 'Emilia Pérez': 130 minutos / 2 horas y 10 minutos.

'Wicked'

Con 10 nominaciones, este musical con letras de Stephen Schwartz y Winnie Holzman es una de las favoritas. Está inspirada en la novela de Gregory Maguire de 1995 'Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West', que a su vez está basada en la novela de Frank Baum 'El maravilloso mago de Oz' y su adaptación cinematográfica de 1939.

Dónde ver 'Wicked': Amazon Prime Video.

Duración de 'Wicked': 160 minutos / 2 horas y 40 minutos.

'I'm Still Here' ('Aún estoy aquí')

'I’m Still Here' ('Aún estoy aquí') está basada en las memorias de Marcelo Rubens Paiva. En ellas, cuenta cómo su madre se vio obligada al activismo político cuando su marido, el diputado izquierdista Rubens Paiva, fue capturado por el régimen durante la Dictadura militar en Brasil, en 1971. La cinta no se ha llevado más que un Globo, pero muy relevante, el de la mejor interpretación femenina dramática, para la actriz de Río de Janeiro Fernanda Torres. Además, ha ganado varios premios en el Festival de Cine de Venecia, entre otros.

Dónde ver 'I'm Still Here' ('Aún estoy aquí')': en cines desde el 21 de febrero de 2025.

Duración de 'I'm Still Here' ('Aún estoy aquí')': 135 minutos / 2 horas y 15 minutos.

'The Substance' ('La sustancia')

La cinta sobre un producto revolucionario que permite una supuesta mejor versión de uno mismo, más joven, más fuerte, más bello y más, en definitiva, perfecto, 'La sustancia', ha concedido a Demi Moore su primer Globo de Oro en 44 años de carrera. Su discurso fue uno de los más emotivos de la gala y todo apunta a que este papel también podría concederle el primer Oscar de su trayectoria. Además de contar con numerosas nominaciones, recibió el premio a mejor guion en el Festival de Cannes. Se estrenó en España el 11 de octubre de 2024.

Dónde ver 'The Substance' ('La sustancia'): continúa en algunos cines y, desde el viernes 31 de enero se puede ver en Filmin y Movistar Plus+.

Duración de 'The Substance' ('La sustancia'): 141 minutos / 2 horas y 20 minutos.

'A Real Pain'

Kieran Culkin es uno de los rostros más aclamados del sector audiovisual reciente. Mientras que el año pasado se hacía con el Globo de Oro y el Emmy a mejor actor por la serie 'Succession', en la que daba vida al magistral Roman Roy, esta temporada se ha lleva la mayoría de premios por su labor como actor de reparto en la cinta 'A Real Pain'. En esta comedia dramática se cuenta la vida de dos primos judíos estadounidenses que emprenden un viaje a Polonia para visitar la casa de la infancia de su difunta abuela para conectar con sus raíces.

Dónde ver 'A Real Pain': en cines desde el 10 de enero de 2025.

Duración de 'A Real Pain': 90 minutos / 1 hora y media.

'Conclave'

Era una de las grandes apuestas de la temporada. La primera historia detallada para desvelar cómo se desarrolla el cónclave que elige al máximo líder de la Iglesia católica, el Papa. Imágenes privilegiadas de la Capilla Sixtina, la residencia de Santa Marta y rostros como el del maestro Ralph Fiennes contarían una historia con mucho que contar. Quizá por ello, ha sido complicado cumplir con las expectativas. Sin embargo, aunque ha logrado nominaciones en numerosos certámenes, como en los Critics Choice o el Festival de Cine de San Sebastián, aún se desconoce si llegará a los Oscar. De momento, cuenta con el Globo de Oro a mejor guion, de Peter Straughan.

Dónde ver 'Conclave ': se estrenó en cines el 20 de diciembre de 2024 y aún figura en algunas salas.

Duración de 'Conclave': 90 minutos / 1 hora y media.

'Anora'

La película se estrenó el 21 de mayo de 2024 en el 77º Festival de Cine de Cannes, donde fue galardonada con la Palma de Oro. En ella, Anora "Ani" Mikheeva es una stripper que vive en Brighton Beach, un barrio ruso-estadounidense de Brooklyn. Su jefe le presenta al hijo de un rico oligarca ruso. Este contrata a Ani para varios encuentros sexuales. La protagonista, Mikey Madison, se llevó el BAFTA a mejor actriz principal.

Dónde ver 'Anora': actualmente en cartelera de los cines.

Duración de 'Anora': 139 minutos / 2 horas y 19 minutos.

'Dune: parte dos'

Fue una de las primeras películas estrenadas en el año, una cinta épica de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve a partir de un guion coescrito junto a Jon Spaihts. Es la secuela del filme de 2021, la segunda parte de una adaptación de la novela homónima de 1965 de Frank Herbert, y que cuenta la segunda parte del libro. La cinta es una de las mejores de la temporada, además, en cuanto a efectos especiales y fotografía.

Dónde ver 'Dune: parte dos': Max / Movistar Plus+ / Prime Video.

Duración de 'Dune: parte dos': 166 minutos / 2 horas y 46 minutos.

'Las vidas de Sing Sing'

Dirigida por Greg Kwedar, y con un guion coescrito con Clint Bentley, esta película está ​basada en el programa real de rehabilitación a través de las artes en la prisión de máxima seguridad de Sing Sing. El filme se centra en un grupo de reclusos involucrados en la creación de espectáculos teatrales a través del programa. El reparto cuenta con reclusos reales, así como con un magistral Colman Domingo como protagonista.

Dónde ver 'Las vidas de Sing Sing': en cines y el 21 de marzo en Max.

Duración de 'Las vidas de Sing Sing': 107 minutos / 1 hora y 47 minutos.

'Robot Salvaje' ('The Wild Robot')

Esta maravillosa película de animación estadounidense de ciencia ficción, aventuras y supervivencia está basada en la serie de libros del mismo nombre de Peter Brown. Esta temporada ha ganado el premio de los Productores, el Critics Choice Award y hasta 9 Annie Awards.