'Billy el Niño': hablan las víctimas del policía "siniestro" y "sádico"

El pasado 7 de mayo murió a los 74 años el expolicía Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy el niño', a causa de coronavirus. González Pacheco fue denunciado por haber cometido torturas durante el franquismo y su fallecimiento se produjo antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpliera su promesa de retirarle las condecoraciones que recibió durante su etapa como policía: un total de cuatro medallas obtenidas entre 1972 y 1982 que incrementaban hasta un 50% su pensión.

Sus víctimas nunca pudieron hacer realidad su deseo de verle sentado en el banquillo y, tras su fallecimiento, criticaron a jueces y fiscales por haberle dejado irse con impunidad. Ahora, el documental 'Billy', dirigido por Max Lemcke y que se presenta en el Festival de cine Europeo de Sevilla, da voz a algunas de las personas que sufrieron sus torturas.

"'Billy el niño' era de los que disfrutaban", comenta a cámara una de las víctimas acerca de González Pacheco (Aldea del Cano, Cáceres, 1946-Madrid, 2020). A él se refieren también como un "personaje siniestro", que estaba "endiosado" y al que le gustaba ser "visto y temido", y un "sádico que encontraba placer en la tortura". El expolicía era un "chulo con alzas en los zapatos", "feo" que "ponía la pistola encima de la mesa" y "alardeaba", y que "se ganó el apodo porque jugaba mucho con su pistola y la exhibía".

Entre los testimonios, se encuentran miembros de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), Partido del Trabajo de España (PTE), Partido Feminista, Partido Comunista de España (PCE) o Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Algunos de los nombres que aparecen son Chano Galante, Roser Rius, Lidia Falcón, Josefa Rodríguez ‘Asturias’ o Francisco Rodríguez Veloso.

Además, el documental intercala testimonios de algunas de las víctimas con imágenes de la época e imágenes del spaghetti western 'El hombre que mató a Billy el Niño' (1967), de Julio Buchs, y el drama 'Siete días de enero', de Juan Antonio Bardem.

Ausencia de testimonios cercanos a 'Billy el Niño'

Sin embargo, uno de los puntos más flojos del documental es la ausencia de testimonios cercanos al expolicía. Si bien los recuerdos de aquellas palizas pueden ser suficientes, lo cierto es que en un documental como este, que además de hablar de aquellos abusos policiales se analiza el momento político y, en concreto, la Transición, el discurso podría enriquecerse con todos los testimonios y la credibilidad y la fuerza del mensaje sería aún mayor.

En este documental no han participado ni miembros de la Policía Nacional ni personas próximas a Pacheco, ni tampoco dirigentes del PSOE ni de la antigua UCD

Tal y como se justifica en los créditos finales, en este documental no han participado ni miembros de la Policía Nacional ni personas próximas a Pacheco, ni tampoco dirigentes del PSOE ni de la antigua UCD. Según cuenta el director, intentaron buscar a Billy el niño "por los bares en los que se movía en los últimos tiempos", para darle la "oportunidad de hablar o grabarle huyendo", y estuvieron en "contacto muy estrecho" con compañeros de promoción, pero no quisieron hablar a la cámara y comentaron "off the récord" que para ellos Pacheco "era un héroe y un buen funcionario de policía".

La "tibieza" de la izquierda y la derecha

El proyecto, coproducido por Bruto Films y Revista Contexto, nace a partir de un titular en prensa: el 30 de abril de 2014, la Audiencia Nacional rechazó la extradición a Argentina de Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', argumentando que los delitos de sus torturas durante la dictadura habían prescrito.

Antonio González Pacheco fue una de las víctimas de la Covid-19 y, tras su muerte, las víctimas de sus interrogatorios crueles sintieron "frustración" ante la ausencia de condena. En algunos de los testimonios de este documental incluso se acusa de "tibieza" no solo a la derecha, sino también a toda la izquierda, incluidos tanto PSOE como Podemos, y se exige que se pague por lo sucedido. Otra de las víctimas afirma que "la única forma de curar las heridas era verle en la cárcel".

No era el miedo de Billy al Estado, sino el Estado a Billy por la información que tenía. Hubo impunidad porque el sistema prefería que se muriese de viejo a llevarle a los tribunales, tenía mucha información que podía implicar al origen mismo de la Transición"

En cuanto a los motivos por los que González Pacheco falleció con las condecoraciones, el director de este documental apunta que Pacheco empezó a trabajar durante la dictadura como miembro de la policía del régimen franquista, pero "continuó ejerciendo estas prácticas con la llegada de la democracia". "Ha estado muy ligado a las cloacas del Estado desde la época franquista y ha colaborado con distintos gobiernos. No era el miedo de Billy al Estado, sino el Estado a Billy por la información que tenía. Hubo impunidad porque el sistema prefería que se muriese de viejo a llevarle a los tribunales, tenía mucha información que podía implicar al origen mismo de la transición", ha dicho.

'Billy' no solo recoge testimonios de víctimas, sino también de políticos. Para el documental, ha hablado el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, quien señala que "hay una absoluta impunidad y los mismos policías que torturaban se convirtieron en los policías de la democracia".

Ante la ausencia de voces de UCD y el PSOE, este documental recoge imágenes de archivo de Martín Villa, ministro de Interior durante la transición (1976-1979), quien, respecto a la Ley de Amnistía señala que no se olvidó la Guerra Civil y, muy al contrario, se tuvo "muy presente" para "no repetirla". Asimismo, Alfonso Guerra, vicepresidente del primer gobierno socialista (1982-1991), apunta: "En el año 78 los españoles nos enfrentamos a un dilema: ¿queremos ya la democracia? si la queremos ya, se va a retrasar un tiempo el análisis político de lo que fue el franquismo".