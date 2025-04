La muerte de un papa en el cine: disputas, escándalos y leyendas

La salud del Papa Francisco, aquejado de una nemonía bilateral y hospitalizado desde hace varios días, tiene en vilo al mundo, y son muchos quienes hablan de la posibilidad de renuncia ante su estado. Ante la incertidumbre, las alarmas y la imagen de un nuevo cónclave, es inevitable poner atención a las numerosas ocasiones en las que la cinematografía mundial ha imaginado lo que ocurre dentro del Vaticano, en un ritual antiguo en el que solo pueden estar presentes los cardenales y cuya votación es secreta. En Vozpópuli recordamos algunas de las películas que toman este rito como contexto para abordar luchas de poder, sátiras y otras tramas que fantasean con dar sentido a lo desconocido.



Cónclave

Muchos bromean estos últimos días con la forma en la que la actualidad está sirviendo de promoción casual para la película Cónclave, de Edward Berger, nominada a un total de ocho premios Oscar, entre ellos, el de mejor película. Este thriller adictivo, protagonizado por Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini, imagina la muerte de un papa ficticio y los pasos y rituales que tienen lugar hasta la elección del nuevo pontífice. Los secretos, las mentiras y las conspiraciones de esta película, que compitió por la Concha de Oro en la pasada edición del Festival de San Sebastián, comienzan a aflorar en una pugna por liderar la iglesia.

The young Pope y The new Pope

El cineasta italiano Paolo Sorrentino estrenó en 2016 una de las mejores series de los últimos años, con una primera temporada de diez capítulos titulada The young Pope, y protagonizada por Jude Law, a la que siguió una segunda, The new Pope, con un reparto en esa ocasión liderado por John Malkowich. Si bien en la primera de ellas, un papa menor de 50 años, controvertido y misterioso, es elegido y se hace llamar Pio XIII, en la segunda, un aristócrata británico, moderado y refinado es nombrado sucesor. Elocuente, irreverente en ocasiones, enigmática y muy certera también al apuntar a la esencia misma de la fe o de la Iglesia.

El Papa debe morir

Si se habla de irreverencia, el mayor premio se lo lleva El Papa debe morir (1991), la comedia dirigida por el británico Peter Richardson y protagonizada por Robbie Coltrane, que encarna a un sacerdote elegido Papa por error. En esta sátira, su santidad se ve obligado a lidiar con las corrupciones del Vaticano, la mafia y la aparición de un antiguo amor de juventud. Ante este planteamiento, la película encontró varios obstáculos para su distribución y exhibición.

Las sandalias del pescador

Anthonny Quinn se metió en la piel de Kiril Lakota, un arzobispo ucraniano que, tras pasar varios años encarcelado como preso político en un campo de trabajos forzados, es liberado por el presidente de la Unión Soviética y trasladado al Vaticano, donde se convierte en asesor. Tras ser nombrado cardenal por el Papa Pío XIII, el sumo pontífice fallece y todos los cardenales se reúnen para elegir al que se convertirá en su sucesor. Las sandalias del pescador (1968), dirigida por Michael Anderson, fue candidata a dos premios Oscar: mejor banda sonora y mejor dirección artística.

Habemus Papam

La elección de un nuevo Papa fue también el tema central de Habemus Papam (2011), dirigida por le italiano Nanni Moretti, una sucesión de votaciones que termina con la elección de un nuevo pontífice para quien su nueva responsabilidad es un peso demasiado difícil de soportar. Comedia, ironía y algo de mala leche son algunos de los ingredientes de esta película, protagonizada por el propio Moretti, Michel Piccoli y Margherita Buy.

Ángeles y demonios

No es su premisa principal, pero sí el contexto en el que está ambientada. Ángeles y demonios, la adaptación a la gran pantalla de la novela de Dan Brown dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks y Ewan McGregor, arranca con la muerte de un Papa y con el antiguo ritual del cónclave.