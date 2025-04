Disolución de asociaciones franquistas: “El gobierno quiere que nadie pueda oponerse al relato histórico oficial”

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la proposición de ley orgánica del PSOE para disolver asociaciones franquistas con el voto en contra de Vox y la abstención del PP, que había pedido disolver todas las asociaciones que hagan apología de regímenes totalitarios. El objetivo es disolver la Fundación Francisco Franco y cualquiera que conserve el legado del franquismo. El Pleno votó el dictamen aprobado el pasado 25 de marzo por la Comisión Constitucional, que salió adelante con el apoyo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Bildu, mientras que el PP y UPN se abstuvieron y Vox se posicionó en contra. Esta ley no afectará a la Fundación Francisco Franco, al tratarse de una fundación y no de una asociación, pero el Gobierno tiene previsto pedir este año ante la Justicia su extinción en aplicación de otro punto de la ley de memoria democrática.

¿A qué obedece esta iniciativa? Preguntamos a Luis Felipe Utrera-Molina, abogado cercano a la Fundación Francisco Franco. “Forma parte de la deriva totalitaria del gobierno y de la izquierda española, en virtud de la cual se pretende que nadie pueda oponerse al relato oficial sobre nuestra reciente historia, un relato absolutamente mendaz que busca reivindicar la legitimidad del proceso revolucionario protagonizado por el PSOE. Ellos fueron el partido que, a través del fraude electoral y la violencia, destruyeron la legalidad republicana, y luego fomentaron la demonización de Franco y la descalificación del alzamiento cívico militar como ‘golpe militar fascista’, para impugnar la legitimidad de la Corona como sucesora. Para lograr su objetivo es preciso profundizar en la división de los españoles en buenos (los herederos ideológicos de los vencidos) y malos (los herederos ideológicos de los vencedores), para asegurar la hegemonía cultural de la izquierda”, explica.

Defenderse con uñas y dientes

¿Es la Fundación Francisco Franco favorable a la disolución de asociaciones similares de corte marxista, bolchevique y maoísta? “La Fundación es respetuosa con aquellas otras entidades que defienden valores antagónicos, siempre y cuando respeten la legalidad vigente”, responde Utrera-Molina. ¿Cómo reaccionaría la Fundación en caso de ser disuelta? “Se defenderá con uñas y dientes frente al intento de extinción por parte del gobierno, utilizando todas las armas que le concede nuestro ordenamiento jurídico. En ese empeño se llegará, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por cuanto la legislación memorialista española es un gravísimo atentado contra la libertad de expresión y de pensamiento”, advierte. ¿El problema es la Ley de Memoria Democrática? “La única alternativa higiénica posible es la derogación total de las leyes de memoria. La sustitución por leyes de concordia es ridícula y contraproducente. La historia no se puede legislar”, opina. También sospecha que “el objetivo último es la liquidación del Régimen del 78 y su sustitución por una República de corte bolivariano”, comparte.

Hablamos también con Eddy Sánchez, director de la Fundación de Investigaciones Marxistas, a quien el proceso de disolución de la Fundación Nacional le pilla por sorpresa. “No estoy siguiendo el debate sobre la ilegalización, así que no puedo comentar los fundamentos de Derecho. Por mi experiencia personal, te puedo comentar que mientras el archivo del PCE era público, como manda la Ley de Fundaciones, la Fundación Francisco Franco no funcionaba así. Esto ya es un sesgo importante por su parte. No se permitía el acceso ni la investigación todo el mundo, y no por falta de medios, ya que tenían una financiación pública importante”, denuncia. Sánchez insiste en que en las fundaciones vinculadas al PCE “a nadie se le preguntaba si era falangista, tradicionalista o posmodermo, solamente se les pedía que citaran correctamente que el documento se había sacado de nuestro archivo”, explica.

La disolución plantea el debate de si se intenta cumplir una ley o silenciar visiones históricas disdentes

Sánchez opina también que la Fundación Franco no cumplía todas las obligaciones como entidad semipública. “Tampoco se sometían a criterios de calidad en la investigación, que cada vez eran más exigentes según la ley. Si no cumples esos criterios, es preferible no constituirte como Fundación y hacerlo con otra figura como la Asociación Cultural o Círculo de Debate. Mi opinión es que no ofrecían a la sociedad las herramientas para un debate que se exigen a una Fundación”, remata. Dicho esto, según la información que proporciona el Gobierno, esta no sería la motivación para el intento de disolución de la Fundación, sino simplemente su contenido ideológico contrario al enfoque histórico del Gobierno.