Disney causa polémica con la presentación de Mulán

Después de la espera por saber cuándo sería el estreno de 'Mulán', el cual se pospuso debido a la pandemia del coronavirus, Disney ha hecho público que este clásico se podrá ver a través de su plataforma streaming, 'Disney+', y en algunos cines a partir del próximo 4 de septiembre.

'Mulán' es considerada una de las películas más famosas de Disney. El largometraje trata sobre una joven intrépida que lo arriesga todo por amor a su familia y su país, y se convierte en uno de los guerreros más famosos de la historia de China. Desde hace meses se dio a conocer que Disney realizaría un 'remake', esta vez protagonizada por actores reales.

Polémica con el lanzamiento en Disney+

La noticia del lanzamiento de 'Mulán' vino acompañada de polémica en las redes sociales, donde se pudo ver el descontento luego de saber que para poder ver el largometraje se deberá pagar 30 dólares adicionales a la mensualidad por los servicios de 'Disney+', concepto que la empresa ha llamado 'acceso premier'.

Además de a través de Disney+, la empresa norteamericana publicó que Mulán estará disponible en distintos cines, aunque no indicó con claridad en qué países será. No obstante, 'THR' asegura que será en territorios en donde no debute en el servicio de streaming.

me cuesta pagar 10 euros por una peli en el cine voy a pagar 30 por una peli en mi casa que pongo la luz el wifi y todo y encima para ver mulan sin mushu ni li shang pues no https://t.co/ojTfGwE2TY — may queen. (@insomnixs) August 4, 2020

A la polémica también se le suma un tema que ya se sabía, dos de los principales personajes de la película original no estarán en esta nueva versión. Uno de ellos es 'Mushu', el dragón que acompaña a Mulán durante toda su experiencia, y es el icono de la comedia del largometraje. De igual forma, Li Shang, quien era el encargado de liderar el batallón de Mulán y que durante la película se enamora de la protagonista, tampoco estará en la trama de la película.

La falta de esto dos personajes, sumado a el hecho de tener que pagar 30 dólares por verla ha generado descontento en algunos de sus usuarios. Sin embargo, otros muchos esperarán atentos el 4 de septiembre para poder ver la nueva versión de una de sus películas favoritas de Disney.

Actualmente, la plataforma de Disney cuenta con casi 60 millones de usuarios en todo el mundo, superando ampliamente las previsiones que la compañía realizó durante su lanzamiento. Sin embargo, Disney está viviendo uno de sus momentos más complicados tras hacer públicas sus pérdidas del tercer trimestre, en el que la cifró pérdidas de tres mil millones de dólares debido al efecto de la pandemia.