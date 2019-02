Así fueron los discursos de Bardem y el chef José Andrés contra Trump en los Oscar

Las críticas contra la gala de los Premios Oscar 2019 no han tardado en llegar. Una gala correcta, simple y sin riesgo. Esto es lo que se comenta horas después de la noche más importante para el cine internacional. Lo cierto es que ni una vez se le nombró, pero el magnate y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo muy presente en la 91ª edición de los Oscar, gracias, entre otros, al actor Javier Bardem y al chef José Andrés.

Se lanzaron reivindicaciones y consignas, pero ninguna sin meter el dedo en la llaga. No obstante, hubo quienes subieron al escenario y aprovecharon que entregaban una de las estatuillas para criticar la férrea política migratoria de Trump.

Los inmigrantes y las mujeres hacen que la humanidad avance" José Andrés

Fue el caso de los españoles Javier Bardem y José Andrés. El primero subió al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles (California) para asegurar, en castellano, que "no hay fronteras". "No hay muros que frenen el ingenio y el talento. En cada región de cada país, de cada continente del mundo, hay historias que nos conmueven", añadió.

Según Bardem, la pasada noche se celebró "la excelencia y la importancia de la cultura y del idioma de diferentes países".

Sin embargo, antes del comienzo de la gala el actor ya reivindicó la necesidad de mostrar que el cine "une". "El mensaje que se está mandado hoy con 'Roma', que tiene tantas nominaciones es cómo el cine unifica, más allá del la orientación sexual, del país conde naces, del color de tu piel...", señaló.

"El cine incluye, no excluye. Es el mensaje que hay que enviar no solo a nivel cinematográfico, sino a nivel mundial", añadió. Según el actor español, "hay gente que no cree en eso, sino que cree en todo lo contrario, en que hay que excluir y hay que dividir".

"Los inmigrantes y las mujeres hacen que la humanidad avance"

Por su parte, el chef también español subió al escenario junto al actor y director mexicano Diego Luna -que dio paso al clip de la película de Alfonso Cuarón en la gala-. El actor indicó que "ya se puede hablar español en los Oscars". "Ya nos abrieron la puerta y no nos sacan de aquí", afirmó.

"Esta película bella e intimista da la voz a los que no la tienen", continuó el chef. "Nos recuerda los sentimientos y la compasión que todos debemos a esas personas invisibles de nuestras vidas, los inmigrantes y las mujeres, los que hacen que la humanidad avance", dijo enérgico el chef en inglés.