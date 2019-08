El día en el que se produjeron dos hechos históricos: una portada icónica y un brutal asesinato

Han pasado cincuenta años desde que el fotógrafo escocés Iain Macmillan tomó una de las instantáneas más emblemáticas de la historia. Cuatro hombres con melenas y pantalones campana cruzando el paso de cebra de Abbey Road, solo uno descalzo y con el pie cambiado. Fue la portada del último disco de The Beatles. Sin embargo, no es lo único que ocurrió el 8 de agosto. En esta fecha también se produjo el brutal asesinato de una familia por parte del grupo de fanáticos liderado por Charles Manson.

El primero es un acontecimiento para recordar. Quizá la portada más compartida, reconocida y especial de la banda británica más importante de la historia del cuarto arte cumple medio siglo. Supuso un antes y un después para los fieles del grupo. Sería la última vez que Los Beatles se juntarían para una portada de un disco.

La foto se tomó a las 11.30 horas de la mañana del 8 de agosto de 1969. La policía británica les pidió que fueran ágiles, que no invirtieran demasiado tiempo, y así fue. Bastaron 10 minutos para hacer historia y para convertir un paso de cebra de Liverpool en un lugar de culto. Se hicieron seis fotografías, de las cuales se eligió finalmente la quinta.

En uno de los asesinatos ordenados por Manson, apareció escrito con sangre el título de la canción 'Helter Skelter', de McCartney y Lennon

Es indudablemente un icono, y está repleto de símbolos que las teorías conspiranoicas sacan a relucir contando supuestas historias ocultas de la banda, algo habitual cuando se habla de las portadas de sus discos.

No obstante, el álbum iba a llamarse en un principio Everest, en honor a la marca de cigarrillos que fumaba el ingeniero de sonido Geoff Emerick. De hecho, hasta se planificó un viaje de la banda al Himalaya para captar la instantánea de la portada.

En la foto se observa, además, que Paul McCartney es el único que va descalzo. No solo eso, lleva el paso cambiado, al contrario que sus compañeros de la banda. La explicación es tan simple como que era verano, les obligaron a posar con trajes de manga larga pero ese día McCartney decidió llevar sandalias.

Desentonaba y le pidieron que se las quitara. Sobre la razón por la que iba con el pie contrario, aún no se conoce el motivo.

Este álbum sirvió, incluso, para demandar a John Lennon de copiar al histórico del rock Chuck Berry en el tema Come Together. El ejecutivo norteamericano de la industria Morris Levy afirmó que Lennon se había apropiado del riff de guitarra y la línea "here come old flat-top" del tema de Berry You Can't Catch Me.

Lennon volvió a grabar el tema para su álbum en solitario Rock'n'Roll (1975).

Además, es casi incontable la cantidad de mitos que corren acerca de la portada del LP homónimo. La primera, sobre un escarabajo blanco que aparece en la misma calle. La teoría de que McCartney estaba muerto y que había sido sustituido por otro cobraba fuerza. Se llegó a asegurar que la matrícula escondía un mensaje: las tres letras iniciales eran las siglas de Linda McCartney Widow (Linda McCartney viuda, en español).

Asimismo, el 281F pretendía significar "28 if... (28 si...)" y los más conspiranoicos aseguraban que podría decir los años que tendría el beatle si... (if, en inglés).

El caso Charles Manson, misma fecha que la foto de Abbey Road

A finales de la década de los 60, un ciudadano de Cincinnati (Ohio, EEUU), Charles Manson, formó un grupo sectario de personas en California al que llamó La Familia Manson. Esta secta estuvo involucrada en el asesinato de Gary Hinman en julio de 1969. Después, lideró el asesinato de la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, y otras cuatro personas en su casa el 9 de agosto de 1969, y Leno y Rosemary LaBianca al día siguiente.

Fue una masacre brutal, en la que murieron de forma sangrienta y cruel. Tate estaba embarazada de ocho meses cuando fue apuñalada.

Manson fue condenado a muerte por estos siete asesinados, cumplió cadena perpetua por haber sido el "autor intelectual" de los siete asesinatos. No obstante, pasó a ser cadena perpetua porque en 1972, una decisión de la Corte Suprema de California eliminó temporalmente la pena de muerte en el Estado.

El cruel personaje estuvo encarcelado en la prisión de Corcoran (California) desde el año 1989 y hasta 2017, cuando murió por causas naturales con 83 años.