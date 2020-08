La novela 'Diez negritos' de Agatha Christie cambia de título en Francia por racista

Una de las novelas más leídas de la escritora Agatha Christie, Diez negritos, cambiará de nombre en su versión francesa para no ofender, al entender que el título tiene connotaciones racistas. Así, desde ahora, pasará a llamarse Eran diez.

Asimismo, la palabra 'negro', citada 74 veces en la versión original del cuento, ya no aparecerá en la edición traducida al francés, según recoge AFP.

"Éditions du Masque [editorial del libro en Francia] ha realizado estos cambios a petición de Agatha Christie Limited para alinearse con las traducciones al inglés y todas las demás traducciones internacionales", ha señalado el editor James Prichard a AFP.

"La traducción ha sido revisada de acuerdo con las últimas actualizaciones de la versión original, pero la historia en sí no cambia", ha añadido. "Cuando se escribió el libro, el lenguaje era diferente y se usaban palabras que ahora no se usan", ha justificado.

Cambio de título en su versión inglesa

La obra Diez negritos ya mutó su nombre en su versión inglesa, por las connotaciones peyorativas de su título original, Ten Little Niggers. La obra se titula en inglés And Then There Were None.

La novela fue publicada originalmente en Reino Unido por Collins Crime Club el 6 de noviembre de 1939. El título, que hace referencia a una canción infantil, fue cambiado a And Then There Were None en la primera edición de Estados Unidos, y el título de la canción de la novela fue cambiado a Ten Little Indians.