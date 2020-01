Las películas que dejarán huella en 2020

Los 80 en el cine fueron unos años confusos en los que los actores afroamericanos hacían chistes racistas y Tom Cruise se enrollaba con mujeres mayores que él. Este 2020 que acabamos de estrenar recibiremos las secuelas de 'El príncipe de Zamunda' y 'Top Gun' para recordarnos que somos muy mayores y que el cuento ha cambiado que no veas. Ahí va un avance de lo que nos espera en salas.

'1917' (Sam Mendes)

El soldado de primera Scholfield se ha librado de morir por los pelos en la batalla del Somme y sólo quiere regresar pronto a casa cuando su compañero Blake le pide que le acompañe a atravesar las líneas enemigas para llevar un mensaje a otro batallón en peligro. Dos horas de filigrana en (falso) plano secuencia para la historia de amistad y coraje juvenil con el que Sam Mendes quiere homenajear las historias de la Gran Guerra que su abuelo le contaba.

'Black Widow' (Cate Shortland)

Se hablará mucho de 'Black Widow' durante 2020. En los días previos a su estreno (previsto para abril), nos congratularemos de recibir, por fin, la película protagonizada por Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), la única mujer miembro los Vengadores. Destacaremos que la peli está dirigida por una mujer (Cate Shortland) y coescrita por otra mujer (Jac Schaeffer). Poco importará su trama, los chistes del tráiler destacarán sólo la ruptura (espectacular, súper) del techo de cristal. Y cuando la peli resulte ser, digamos, no tan buena (estoy especulando), muchos asumirán que la razón es que la escribe una mujer, la dirige otra mujer y la protagoniza una tercera. Porque el resto de pelis de superhéroes son excelentes, claro.

'Richard Jewell' (Clint Eastwood)

Durante las olimpiadas del 96, el vigilante de seguridad 'Richard Jewell' descubre un artefacto explosivo y, de forma ejemplar, desaloja la zona. Días después, el FBI le señala como principal sospechoso del atentado fallido. De nuevo, Clint Eastwood (89 años y a pleno rendimiento) elige a un personaje real para contar la historia de un fulano cualquiera enfrentado a circunstancias extraordinarias por las que tiene que rendir cuentas en un juicio posterior.

'Jojo Rabbit' (Taika Waititi)

Con un poquito de Mi amigo Harvey, un poquito de El diario de Ana Frank y un poquito de La vida es bella, Taika Waititi propone una fábula sobre un niño miembro de las juventudes hitlerianas en los últimos días del Tercer Reich. A pesar de tener al Führer como amigo imaginario, a Sam Rockwell haciendo el cafre y a Rebel Wilson para rematar, 'JoJo Rabbit' es mucho menos comedia negra de lo que promete y un poquito más cursi de lo que cabía esperar.

'Judy' (Rupert Goold)

El final del arcoíris es el (mucho más bonito, mucho más elocuente) título de la obra de teatro en la que se basa esta película sobre el los últimos meses de Judy Gardland. Desplazada a Londres para una serie de conciertos que pretenden espabilar su carrera, Gardland recuerda su vida a la vez que confirma que su degradación física es ya irreversible. Una vez más, Renée Zellweger echa el resto en una transformación absoluta por la que tiene prácticamente garantizada la nominación al Oscar.

'El escándalo' (Jay Roach)

Jay Roach ha firmado alguna de las páginas más complejas e interesantes de la historia de Estados Unidos: el ascenso de Sarah Palin (Game Change), el carajal de los votos en Florida en el año 2000 (Recount), el relevo de Lyndon Johnson (All the way), o la persecución de guionistas durante el macartismo (Trumbo: la lista negra de Hollywood). 'El escándalo' cuenta los abusos de Roger Ailes en Fox News dando el protagonismo a las rubias con buenas tetas que derribaron al coloso de la comunicación. Nicole Kidman, Margot Robbie, Charlize Theron y John Lithgow encabezan un reparto alucinante.

'The trial of the Chicago 7' (Aaron Sorkin)

Aaron Sorkin ya ha decidido que la medida perfecta para que él trabaje a gusto son las películas, no las series, y pretende crearse un curriculum como director a la altura de su extraordinaria trayectoria como guionista. Tras la notable 'Molly’s Game', en 2020 llegará 'The trial of the Chicago 7', sobre el proceso contra siete activistas acusados de conspiración por las protestas durante la convención demócrata de 1968. Porque, qué le puede hacer más feliz a Sorkin que un hito de la contracultura.

'En un barrio de Nueva York' (Jon M. Chu)

Lin-Manuel Miranda no ha cumplido los cuarenta y ya tiene una página de Wikipedia dedicada a todos los premios que ha recibido. Antes de Hamilton, obtuvo su primer Tony como autor por el libreto de 'Into the heights', esta historia musical que mezcla hip hop y ritmos latinos y que concibió durante su primer año de universidad. El protagonista es Usnavi de la Vega (Anthony Ramos), propietario de una tienda de comestibles al norte de Manhattan y bautizado en honor a lo primero que sus padres vieron al llegar a Estados Unidos: un barco de la marina americana (U. S. Navy).

'Sin tiempo para morir' (Cari Joji Fukunaga)

El Bond número 25 será la última vez que Daniel Craig interprete al agente secreto al servicio de su Majestad (al menos hasta que una contundente oferta económica le haga cambiar de opinión), la primera ocasión en que Phoebe Waller- Bridge le meta mano (al guión, se entiende) y la oportunidad definitiva que tendrá Cary Joji Fukunaga de convencernos de que es algo más que un vendedor de humo.

'Macbeth' (Joel Coen)

Todavía no se ha empezado a rodar y esta nueva versión de Shakespeare está ya entre lo más apetecible de 2020. La primera vez en más de quince años que Joel Coen firma como director en solitario sin su hermano Ethan y ha elegido hacer Macbeth con su mujer, Frances McDormand, como protagonista. Las cenas familiares en casa de esta gente deben ser de traca. Denzel Washington (fan irredento de los Coen, según sus propias palabras) será esta vez el rey de Escocia.