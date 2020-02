La cantante Duffy confiesa que desapareció porque fue "violada, drogada y secuestrada"

Era 2008 y el verso "You got me begging you for mercy" sonaba en cada rincón del planeta. Aimee Anne Duffy, más conocida como simplemente Duffy, era una cantante y compositora británica que lanzaba el álbum 'Rockferry' y copaba todas las listas de éxitos gracias a su sencillo 'Mercy'. Dos años después, desapareció, y ahora ha confesado qué ocurrió.

Duffy logró el éxito, su blue-eyed soul, pop y rock inglés conquistaba a la crítica nacional -ganó cuatro Brit Awards- e internacional -se hizo con un Grammy a mejor álbum de pop- y tras arrasar con casi un millón de copias vendidas de su primer disco, sacó un segundo trabajo, 'Endlessly' (2010).

De repente, tras situarse en la cima de la música internacional, algunos incluso aseguraron que recogería el testigo del soul británico de Amy Winehouse, Duffy desapareció, sin dejar rastro.

La desaparición de la escena pública de la cantante británica llamó la atención al principio, sin embargo, podía haber sido un ejemplo más de éxito efímero por la menor repercusión de su segundo y último trabajo y por la presión de la fama que podía haber recaído sobre la británica.

"Violada, drogada y secuestrada"

Ahora, una década después, se ha conocido que la desaparición de Duffy no fue por estos motivos ni fue voluntaria. Duffy fue "violada, drogada y secuestrada", según ha afirmado la propia cantante este miércoles.

"No podéis imaginar la cantidad de veces que pensé en escribir esto", comienza la artista británica en su perfil de Instagram junto a una foto suya en blanco y negro. "La forma en que lo escribiría, cómo me sentiría después", continúa antes de explicar lo que le ocurrió.

"Muchos de vosotros se preguntan qué me pasó, dónde estaba y por qué desaparecí", dice la cantante. "Fui violada, drogada y secuestrada durante algunos días. Por supuesto sobreviví", confiesa Duffy.

La artista inglesa reconoce que "la recuperación tomó su tiempo" y que "no hay una forma suave de decirlo".

"En la última década, los miles y miles de días me comprometí a volver a sentir la luz del sol en mi corazón", afirma para añadir que "no quería" mostrar al mundo la tristeza en sus ojos. "Me pregunté, ¿cómo puedo cantar desde el corazón si está roto? Y lentamente se rompió", dice.

Ahora, según ha comunicado la cantante nacida en Gales, el las próximas semanas dará una entrevista para la que le gustaría recibir preguntas para aclarar lo ocurrido.