La organización de los Globos de Oro se enfrenta al juez acusada de monopolio

Una de las ceremonias de premios más relevantes del mundo del cine y la televisión ha sido acusada de actuar como un cártel, de desarrollar competencia desleal y de haber cometido delitos de intimidación. La organización de los Globos de Oro, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, ha sido demandada por una periodista noruega.

En concreto, la informadora Kjersti Flaa -especializada en entretenimiento- ha presentado una demanda judicial en los Juzgados de Los Ángeles (EEUU) contra la organización porque, asegura, en este certamen reina la corrupción y le acusa de realizar prácticas monopolísticas.

La periodista ha señalado que la organizadora de los Globos de Oro impide el acceso de nuevos miembros -en la actualidad cuenta con un total de 87- que reúnen los requisitos para poder hacerlo, además de monopolizar la actividad periodística en la ciudad del cine para acudir a eventos y entrevistas.

Según defiende Flaa, los miembros de una organización sin ánimo de lucro como es la HFPA utilizan sus influencias para acudir a este tipo de promociones para acceder a material que después venden como exclusivo en los medios donde trabajan.

"La HFPA está tan enfocada en proteger su posición de monopolio y su estatus libre de impuestos que ha adoptado disposiciones de los Estatutos que excluyen de la membresía a todos los solicitantes objetivamente calificados y que posiblemente puedan competir con un miembro existente", indica la demanda, a la que ha tenido acceso el medio especializado 'The Hollywood Reporter'.

La noruega asevera que en dos ocasiones fue aceptada como miembro de la organización pero, finalmente, rechazaron su solicitud porque, según la demandante, podría ser competencia para otros integrantes del norte de Europa. Estos, le habrían exigido dejar de trabajar para medios de su país si quería continuar en el proceso.

Asimismo, una de las peticiones de Flaa es que se apliquen "las leyes antimonopolio por el daño económico que ha supuesto la conducta de los acusados" y alude a comportamientos por parte de la HFPA que cuestionan el buen funcionamiento de la asociación.

Entre los ejemplos, la informadora señala que algunos de sus miembros recibirían ingresos a cambio de participar en comités o que varios de sus integrantes habrían aceptado viajes pagados por estudios cinematográficos o la propia HFPA.

A la informadora la representa el abogado David Quinto, que anteriormente trabajó para la Academia de Hollywood, responsable de los galardones más importantes del séptimo arte, los premios Oscar.

La propia Flaa, por su parte, ha lanzado un comunicado en las redes sociales en el que asegura que, después de que medios tanto estadounidenses como del resto del mundo se hayan hecho eco de su demanda, ha recibido "un apoyo arrollador por parte de compañeros de la industria y periodistas de Los Ángeles".

Thank you for all the support #4PositiveChange in The Hollywood Foreign Press Association. #GoldenGlobes#HFPA#journalists4journalistspic.twitter.com/r8JpEmUdOk