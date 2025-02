El delirio de adorar Eurovisión y ningunear estos dos festivales mejores

Cada año, el gran público televisivo se vuelva con Eurovisión como si fuese el mejor festival de la canción del planeta. La realidad es que suele presentar un plantel previsible, con fuerte tendencia al kitsch y unos jurados más pendientes de cuestiones políticas –qué país está invadido, quién presenta una trans o un chikilikuatre– que de criterios musicales. Los ganadores raramente terminan trenzando trayectorias solidas, más allá del pepinazo de sonar en toda Europa durante un año. Por contra, tenemos dos festivales de larga tradición y de mucha mayor talla musical: Viña del Mar en Chile y San Remo en Italia. Ambos se celebran en este mes de febrero sin que apenas tengan eco en nuestros medios de comunicación.

San Remo acaba de finalizar hace diez días. Reunió una media de once millones y medio de espectadores, obteniendo una cuota media de pantalla en Italia del 67,1%. En 2025 cumplió nada menos que su edición numero 75. Su primera gala la vieron 12 millones de espectadores, todo un récord consecuencia de que por primer vez se suman todos los dispositivos conectados, no solo la televisión lineal. Llego a tener un 70,8% de los espectadores. Para que nos hagamos una idea, el Benidorm Fest apenas pasó del 17% en su mejor momento y no llegó a dos millones de espectadores. El gran ganador de este año fue Olly, nombre artístico del joven cantante y rapero genovés Federico Olivieri, con el tema "Balorda nostalgia".

Destacaron también otros nombres como Fedez, Brunori Sas, Simone Cristicchi y Lucio Corsi, que junto a Olly fueron los participantes en la gran final. El certamen se celebró por primera vez en 1951. Las actuaciones tenían como escenario el Casino de San Remo, pero desde 1977 su sede es el Teatro Ariston de la misma ciudad. Ha ido cambiando de formato en sus más de 70 años de historia, pero la esencia sigue siendo la misma. Aunque a alguno le sorprenda, San Remo es el germen de Eurovisión y no viceversa. Entre las ganadoras inolvidables destacan “Nel blu dipinto di blu”, de Domenico Mondugno & Johnny Dorelli en 1958, “Chi non labora non fa l’amre” de Adriano Celentano y Claudia Mori en 1970, “Chi Sará” de Al Bano y Romina Power en 1984, “Adesso tu” de Eros Ramazotti en 1986 y “Fai rumore” de Diodato en 2020.

Lujo en Chile

Durante las peores ediciones de Eurovisión, se suele invocar el festival de la OTI, un concurso de la canción similar pero centrado en los países de la Hispanidad. La OTI estuvo viva entre 1972 y el 2000, con un nivel que nada tenía que envidiarle a Eurovisión pero con mucha peor suerte. Lo que sí ha mantenido una salud de hierro es el festival chileno Viña del Mar, por donde han pasado todas y cada una de las grandes figuras de la balada romántica que cantan en nuestro idioma. El pistoletazo de salida de este año lo ha dado Marc Anthony, interpretando sus mejores baladones y haciendo que por primera vez en el certamen suene una descarga de salsa clásica. En la extensa programación del festival destacan nombres como Morat, Sebastián Yatra, Carlos Vives, Carin León y Duki.

En 2012 Luis Miguel recibió la Gaviota de Platino por sus treinta años de carrera

El festival arrancó en 1960 y en 1978 fue el primer espacio televisivo emitido en color en la televisión chilena. Su premio más icónico, la Gaviota de Oro, se inventó el 1999 para premiar a Juan Gabriel por su cuarta participación consecutiva. Luis Miguel, durante su presentación en 2012, recibió la única Gaviota de Platino creada. El significado de esta era para conmemorar los 30 años de carrera del cantante. El festival comenzó de manera muy modesta, sin sillas para todos los asistentes y siendo controlado por solamente tres policías. Esta primera versión se realizó ene un rincón al lado del Palacio de Bellas Artes, al oriente de la Quinta Vergara, lugar donde actualmente se desarrolla el evento. Se trataba de un gancho turístico que creció hasta casi desbordarse. Hoy cuenta con un presupuesto e casi diez millones de dólares por edición y es capaz de acoger espectáculos de cien músicos, por ejemplo en la última visita de Andrea Bocelli. En esta edición se ha superado el 70% de share televisivo, además de las quince mil personas que suelen ver cada show en directo.