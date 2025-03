De trincheras a reclamos turísticos: restos de la Guerra Civil como un museo vivo

Beas de Granada viajó este sábado al pasado para crear futuro con una propuesta pionera que ha convertido su Casa de la Cultura en un museo vivo, una recreación de los momentos no bélicos de la Guerra Civil para convertir sus 300 posiciones defensivas en un reclamo turístico y de empleo. Este municipio de la Vega de Granada enmarcado por dos parques nacionales recrea por unas horas los años de la Guerra Civil española para acercar la cotidianidad de la contienda, esos espacios entre bombardeos y refriegas en los que la vida se abría paso entre hospitales de campaña, centros educativos y refugios.



Una treintena de recreadores de diferentes puntos de Andalucía y de Zaragoza liderados por la Asociación Divulga Historia, Frente Andaluz, dan vida a aquellos años duros con una experiencia inmersiva, un museo vivo que permite conocer el día a día de los soldados y civiles más allá del combate.



La propuesta, organizada por el Ayuntamiento de Beas de Granada y la Asociación Alfanevada, pretende dar a conocer el rico patrimonio defensivo que dejó la Guerra Civil en el Arco Noreste de la provincia y que se ha convertido en un atractivo para el turismo cultural y de naturaleza. La gerente de Alfanevada, María José Rodríguez, ha explicado a EFE que la propuesta presenta a los dos bandos y busca acercar los más de 300 posiciones defensivas de la zona, desde trincheras o túneles a murallas, y convertirlas en una oportunidad de desarrollo.



Con representaciones en vivo, esta propuesta recrea la organización en los campamentos, la preparación de alimentos, la atención sanitaria, el mantenimiento del equipo y las tareas logísticas comunes en tiempos de guerra con una mirada especial al papel protagonista de las mujeres. Los recreadores visten los uniformes y otros atuendos de la época e interactúan con los visitantes para enseñar la rutina de los combatientes y sus familias, el ocio en los momentos de descanso o la educación en tiempos de conflicto.



"Es la primera vez en la provincia que se materializa un proyecto similar, la guinda a años de trabajo que no tiene nada que ver con la memoria histórica porque nos enfocamos en recordar a través de las trincheras o refugios que quedan lo que pasó en la zona", ha apuntado Rodríguez.



Aunque el objetivo era recrear aquellos años sobre el terreno y sumar una ruta de senderismo guiada para ver cómo y dónde se desarrolló la contienda, el temporal ha obligado a posponer el paso por fortificaciones, trincheras y túneles, los más de 300 de esta zona.



Estas construcciones, que aprovecharon las atalayas naturales del Parque Natural de la Sierra de Huétor y del Natural y Nacional de Sierra Nevada, se han convertido ahora en un atractivo turístico y cultural.



"Llevamos una década trabajando el sector y ya han surgido empresas especializadas que ofrecen rutas, opciones de un turismo sostenible, sin masificar, que disfruta el entorno", ha añadido la gerente de Alfanevada. La asociación comenzó en 2011 un trabajo para inventarias y remozar el patrimonio defensivo de la Guerra Civil en la zona que ha permitido ya catalogar los principales elementos patrimoniales que dejó el enfrentamiento y crear una serie de recorridos señalizados y recopilados en guía de senderismo.



El proyecto, que se ha convertido en la particular trinchera para ganar la batalla al desempleo, suma además una jornadas para analizar las opciones del sector, vídeos promocionales de las empresas especializadas de la zona y rutas guiadas e interpretadas por Víznar, Cogollos Vega y Beas de Granada.