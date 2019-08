La película 'The Man Who Fell to Earth' que protagonizó David Bowie tendrá su propia serie

La película The Man Who Fell To Earth (1976) tendrá su propia serie. La cinta protagonizada por uno de los artistas más carismáticos de la historia de la música, David Bowie, llegará a la pequeña pantalla de la mano de la cadena estadounidense CBS.

Así lo ha comunicado la propia cadena en un evento de la Asociación Estadounidense de Críticos de Televisión y ha compartido posteriormente en redes. Será emitida en su futura plataforma de streamingCBS All Access.

Indican que "la nueva serie original seguirá a un extraterrestre que llega a la Tierra en un punto de inflexión en la evolución humana". "Debe enfrentar su propio pasado para determinar nuestro futuro", señala la cadena.

Aún no se conocen fechas de la producción ni quiénes formarán parte del reparto, sin embargo, sí se sabe que los creadores de Star Trek: Discovery, Alex Kurtzman y Jenny Lumet, dirigirán esta adaptación televisiva.

No obstante, tal y como informa el diario especializado The Wrap, Kurtzman no pretende rodar una nueva versión del filme, considerado ya de culto tanto para fanáticos de la ciencia ficción como para los fans de la estrella británica.

Kurtzman quiere crear una secuela que comience a partir de la historia original y a partir de ahí, dar rienda suelta a una nueva historia.

La película, con David Bowie

The Man Who Fell To Earth (El hombre que vino de las estrellas, en español) fue una película estrenada en el año 1976. Dirigida por Nicolas Roeg, se basó en una novela de Walter Tevis, publicada en 1963.

Este fue el primer en la industria cinematográfica que protagonizó Bowie. En ella, el duque blanco encarnaba a un extraterrestre del planeta Anthea que llegaba a la Tierra buscando un modo de transportar agua a su planeta, asolado por una sequía devastadora.

Ahora la pregunta es quién será el encargado de encarnar el papel que interpretó el camaleón Bowie.