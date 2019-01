La rebeldía de David Bowie cumpliría hoy 72 años

Casi tres años han pasado desde que la cultura perdió a uno de artistas más transgresores de la historia de la música. 72 años habría cumplido este martes 8 de enero el 'Duque blanco' o el rey del glam, los habría cumplido David Bowie.

Bowie marcó una era, no hubo nadie similar y la gente o amaba lo que hacía o lo rechazaba por completo, quizá como todo buen artista o, al menos, los que logran destacar.

El británico, que nació en Londres en el año 1947, logró adeptos gracias a sus conciertos en Londres en 1965, a sus temas 'Love You Till Tuesday' (1967) o 'Starmen' y 'Lady Stardust' junto a The Spiders en el 72, o a sus actuaciones en el Rebel Rebel de Dublín el 22 de noviembre de 2003 o el Isle of Weight Festival del 13 de junio de 2004. No obstante, en ese año, Bowie se preparó para el Hurricane Festival, pero tuvo que parar. Fueron siete años de descanso, pero volvió, aunque distinto, volvió para poder despedirse con 'The Next Day'.

Lo cierto es que Bowie nació en una familia muy involucrada en el mundo de la cultura y la creatividad. Su madre era acomodadora de cine, mientras que su padre era dirigente de publicidad de una ONG. Bowie era superdotado, era una estrella desde que nació y eso le permitió que, con el paso de los años pudiese lograr tocar instrumentos como el piano, el teclado, la guitarra, el ukelele, el bajo o el saxofón. Era un prodigio.

La voz de Bowie sería escuchada, sin embargo, un poco más tarde. Fue en el año 53 cuando comenzó a cantar y a tocar la flauta en el coro de su colegio. Su padre fue quien provocó que el talento del inglés saliese a la luz. Llevó a su casa de Bromley discos de Frankie Lymon, The Platters,Little Richard o Elvis Presley -con el que comparte fecha de nacimiento-. Sin embargo, sus acordes imitando a Chuck Berry o al rey del rock comenzaron a sonar cuando apenas tenía 10 años.

A David Bowie le gustaba la fama, hasta cierto punto, o al menos eso muestra el documental 'The Last five Years' (2017), que comparte los últimos cinco años del británico hasta que el cáncer acabó con su vida y en el que disfrutar de 'Heroes' es un deleite. Fue un provocador, un dios en lo suyo, pero llegó un punto en el que se cansó.

El rey del glam falleció en su apartamento de Nueva York el 10 de enero de 2016 a los 69 años, tan solo dos días después de que se publicase 'Blackstar'

Bowie destacaba por su carisma, por su rebeldía y su amor por lo que hacía. 'El Camaleón' -otro de los incontables apodos con los que dirigirse al londinense- tenía un espléndido sentido del humor. Bromeó hasta el último día. Cuando le preguntaron qué quería dejar de legado, el contestó: "Que la gente piense que he llevado unos cortes de pelo estupendos".

Murió a los 69 años

Bowie murió de cáncer de hígado, algo que conocía casi con un año de antelación pero que él mismo se encargó de que no se hiciese público.

Este martes es simplemente una fecha para recordar que los que han dejado huella en la música siguen cumpliendo años y que sus discos y letras continúan formando parte de la exclusiva lista de artistas que verdaderamente pueden ser llamados estrellas. El rock, el soul o el funk siguen añorando a Bowie.