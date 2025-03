'Damsel', de Juan Carlos Fresnadillo, se corona como la película más vista de 2024 en todo el planeta

'Damsel', la última superproducción de Netflix dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, ha alcanzado un hito sin precedentes en la historia del entretenimiento. Según las cifras oficiales publicadas en los informes semestrales de la plataforma, la película ha registrado un total de 174.1 millones de visionados, convirtiéndose en la producción audiovisual más vista del planeta en 2024, superando a cualquier otra película o serie de televisión estrenada en el mismo período.

Este logro confirma el impacto global de 'Damsel', una historia de fantasía protagonizada por Millie Bobby Brown, quien lidera un elenco de renombrados actores como Angela Bassett, Robin Wright, Ray Winstone, Nick Robinson, Shohreh Aghdashloo y Brooke Carter. La película, que se estrenó en Netflix el 8 de marzo de 2024, ha mantenido un impresionante recorrido en la plataforma, consolidándose como un indiscutible fenómeno de audiencia durante casi un año.

La trama de 'Damsel' sigue la historia de una joven que es engañada y ofrecida en sacrificio a un dragón, solo para descubrir que debe luchar por su supervivencia en un mundo despiadado. La combinación de una narrativa intensa, efectos visuales deslumbrantes y una dirección magistral han convertido a la película en un referente del género de fantasía y aventuras.

Juan Carlos Fresnadillo, reconocido por su maestría en el género del thriller y la fantasía, ha recibido elogios por su capacidad para reinventar los cuentos clásicos con un enfoque innovador y visualmente impactante. “Desde el inicio, sabíamos que 'Damsel' tenía el potencial de conectar con el público a nivel universal. Ver que la película ha llegado a tantas personas en todo el mundo es algo realmente emocionante”, declaró el director.

En el ranking de las producciones más vistas en todo el mundo hecho público por la plataforma estadounidense en las últimas horas, destaca en primer lugar a la película 'Damsel', de Juan Carlos Fresnadillo con 174,1 millones. Le sigue ‘Equipaje de mano’ (Carry on) del también cineasta español, Jaume Collet-Serra, con 137.3 millones de visionados. El tercer puesto es para ‘El sindicato’ (The unión) de Julian Farino, con 131.1 millones de reproducciones. En cuarto lugar figura la película ‘Lift: un robo de primera clase’, dirigida por Gary Gray con 129,4 millones. En quinto puesto es para ‘Rebel Ridge’ con un total de 129 millones de visionados. El sexto lugar corresponde a ‘Engaños’ (Fool Me Once) con 107,5 millones de visualizaciones. Y en el séptimo lugar, aparece ‘La sociedad de la nieve’, del catalán Juan Antonio Bayona, con 103.8 millones de reproducciones. Esta es la primera vez en la historia del cine español, en la que tres directores nacionales aparecen en el ranking de las películas más vistas en todo el mundo durante el mismo periodo de tiempo.

Juan Carlos Fresnadillo debutó con ‘Esposados’ en 1996, que se convirtió en el primer cortometraje español candidato a un Oscar de Hollywood. Su primer largometraje, ‘Intacto’ también cosecho un gran éxito internacional. Su primera incursión en la gran industria europea fue con la dirección de ’28 semanas después’, a la que seguiría ‘Intruders’, todas ellas con un casting de destacadas figuras internacionales y una ambiciosa producción. Su última película, se ha convertido en la apuesta más exitosa de Netflix hasta la fecha.