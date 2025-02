Cristian Campos: “Ayuso no es antisistema, pero sí revolucionaria”

En un tiempo de líderes blandengues, Isabel Díaz Ayuso llegó como un terremoto a la Comunidad de Madrid. Partiendo de orígenes más plebeyos que otros mandatarios del Partido Popular, ha sabido construir un programa y un perfil político que conecta con las mayorías de la capital y su provincia, proyectándose incluso como futuro líder nacional. El libro Me gusta la fruta (Deusto), del periodista Cristian Campos, explica a fondo ‘la historia de cómo Isabel Díaz Ayuso se erigió en bastión del antisanchismo y cambió a la derecha española para siempre”. Tejiendo enfoques propios y ajenos, Campos firma el retrato más detallado de la líder derechista y ofrece las claves para comprender un ideario que genera tanta adhesión como rechazo.

Pregunta: Resulta extraño que un fenómeno sociológico como Ayuso no tuviera todavía su libro. Se rumorea que tenía ofertas de todas las editoriales, pero no se animaba. ¿Sabe o intuye cuál es el motivo?

Respuesta: Es la misma pregunta que nos hicimos Roger Domingo, mi editor, y yo cuando empezamos a maquinar el libro. La respuesta es doble. En primer lugar, Ayuso cree que no tiene sentido escribir (o autorizar) una biografía de ella cuando su carrera política está aún lejos de su final. Eso es más propio de narcisistas como Pedro Sánchez que de alguien como ella. Pero eso no impide, claro, que quien quiera pueda escribir un libro “no autorizado” sobre ella. Y ese es el segundo factor: Ayuso es un personaje incómodo para mucha gente. Para la izquierda, porque les ha ganado todas las batallas políticas. Para la derecha, porque Ayuso es un personaje que va por libre y del que el PP preferiría que se hablara lo mínimo posible. Así que el libro lo he acabado escribiendo yo porque me importa un rábano estar a buenas o malas con la derecha, la izquierda, el PP o el sursum corda.

P. Como explica bien el libro, la fuerza de Ayuso reside en gran parte en tener un perfil popular, en las antípodas de otras líderes como Esperanza Aguirre, Cayetana Álvarez de Toledo y Cuca Gamarra. La izquierda la desprecia por ser una “Thatcher del Primark” cuando esta puede ser su mejor baza (lo que usted llama “Un Aznar con cercanía”). ¿Es este factor es el que le abre las puertas de la transversalidad?

R. Ese es el factor clave de su éxito. Lo escribió David Mejía: Ayuso es “derecha no pija”. Y eso la convierte en un personaje original y contra el que no existe antídoto todavía. Fíjate que todo el esfuerzo del PSOE está volcado en encasillarla en el arquetipo del “pepero” tradicional: amiga de los privilegiados, corrupta, despiadada con los débiles, ultraderechista. Eso les facilitaría aplicar contra ella la misma receta que aplican al resto del PP. Pero con ella ocurre lo mismo que con Milei o Trump: que la gente los ve como “uno de los suyos” porque no hablan ni se comportan como políticos al uso. Son personajes que “ilusionan” en una era de políticos de plástico, de discursos vacíos para encefalogramas planos y de clichés ideológicos caducados.

P. Usted escribe que “la pregunta no es tanto cómo encaja Ayuso en el PP o el PP en Ayuso, sino la de qué postulados de la nueva derecha está poniendo en práctica la presidenta de la Comunidad”. Deja claro que Ayuso es algo distinto del PP, un partido cuya base social llega a describir como “un fumadero de opio” con algunos dirigentes de indolencia exasperante.¿Cuánto puede aguantar una líder con energía y visión propia dentro de un partido que se deja arrastrar por las inercias?

R. Pues lo que aconsejen las circunstancias. Ahora mismo hay una entente cordial entre Feijóo y Ayuso porque sus intereses no se pisan todavía. En este sentido, Feijóo ha sido más listo que Casado, al que le pudieron los celos. Pero esas circunstancias pueden cambiar y ya veremos lo que ocurre entonces. Lo que está claro es que el PP es un partido de inercias, un partido intrínsecamente conservador, y conservador incluso de los errores de la izquierda. Y Ayuso es una líder no antisistema, pero sí revolucionaria. O todo lo revolucionario que puede ser un político “de partido”. Digamos que Ayuso está viva y que el PP, como el PSOE, está muerto. Y los muertos suelen tener envidia de los vivos porque les revolucionan el cementerio.

Ayuso se crece en la confrontación, funciona mejor a la contra que con el viento a favor

P. Una de las contradicciones más visibles de Ayuso es su relación con la religión católica. Defiende los valores cristianos en un discurso en la Asociación de Belenistas o se muestra devota de la Virgen de La Paloma pero luego critica duramente el concepto de “justicia social”, que es central en la Doctrina Social de la Iglesia. CEl columnista Hughes describió esto como “raíces cristianas, mechas californianas”. ¿Cuál es la relación de Ayuso con la religión?

R. JAJAJAJA. No conocía eso de “raíces cristianas, mechas californianas”, pero es muy gracioso. A ver, creo que Ayuso no es creyente, o al menos creyente practicante, y que valora la religión cristiana más como una herramienta de la batalla cultural contra la izquierda posmoderna que por su faceta espiritual. Dicho lo cual, yo creo que sus valores morales son netamente cristianos y que ella no tendría problema en reconocerlo abiertamente. Ese equilibrio es complicado, por ejemplo en el tema del aborto. Pero creo que eso la acerca paradójicamente a mucha gente que no se siente cómoda con la prohibición del aborto, pero tampoco con su banalización o con la consideración del aborto como “un derecho”.

P. Otra de las cuestiones que separa a Ayuso de la nueva derecha es el discurso sobre los migrantes. Ella no se cierra a la acogida de menas y considera a los extranjeros como madrileños de otro origen. La nueva derecha se ha reído de este concepto hablando de “madrileños de Rabat”, “madrileños de Argel”, “Madrileños de Dakar”. ¿Es este el flanco más vulnerable el ayusismo?

R. Ese es uno de sus flancos débiles, efectivamente, y donde ella se sitúa más cerca de las élites progresistas, las de las “creencias de lujo”, que del pueblo llano que se come las consecuencias negativas de esa inmigración ilegal. La nueva derecha habla por ejemplo de inmigración selectiva, es decir de acoger solamente a aquellos inmigrantes que aporten un valor añadido y que no choquen con tu sistema de valores. Pero ella está en este tema más cerca de las tesis del globalismo multiculturalista, aunque sin su tontuna discursiva. No sé a qué se debe exactamente ese posicionamiento, pero si tuviera que apostar, lo haría por el sentimentalismo más que por ese cálculo habitual, y tan mentiroso, de que los inmigrantes van a pagar nuestras pensiones. Porque hoy hasta el más indocumentado sabe que la inmigración nos sale a pagar.

P. Los grandes líderes se forjan en las crisis, Ayuso lo hizo en la pandemia, con su actitud valiente de defensa de bares, teatros y pequeños comercios. ¿La búsqueda de confrontación constante de la presidenta tiene que ver con que sabe que se crece en las crisis?

R. Es su naturaleza. Ella se crece en la confrontación y funciona mejor a la contra que con el viento a favor. Como por otra parte le ocurre a todos los políticos de la nueva política: Trump, Bukele, Milei, Meloni y Sánchez entre ellos. Digamos que ella cree intuitivamente que el diálogo y el acuerdo son malos cuando una opción es claramente correcta y la otra claramente incorrecta. Porque eso sería lo mismo que decir que el punto medio entre la vida y la muerte, que es la enfermedad, es bueno porque supone un “ni para ti ni para mí”. No, mira, hay cosas que son innegablemente negativas y “dialogar” sobre ellas supone en sí mismo una concesión al mal. Y Ayuso eso lo tiene claro.

P. Hay una parte muy sugestiva del libro donde usted señala que Pedro Sánchez, la némesis de Ayuso, no tiene un perfil tan diferente a la presidenta. Ambos son liberales, cosmopolitas, se llevan solo seis años y a Sánchez le llamaban “el facha” en las juventudes del PSOE. Ambos son lo que se llama animales políticos, no muy interesados la política académica –sino más en la estratégica– y con un gran carisma.

R. A mí me parece evidente que una buena parte del odio que genera Ayuso en Sánchez y en la izquierda, como el odio que genera Sánchez en la derecha, se debe a que tanto la izquierda como la derecha reconocen perfectamente al rival que les puede reventar en unas elecciones. Sánchez no ha tenido jamás el más mínimo problema en merendarse a Feijóo, que es un político reactivo, no proactivo, y que siempre va a remolque de las circunstancias. Pero con Ayuso no puede, y por eso su partido ha puesto todos sus esfuerzos, los legales y los ilegales, en cargarse a Ayuso, y no a Feijóo. Ayuso es una política que podría cambiar España en un sentido profundo, no circunstancial, y eso no lo puede permitir el PSOE, que es un partido sistémico y de régimen, porque se le acabaría el chollo. Sánchez sabe perfectamente que Feijóo podrá ganar elecciones, pero que no cambiará jamás nada en un sentido profundo. Ayuso es otra cosa. Feijóo indultaría a Sánchez si este fuera condenado a prisión. Ayuso no.

P. Se ha criticado mucho a Ayuso, sobre todo desde la izquierda pero también desde la derecha, por abanderar una especie de separatismo madrileño, no tan distinto del catalán o el vasco. ¿Cree que es justa la acusación?

R. Más que justa o injusta, es inevitable. Los americanos odian Nueva York, los franceses odian a los parisinos, los italianos odian a los romanos y los españoles odian Madrid. Es ley de vida, aunque un poco absurdo porque en todas esas ciudades los “nativos” son una minoría. En Madrid casi todos somos de fuera, así que odiar a “los madrileños” es un poco tirar piedras sobre tu propio tejado. Macho, estás odiando a gente de tu pueblo que se ha ido a vivir a Madrid. Esos son “los madrileños” de los que hablas como si fueran una nación aparte. Por eso mismo lo del separatismo madrileño es una broma. ¿Qué separatismo va a haber si somos todos de fuera? Cosa distinta es que Madrid tuviera la posibilidad de convertirse en algo así como una ciudad Estado a lo Singapur, cosa que a mí me encantaría. Pero cada vez que se lo he planteado a Ayuso, ella ha rechazado la idea con contundencia. Para mi desgracia, pasa millas de mí en este tema en concreto.

P. Usted defiende que Madrid no se puede convertir en una “burbuja de bienestar frívolo” al estilo de París, Londres y Los Ángeles. Y que, si se diera el caso, el voto podría virar a la izquierda caviar o posmoderna, como ocurre en esas ciudades. ¿Cree que Ayuso está logrando evitar esto?

R. De momento sí. Y creo que con la reciente victoria de Trump la tontuna posmoderna progresista tiene los días contados, así que quizá hayamos esquivado ya esa bala. Es cierto que en España llegamos 20 años tarde a todo, así que igual todavía hay margen para que aquí triunfe la mamarrachada woke cuando en el resto del mundo está muriendo a ojos vista. Pero lo dudo.

P. Ayuso prometió hace tiempo una Segunda Movida para Madrid, una propuesta que creo no se ha llegado a concretar. Este verano impulsó una agresiva campaña contra los porros. ¿Le parecen compatibles ambos enfoques? Más importante, ¿cree que Ayuso tiene algún tipo de modelo cultural para Madrid?

R. Creo que Ayuso está abierta a esa posibilidad, y que ve claramente la necesidad de convertir Madrid en el centro neurálgico de la cultura latina por delante de Miami y Los Ángeles, pero que no tiene a la gente adecuada para ello. Creo que la Comunidad tiene proyectos muy interesantes por delante y nichos por explotar muy interesantes. Pero intuyo que es más probable que el crecimiento de la Comunidad durante la próxima década, que será de un millón de personas, acabe generando sus propios movimientos culturales. Igual lo interesante no es convertirse en el nuevo Miami, sino en hacer que Miami quiera ser la nueva Madrid porque hemos sido capaces de generar un fenómeno cultural de nuevo cuño, original y ‘no heredado’. Si yo fuera político y trabajara para la Comunidad, ese sería mi objetivo: generar el caldo de cultivo para que esos movimientos broten por sí solos y alcancen relevancia internacional, no luchar por apropiarme de movimientos que ya han pasado su prime.