Counting Crows anuncian dos conciertos en Madrid y Barcelona en octubre

La veterana banda estadounidense Counting Crows, autora de éxitos como 'Mr. Jones' o 'Accidentally in love', ofrecerá en otoño dos conciertos en España de su próximo "tour" europeo, concretamente el 14 de octubre en la sala Razzmatazz de Barcelona y un día después en La Riviera de Madrid.

Las entradas se pondrán a la venta este viernes, 14 de marzo, a partir de las 11 horas a través de la web de la promotora, así como de su distribuidor oficial. Habrá asimismo dos preventas en las 48 y 24 horas previas, esta en concreto para los registrados con anterioridad en la página de Live Nation.

La visita del grupo llega ante la próxima publicación el 9 de mayo de su álbum 'Butter Miracle, The Complete Sweets!', el primero de larga duración en once años y que llega tras el EP de ocho canciones 'Butter Miracle: Suite One' (2021), que funcionó como prólogo y que recogía ya algunos de los temas aquí incluidos, como 'Angel of 14th Street'.

Dos años después de su fundación en San Francico (EE.UU.), Counting Crows saltó a la popularidad con su álbum de debut, 'August and Everything After' (1993), donde apareció su primer gran éxito, 'Mr. Jones' y que les valió sus primeras dos nominaciones a los Grammy, entre ellas la de "mejor nuevo artista".

En sus más de 30 años de existencia, la banda capitaneada por Adam Duritz y su reconocible timbre de voz ha publicado de momento siete discos hasta 'Somewhere Under Wonderland' (2014), aunque otro de sus grandes hitos musicales, 'Accidentally in love', no apareció en ninguno de ellos, sino como parte de la BSO de 'Schrek II' (2004).