¿Una ley más severa contra el consumo de alcohol en menores podría perjudicar el patrocinio cultural?

El informe que establece los aspectos para una futura Ley contra el consumo de alcohol en menores propone restringir el patrocinio de bebidas alcohólicas a actividades deportivas, culturales, educativas o de ocio, sobre todo en sitios susceptibles de ser frecuentados por adolescentes y niños. Esta posible disposición afectaría de forma directa algunas iniciativas culturales directamente relacionadas con las artes visuales, museos así como eventos de tipo musical, que suelen patrocinar algunas iniciativas por esta vía. Si esta medida llegara a concretar la inclusión de bebidas de baja graduación –cerveza, por ejemplo- a la legislación, el patrocinio de determinados eventos culturales podría verse afectado.

En la actualidad, sobre la publicidad y el patrocinio publicitario de bebidas alcohólicas a actividades culturales, la normativa de referencia ya limita y prohíbe la publicidad o patrocinio de bebidas con graduación alcohólica superior a 20 grados en entornos deportivos y educativos. Los museos tienen una vertiente educativa que los hacen encuadrables en ese ámbito de aplicación y que limita ese patrocinio sólo a bebidas de baja graduación. Según explican sus portavoces a Vozpópuli, algunas instituciones de este tipo como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía sólo han aceptado el patrocinio de bebidas de baja graduación. De ahí, por ejemplo, los convenios firmados en su día con Mahou (2011 y 2012) y con el Grupo Damm (2015). En efecto, por tratarse de una bebida de baja graduación alcohólica, la cerveza es uno de los principales participantes de determinadas actividades como becas, festivales audiovisuales o premios encaminados a fomentar a los jóvenes talentos.

Durante el año 2017, la inversión total de Cerveceros de España en el patrocinio cultural alcanzó los 11.070.214 de eruos. Esta entidad agrupa a los productores de cerveza en España, un organismo que pretende de difundir la importancia gastronómica y cultural de esa bebida. En ese sentido, y al describirse como un sector dinamizador de la economía española, el gremio asegura “que impulsa el desarrollo del campo español, impacta positivamente en la hostelería y el turismo” y por tanto “difunde la cultura y el deporte nacional”. “En España estimamos que más de doce millones de euros lo dedicamos a actividades culturales El patrocinio de este tipo de eventos es una de las actividades más importantes, ya que nos permiten devolver a la sociedad a la sociedad que consume lo que producimos. La cerveza está muy presente en el día a día, es símbolo de convivencia cultural. La apuesta del sector cervecero por el patrocinio cultural es altísima”, asegura a este periódico Jacobo Olalla Marañón, director general de Cerveceros de España.

Más de cien iniciativas culturales reciben patrocinio de Cerveceros de España, desde la Academia del Cine Catalán hasta la asociación de Amigos del Museo del Prado, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Centre Pompidou Málaga, la Feria del Libro de Granada, el Festival Internacional de Jazz de Madrid, la Fundación Atapuerca, la Fundación Universidad Alcalá de Henares, el Guggenheim Bilbao, el MACBA, Matadero Madrid, la Semana Negra de Gijón o el Patronato de la Alhambra y Generalife, por sólo mencionar los más destacados.

De cara a una limitación más directa de una posible legislación a las bebidas de baja graduación, existiría un daño sensible al patrocinio de eventos específicos. “Sería terrible, sobre todo para los eventos más modestos más locales y sobre todo para la gente que se incorpora a este medio cultural, por ejemplo, uno de los proyectos para ayudar a jóvenes artistas con becas y apoyos. No patrocinamos eventos destinados a menores. El proyecto o el acuerdo es luchar contra el consumo de alcohol, incluida la cerveza”, explica Marañón ante la pregunta de una posible modificación de la ley, en función del contenido del informe que fue llevado al Senado en abril de este año y que queda a la espera de su aprobación por la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas. El documento no tiene, ni mucho menos, una incidencia directa proque ni siquiera ha comenzado el proceso de consultas y trabajo legislativo. Se trata de un papel de trabajo. Aún así, aboceta un posible endurecimiento de la norma.