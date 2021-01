Y en el confinamiento, escribí un libro

Hay quien, durante los duros meses de confinamiento provocado por la pandemia, empleó el tiempo para situarse ante el folio en blanco y lanzarse a la escritura. Y también para poner en orden sus pensamientos.

Es lo que hizo la joven Silvia Rodríguez (Madrid, 1994) que aprovechó la ocasión para recopilar los escritos que había ido plasmando, en los últimos cinco años, en hojas sueltas de papel, en servilletas, libretas, y en los que daba rienda suelta a sus recuerdos, miedos y alegrías.

"Escribir me ha salvado", afirma Rodríguez. Durante el confinamiento "tener algo en lo que volcarme al 100%, escribir, repasar mis escritos, me ha servido de mucho, para poner en orden mis ideas y tomar decisiones", dice.

El resultado de aquella experiencia de escritura es el libro 'Desnudarse no es ausencia de miedo'. Una especie de diario poético que da cuenta de un cambio vital, y del paso de una edad con menos responsabilidades a otra en la que las cosas comienzan a ponerse serias. Sentimientos y sensaciones ante la pérdida de un ser querido, ante el amor, la familia, los amigos, el sexo, el miedo, la culpa...

"Necesito descubrir con qué alimento a mis fantasmas", escribe Silvia Rodríguez en 'Desnudarse no es ausencia de miedo'

"La idea de publicarlo fue más bien un impulso; una muy buena amiga me dijo que tenía que compartirlo, que no hacerlo sería egoísta, y decidí publicarlo", recuerda. Silvia Rodríguez acudió a la editorial de autoedición Círculo Rojo, publicando un centenar de ejemplares, de los que ya se han vendido la mayoría, muchos entre amigos y familiares.

"Ha sido un proyecto muy personal, no quería que se cambiara una coma, y la editorial me ha permitido tener el control sobre todo, me he encargado hasta de diseñar la portada", explica. "La publicación no tiene un objetivo comercial", señala la joven escritora. "Ha sido un proceso que me ha servido de terapia, escribir me ha salvado y publicarlo es compartirlo", comenta.

El ejercicio de escritura y publicación ha empujado también a Silvia Rodríguez a tomar una decisión vital. Graduada en Administración y Dirección de Empresas, por Cunef, con un alto expediente académico, especializada en la consultoría de recursos humanos, Rodríguez ha optado por aparcar su carrera empresarial y apostar por las tablas.

"He dejado mi trabajo para ser actriz", cuenta. "Lo decidí hace dos meses; es lo que siempre he querido ser. Me di cuenta en el colegio, aunque soy muy tímida, me transformaba en las obras teatrales. Pero hasta ahora no me había sentido con la fuerza necesaria como para dejarlo todo y volcarme en el teatro, ahora sí, creo que no hay nada estable", dice.

Un nuevo libro

Silvia tiene previsto repetir la experiencia dentro de otros cinco años, recopilar entonces los escritos que haya producido y volver a editarlos.

De momento ha dejado como legado 'Desnudarse no es ausencia de miedo' en el que aparecen textos como: "Necesito descubrir con qué alimento a mis fantasmas. Comprobar si tengo miedo a la soledad. O a la solitud. Buscar experiencias nuevas. Ideas. Otro punto de vista".