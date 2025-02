'A complete unknown': el biopic tras el misterio de Bob Dylan

"Cualquiera que estuviera interesado en retratar los años sesenta como un viaje del idealismo al hedonismo podría fechar su momento bisagra hacia las 9.30 de la noche del 25 de julio de 1965", cuenta Joe Boyd en sus memorias musicales, tituladas Blancas bicicletas, en las que recuerda lo que ocurrió entonces, cuando él era director de escena de aquella edición del Newport Folk Festival. Los organizadores del festival, borrachos de purismo folk, se llevaron las manos a la cabeza y trataron de evitar lo que consideraron un ultraje al espíritu de aquel encuentro musical, mientras entre el público sonaban al unísono abucheos y gritos entusiasmados.

Aquella noche, Bob Dylan se subió al escenario acompañado de una Fender Stratocaster y una banda de músicos con teclado, guitarra eléctrica, bajo y batería. Interpretaron Maggie's Farm, It takes a lot to laugh y Like a rolling stone y desafiaron así a quienes habían coronado al músico como rey del folk, que con ese gesto se alejó del idealismo imperante -al que quizás nunca se sintió muy próximo- y que, sobre todo, rompió las etiquetas y los atributos de quienes esperaban algo de él. Quienes antes habían aplaudido y coreado los versos de su célebre Times are a-changing no entendieron por qué Dylan había decidido dejar la canción política para buscar en su mundo interior.

Su pugna contra los dogmas y los encasillamientos así como el misterio que siempre ha rodeado al artista se refleja ahora en el biopic A complete unknown, dirigido por James Mangold, quien en 2005 ya llevó con éxito la vida del músico Johnny Cash al cine en la película En la cuerda floja, y que cuenta en su filmografía con varios blockbusters como la última entrega de Indiana Jones o películas de superhéroes como Lobezno. A pesar de la diversidad de su filmografía, con esta nueva película queda demostrado su pulso para el género musical, en el que se erige como gran artesano.

A complete unknown tiene como misión evocar la personalidad esquiva de Bob Dylan, quien ocultó su verdadero nombre -Robert Allen Zimmerman- y muchos pasajes de su infancia y juventud ante quienes tuvieron la ocasión de conocerle, incluidos los grandes amores de su vida. Aparecen uno tras otro quienes, como se cuenta en su biografía autorizada, Dylan goes electric, de Elijah Wald, en la que se basa este filme, se convirtieron en figuras trascendentales para su producción como artista desde que comenzó sus primeros pasos en la industria musical hasta que se independizó de los dogmas a golpe de guitarra -eléctrica- en 1965.

El trovador folk Woodie Guthrie (Scoot McNaire en esta película), acompañado en el hospital por el cantante folk y activista Pete Seeger (Edward Norton), fueron testigos privilegiados de sus composiciones cuando nadie conocía aún a Bob Dylan, interpretado en esta ocasión por Timothée Chalamet. La artista Suze Rotolo (Elle Fanning), que en esta película adopta el nombre de Sylvie, la pareja que vio crecer al músico. Joan Baez (Monica Barbaro), la artista que se convirtió en cómplice sin saberlo de sus escarceos musicales. Johhny Cash (Boyd Holbrook), el ídolo y referente que lo animó a buscar su camino.

Timothée Chalamet, actor aplicado

Esta película trata de desvelar el misterio de Bob Dylan a través de las relaciones humanas y artísticas con quienes le rodearon, e intenta también dar un sentido e incluso justificar el carácter huraño de quien se negó a interpretar en pleno directo algunas de las canciones que cantaba junto a Baez, o quien en diciembre de 2016 rehusó asistir a la ceremonia en la que se le iba a hacer entrega del premio Nobel de Literatura. Lo saben bien quienes lo han visto sobre un escenario. Siempre se ha resistido a ser definido en pocas palabras y esta película no es más que una serie de escenas que vienen a ahondar en los motivos.

Pese a la desconfianza previa de quienes idolatran de forma irracional a Bob Dylan, y más allá del brillante reparto que lo acompaña, Timothée Chalamet destila el magnetismo y soporta con fuerza la leyenda del músico en una actuación por la que aspira este fin de semana al Oscar al mejor actor. Cuenta el joven actor con todos los méritos acreditados, incluido en de interpretar con su propia voz y a la guitarra las canciones del músico, algo que no resultará una sorpresa para quienes ya disfrutaron de sus dotes vocales en la reciente Wonka (2024).

A pesar de parecer esta una película hecha a medida como un traje confeccionado por el mejor sastre para el músico, y a pesar de explicar con pruebas y señales los motivos de la personalidad de Bob Dylan, a menudo complicada y misteriosa, A complete unknown es una excelente película, aunque puede que algo convencional, para cualquier cinéfilo, con un ritmo cuidado en sus más de dos horas de duración, pero también es un festín para quienes adoran la música, que podrán celebrar una versión más de los pasajes que precipitaron la música popular a un destino inevitable. Eso sí, puede que uno no sepa mucho más del artista a quien pretende conocer cuando salga del cine, porque ni el mismísimo Bob Dylan lo permitiría.