Cómo saber las canciones y los artistas que más has escuchado en Spotify en 2019

Desde hace un tiempo, cuando se va acercando el final del año, conocer qué es lo que más ha escuchado un usuario durante los últimos 12 meses es posible. Hay una plataforma que recoge cuáles han sido los artistas y las canciones predilectas y cuántos minutos se han dedicado a los mismos.

A partir de este mismo jueves, todos los usuarios de Spotify pueden ver su resumen de lo más escuchado de 2019, por estaciones, el origen de los artistas, por géneros y hasta de la última década en la plataforma con motivo de la llegada de 2020. Pero no solo eso, la app elabora una playlist personalizada con los datos recogidos en la que se pueden escuchar 100 canciones.

Si el usuario cuenta con la versión premium puede, además, desgranar más datos que la plataforma guarda sobre él, como a cuántos artistas nuevos y cuál ha sido el más destacado que ha descubierto.

Este año ha sido un buen año par ala música en streaming y las descargas. En concreto, el consumo de podcast se ha duplicado en la plataforma y ha experimentado un aumento del 39% sólo en el último trimestre.

Cómo conseguir tu resumen de 2019 en Spotify

Ahora, si el usuario quiere hacerse con su resumen de 2019 de Spotify, deberá, simplemente, tener la app de música en el móvil o, en su defecto, se puede acceder a ella a través de la web en el ordenador. Tan sencillo como escribir 'Wrapper' de Spotify.

Datos para artistas y discográficas

En este momento en el que las redes proporcionan cada vez más datos de los usuarios, esta vez no iba a ser menos. A través de esta herramienta, Spotify permite a artistas y podcasters acceder a sus tarjetas personalizadas a través de Spotify for Artists y Spotify for Podcasters.

En este apartado, pueden saber cómo ha impactado su música y podcasts durante todo 2019. De esta manera, sabrán el total de reproducciones hechas por los fans, el récord de reproducciones por hora, su aumento de seguidores, oyentes totales y nuevos oyentes, inclusión en playlists, los países que más les escuchan y número de fans que tienen al artista como su número uno en la plataforma.