Las cinco claves de 'Mank', la película de Netflix que mira a los Oscar

'Ciudadano Kane' (1941), dirigida por Orson Welles, es, según el American Film Institute (AFI), la mejor película de la historia, y se sitúa por delante de títulos como 'Casablanca' (1942) o 'El padrino' (1972), lo que la convierte en una curiosa venganza para el periodista y magnate William Randolph Hearst, quien trató de evitar por todos los medios que este título saliera a la luz, por miedo a que supusiese un ataque contra su persona. Cuando lo hizo, Randolph Hearst prohibió la aparición de cualquier noticia sobre su estreno en sus medios de comunicación y la cinta fue un fracaso en taquilla, aunque esto no impidió que haya sido recordada como la gran obra maestra del cine de todos los tiempos.

Se ha escrito mucho sobre el proceso creativo de esta película, que cuenta como guionistas con el propio Orson Welles (también protagonista y productor) y con Herman J. Mankiewicz. Ahora, el cineasta David Fincher ('Seven', 'El club de la lucha, 'La red social') presenta 'Mank', cinta con la que asume la tarea de arrojar más luz sobre el origen de este largometraje y sobre la faceta más desconocida de este guionista, cuyo trabajo en 'Ciudadano Kane' fue reconocido con el Oscar al mejor guion original. 'Mank', que acaba de llegar a algunos cines seleccionados este fin de semana, se podrá ver en Netflix a partir del 4 de diciembre.

En un año atípico y lleno de contradicciones, la plataforma a la que muchos echaban la culpa hace un tiempo acerca del hipotético fin de los cines, produce esta crítica al Hollywood de los años 40 y a sus mecanismos de supervivencia y de expansión, con varios guiños a la actualidad y amenaza con convertirse, además, es una de las grandes apuestas para la próxima edición de los Oscar, los premios más importantes del panorama cinematográfico en los que ya triunfó en 2019 con 'Roma', de Alfonso Cuarón, que se hizo con los galardones a mejor película extranjera, mejor dirección y mejor fotografía. Su potencial reside entre otros, en estos cinco elementos clave:

Gary Oldman

Si puede hablarse de una de las nominaciones más esperadas, esa será la de Gary Oldman en el papel de Herman J. Mankiewicz. Alcohólico, adicto al juego, perspicaz y un genio en la máquina de escribir, este excrítico de arte reconvertido en guionista de cine puede ser el papel con el que aspiraría a conseguir su segunda estatuilla, después del Oscar a mejor actor por su papel de Winston Churchill en 'Darkest Hour' (2017). Sin duda, su actuación es el punto más fuerte de esta película, en la que Oldman asume un papel representado en dos momentos temporales diferentes, con diez años de diferencia.

Mank contra el poder

Mank se revela en esta película como un genio con muchas debilidades. Sin embargo, si de algo no puede culparse a este guionista es de carecer de autenticidad y honestidad. Tal y como expone Fincher en esta cinta, Herman se resistió a contribuir al fondo anti-Upton Sinclair de la Metro Goldwyn Mayer, estudio que se posicionó contra el escritor y candidato demócrata de California y en favor de los republicanos, y mostró sensibilidad hacia las necesidades de los guionistas y hastío contra el abuso de los poderosos, a pesar de los sobornos y chantajes que experimentó en el Hollywood de la época. Lo cierto es que Mank, como muchos otros autores contrarios al poder, no volvió a escribir nunca más un guion después de este proyecto.

Amanda Seyfried

La joven actriz Amanda Seyfred (Pensilvania, Estados Unidos, 1985) ya aparece en las principales publicaciones estadounidenses de cine como una de las intérpretes favoritas para las nominaciones al Oscar a la mejor actriz secundaria, junto a Ellen Burstyn ('Pieces of a woman'), Olivia Colman ('The father'), Yuh-Jung Youn (Minari') y Dominique Fishback ('Judas and the black messiah'), entre otras. Su labor aquí ha sido dar vida a Marion Davies, actriz conocida por su relación sentimental con William Randolph Hearst, a quien Welles retrató en 'Ciudadano Kane' como Susan Alexander, a quien interpretó Dorothy Comingore. Al igual que les ocurrió a los actores con los que trabajó anteriormente Fincher, Seyfried, que contaba con la ventaja de poseer un gran parecido físico con Davies, también tuvo que repetir cientos de veces la misma escena y el resultado, al margen de su parecido físico, es arrollador.

David Fincher

Si se deja de lado lo atractivo que es el punto de partida de esta historia, que se basa en un guion del propio padre del director, y de lo ambicioso que resulta por lo mucho que supone para el cine entrar en las tripas de 'Ciudadano Kane' -incluso podría utilizarse la palabra pretencioso si no fuera por lo brillante que resulta 'Mank'-, está claro que el factor clave en la genialidad de esta película es, precisamente, su autor. David Fincher entra en un terreno aparentemente desconocido que, como en todas sus producciones, termina dominando. No solo es difícil nombrar un solo título fallido, sino que además ha tenido la suerte de contar en sus películas con los mejores actores.

La Gran Depresión

La acción de la película salta de 1930 a 1940 con agilidad y maestría, y en la etapa más temprana a la que la película hace alusión quedan reflejados los miedos y las incertidumbres que surgen en todas las crisis, en este caso en concreto, la Gran Depresión, como si los personajes de esta cinta estuvieran dirigiéndose a un espectador que en 2020 se replantea todo lo que ha conocido hasta ahora. En el caso de 'Mank', en ese metacine que propone Fincher, es Hearst quien pronuncia una frase, en referencia al cine sonoro que va a llegar, que podría aplicarse también al presente: "Los cineastas deberán alimentar ese nuevo entretenimiento". ¿Hace aquí Fincher un guiño al cambio de paradigma en el audiovisual, en el que las plataformas ya son protagonistas? Lo cierto es que el director ha firmado recientemente un contrato de exclusividad millonario con el gigante audiovisual de cuatro años de duración.