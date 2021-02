El joven cineasta Félix Colomer está convencido de que es posible abordar los temas más delicados sin caer en el amarillismo y, por eso, al poco de comenzar el estado de alarma del pasado 14 de marzo, decidió llamar a la puerta de un hospital cercano a su casa para poder entrar con su cámara y un micrófono y grabar el lado más humano de la pandemia durante la primera ola. El resultado es Vitals, un documental de tres episodios que la plataforma HBO estrena este domingo y que sirve como recordatorio de los efectos fatales que tiene la covid-19.

«Si aún quedan negacionistas, que es algo que me cuesta entender, tendrán aquí el mejor documental. Si piensan que la prensa manipula, aquí no existe esa excusa, porque no hay ningún intermediario, es el paciente el que está en el hospital mirando a los ojos al espectador que está en el sofá mirando la televisión», advierte el director de Vitals a Vozpópuli en conversación telefónica con motivo de su estreno.

Este documental fue grabado en el hospital Parc Taulí de Sabadell y el rodaje se extendió desde finales de marzo hasta principios de junio. Su juventud -apenas tiene 27 años- fue un factor decisivo para comenzar esta aventura que arrancó «muy pequeña y anarquista», como también lo fue para que el «otro loco» que le permitió entrar en el hospital, el jefe de comunicación, «muy joven y motivado». La inercia de los acontecimientos y lo que un amigo médico le contaba acerca de lo que estaba ocurriendo en los hospitales le animó a abordar este proyecto casi de manera «impulsiva», y no «poc a poc», como habitualmente se desarrollan los proyectos audiovisuales.

Según ha relatado, poco importó haber empezado tarde porque este documental no perseguía tanto «el colapso y las cifras», sino registrar cómo afectaba en el ámbito de los pacientes, de sus familiares y de los sanitarios que atienden a los enfermos de covid. Los testimonios son numerosos y entre ellos destaca el de Vanessa, una enfermera de 34 años que fue ingresada hasta en tres ocasiones y que supone «el ejemplo más bestia» de que esta enfermedad. «No solo afecta a gente mayor», asegura el joven director.

¿Quién cuida a los médicos, enfermeros y auxiliares? Esta es otra de las preguntas con las que arranca este documental y que, a través de las declaraciones y el día a día en los pasillos de este hospital, el espectador puede vislumbrar. Tal y como afirma el director de Vitals, la solidaridad entre pacientes y sanitarios circula en ambos sentidos, porque a veces eran los enfermos quienes les «animaban o alegraban, con una sonrisa, con una conversación profunda o con su propia recuperación». En casa en cambio, donde la realidad es diferente, y donde también el confinamiento causaba fatiga, no conseguían el alivio que necesitaban o nunca llegaban a «desconectar».

Para el director, este hospital de Sabadell, la ciudad en la que vive, no fue solo el lugar en el que trabajó durante varios meses, sino también el centro donde nació su primer hijo, que nació justo una semana después de terminar el rodaje. Como nació prematuro, estuvo ingresado una semana, así que el director se cruzaba todos los días con los protagonistas de su documental. «Se convirtió en mi casa durante casi tres meses: primero por el rodaje, que habla sobre todo de la muerte, y luego para celebrar la vida», ha dicho.

Política: ficción con los mejores guionistas

En cuanto a las elecciones al Parlament del 14F, Colomer no entra a valorar decisiones concretas, pero afirma sentirse «siempre sorprendido con políticos en general, sean de donde sean». «Me han preguntado si no me hubiese gustado contar con algún político en el documental, pero es que esto no tiene que ver con los políticos. Me lo tomo de forma surrealista, y los sanitarios no entienden las contradicciones constantes, por las que se toma una medida y al día siguiente la contraria. Eso sí que parece una ficción con los mejores guionistas pensando cada giro y la siguiente absurdez que se les ocurra», critica.

Después de este documental, Colomer tiene entre manos otros dos o tres proyectos. Uno de ellos, que empezó a rodar hace dos años, habla sobre la muerte infantil y cómo es el presente de un niño que se va a morir y su familia. «Me gustan un poco los temas que son frágiles o tabú, pero he estado en contra siempre de que cuanto más delicada sea una cuestión más la esquivamos para no caer en el amarillismo», defiende.