Cesc Gay: "El sexo genera tensión, excitación y pudor"

Cesc Gay, uno de los directores españoles con mayor capacidad para retratar las dudas generacionales, las crisis de edad y los obstáculos afectivos, estrena este viernes en los cines españoles 'Sentimental', la adaptación a la gran pantalla de su obra de teatro 'Los vecinos de arriba'. Javier Cámara, Belén Cuesta, Alberto San Juan y Griselda Siciliani componen el reparto de una historia sobre sexo, rutina, fracasos y vida en pareja.

"El sexo genera tensión, excitación, pudor, vergüenza y a la vez atrae", señala Cesc Gay en referencia a su nueva película, presentada en el marco del Festival de San Sebastián. En ella, Julio (Cámara) y Ana (Siciliani) forman una pareja que lleva más de tres lustros viviendo juntos que ya no se mira, no se toca y solo se relaciona a través de la pelea y de la confrontación. Una noche, ella invita a cenar a sus vecinos Salva (San Juan) y Laura (Cuesta), y, a pesar de la oposición de su marido, ambos terminan mirándose en un espejo en el que ven todo aquello que han perdido o que con el tiempo han dejado escapar.

El humor es el hilo conductor de esta historia, en la que los anfitriones mantienen en secreto algo que les molesta y que, al mismo tiempo, les causa una insoportable envidia: sus vecinos, más jóvenes, que ellos, amables y simpáticos, no tienen pudor en expresar mediante todo tipo de ruidos su pasión en la cama. Sin embargo, las cosas no son lo que parecen y, más allá de las disculpas, los invitados les harán una propuesta catártica para ellos.

Cesc, cuya película 'Truman' (2015) fue galardonada con cinco Premios Goya -entre ellos, mejor película y mejor dirección- es consciente de lo "fascinante" que es el sexo y de cómo sigue afectando a las personas, siendo capaz de crear "una de las grandes tensiones internas" de esta trama, en la que entra en juego el poliamor de la mano de los personajes de Alberto San Juan y Belén Cuesta.

Mucha gente mecaniza horarios, se levanta con un cuarto de hora de diferencia para evitar el conflicto y al final se normaliza, entra en la cotidianidad, y llega ese momento en que las parejas están a gusto con otras parejas y no a solas"

Tal y como señala, la película parte de una situación real, cuando el director, su mujer y sus hijos empezaron a oír a la "vecina de arriba "fuera de horas y de volumen", lo que generó "debate" en la familia. Más allá de la ficción, aquellos vecinos nunca bajaron a visitarles, pero fue el detonante que le impulsó a escribir y, en esta ocasión, sin un rumbo fijo, a diferencia de anteriores ocasiones, aunque le permitió escribir sobre estereotipos con "humor e ironía".

Aquello se convirtió en una obra de teatro que, según palabras, "combina humor ácido y momentos amargos" y que ha tenido que adaptar para alejar la intensidad que puede aportar un primer plano. "El teatro es más lúdico, hiere menos, es más cercano", ha dicho el director, que ya adaptó a la gran pantalla 'Krámpack' (2000) y 'V.O.S.' (2009).

El drama tras la comedia

Como todas las comedias, en 'Sentimental' también hay aspectos dramáticos o más serios que van más allá de la ironía y que hablan de las dudas contemporáneas que afectan a cualquier pareja. La película, según explica Cesc Gay, lleva a darse cuenta de que uno no puede "dejar pasar las cosas" porque "los conflictos y los reproches se quedan y permanecen en las relaciones". "Tienes que abrir las ventanas para que entre el aire, para bien o para mal. Te puede llevar a hacer maletas o a intentarlo, que es la intención final. A veces nos olvidamos de que hay que estar curando siempre las cosas", ha dicho.

La pareja que forman Javier Cámara y Griselda Siciliani viven bajo el mismo techo, pero están separados en burbujas, y su relación está afectada por la incomunicación, la soledad y la distancia. "Lo veo en mucha gente, que mecaniza horarios, se levanta con un cuarto de hora de diferencia para evitar el conflicto y al final se normaliza, entra en la cotidianidad, y llega ese momento en que las parejas están a gusto con otras parejas y no con ellas, y dejan de hacer cosas a solas", reflexiona el director.

'Sentimental', en su aparente sencillez, tampoco deja de lado las crisis de madurez y el inevitable envejecimiento. "Las generaciones anteriores, la de mis padres, asumían de manera más natural que la pareja se quedaba en un lugar en cierto momento y todo se enquistada. No ponían en duda que se pudiera romper esa pareja, no hace tanto que en este país es algo normal, porque antes los matrimonios duraban toda la vida y punto", agrega Cesc Gay. Aunque alega que esto no es un panfleto a favor del matrimonio, reconoce que "la velocidad" a la que se vive lleva a "cambiar de coche, de trabajo y de pareja" y hace "difícil mantener los vínculos familiares".

¿Diseñó Netflix la covid-19?