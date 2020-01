La demostración de que los carteles de películas del mismo género son siempre iguales

Un director creativo y tuitero ha recuperado en la red social un análisis de Christophe Courtois de hace unos años en los que se muestra algo asombroso. Los carteles de las películas de cine siguen solo 10 patrones que se repiten dependiendo del tipo de filme.

¿Cuáles son esos tipos de carteles? En la primera categoría se encuentran las que cuentan con los colores naranja y azul, las películas de acción. En ellas se engloban cintas tan conocidas como la saga de 'El caso Burn', 'Los cuatro fantásticos' o 'Batman', entre otras.

There are only 10 types of movies. (A short thread)1. Orange and blue action

Las "piernas sexis" es la segunda 'categoría'. En ella, la sexualización de esta parte del cuerpo en las mujeres es evidente, pero también lo es que ha sido muy utilizada en los carteles del séptimo arte.

La "policía desenfocada" es el tercer tipo de cartel. En todos se ve a uno, dos o tres (no más) miembros del cuerpo de seguridad en persecusión. Los colores oscuros, azules y negros, así como los fondos difuminados son marca de este tipo de cintas.

'Pretty Woman' y las parejas recostadas

En el cuarto tipo de filme se encuentran las parejas recostadas, ya sea una pareja enamorada o una pareja de agentes. Aparecen dos personas, una apoyada sobre la espalda de la otra y mirándose o mirando a la cámara. El claro ejemplo de este tipo de cartel es 'Pretty Woman', que parece que abrió la veda para otras más nuevas como 'Sin reservas'.

Las "espaldas negras" de los protagonistas son un clásico. En los carteles de películas como 'Harry Potter', Blade', 'V de Vendetta', 'Batman' o 'Resident Evil', los personajes aparecen de espaldas, ya sea mirando a la 'big city' o a la nada, pero de espaldas.

"Los vestidos rojos", otro elemento recurrente desde hace décadas. Lee destaca como es una prenda muy utilizada en los carteles del séptimo arte, ya sea con fondos blancos, negros, azules, negros o en versión dibujo, como es el caso de la creación de Pedro Almodóvar, 'Todo sobre mi madre'.

El color naranja para las películas de acción

También hay otra combinación de colores muy empleada en el cine: el negro y el naranja. Es otra de las gamas de colores empleada en las películas de acción. Ejemplos son 'Transporter', 'Ghost Rider' y 'Fast & Furious'.

La octava categoría es la de imágenes de personajes en el cielo. Películas como 'Más allá de la vida', de Matt Damon y Julia Robert, o 'La última canción', de Miley Cyrus.

El penúltimo tipo de carteles tiene el título "ojo". En muchas películas, sobre todo de terror, aparece un ojo en primer plano, otra parte del cuerpo que, vista de cerca, crea una sesación de misterio y horror. 'Requiem por un sueño' y 'Maldición' son ejemplos de ello. Aunque también aparece en otras como 'Avatar' y 'Dinosaurio', de Disney.

Fondo amarillo o azul

El fondo amarillo es la décima categoría. Es sin duda otro de los colores más utilizados por los diseñadores. Ejemplos son 'The Informant!', 'Motherhood' y una de las estrenadas recientemente, 'Yesterday'.

El autor de este hilo bromea en su última aportación, el 'bonus' lo tiene Tom Cruise con la categoría "perfil de Tom Cruise".

11. Bonus - Tom Cruise profile

Algunos usuarios también han dedicado su tiempo a añadir más 'categorías' a la lista, como los "fondos azules de las películas francesas" y los personajes en forma de "pirámide".

You forget the French posters with blue background and yellow title...if the movie sucks it's better.