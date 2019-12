Carolina Durante, Nancys Rubias y un sinfín de artistas presentan 'El poder de la música' de Movistar

'El poder de la música' es la nueva apuesta de Movistar por el arte que se estrena el 2 de diciembre. Un programa que se emite en #0 y que busca reflejar la influencia de la música en nuestra vida a través de varios relatos personales de cantantes y músicos del panorama nacional.

Vozpópuli acudió a la presentación del formato que se organizó en la sala El Sol para conocer todos los detalles del proyecto y conversar con algunos de sus protagonistas. Además, pudimos disfrutar de un concierto en directo en el que La Banda de Late Motiv deleitó a los presentes interpretando canciones que forman parte de la memoria colectiva.

Así fue la presentación de 'El poder de la música'

El propio evento de presentación de 'El poder de la música' ya permitía atisbar que no se trataba de un programa de televisión tradicional. Una gran cantidad de rostros conocidos y talentos emergentes fueron desfilando por el photocall dispuestos a atender a los periodistas. Mario Vaquerizo (Nancys Rubias), Pau Roca (La Habitación Roja), El Kanka, Carlos Tarque (M Clan), Carolina Durante, Rayden... fueron algunos de los nombres que estuvieron presentes.

Mario Vaquerizo, Marta Vaquerizo y Miguel (conocido como La Favor) nos explicaron cuál era su papel dentro de esta variopinta mixtura: "Ocupamos el espacio glam, venimos de David Bowie y de Kiss". Por otro lado, el cómico Julián López nos contó cuál fue el grupo que le marcó para siempre: "La música nos moldea como personas. En mi caso, fue la pasión que se despertó en mí por Queen cuando tenía unos doce o trece años. Era un niño y ya era la banda de mi vida".

Somos cuatro colegas que hacen música y lo que venga es un regalo Carolina Durante

También pudimos conversar con Carolina Durante, uno de los grupos juveniles que ha irrumpido con más fuerza en el panorama musical español. Aparecieron sin su vocalista, Diego Ibáñez, que no acudió a la convocatoria. Tras tocar el cielo con su single 'Cayetano', una caricatura de la juventud española de rancio abolengo, remarcan que vienen a impregnar 'El poder de la música' con su singular estilo: "Aportamos 'do it yourself', 'amateurismo'... Hacer las cosas bien, pero no perder el espíritu de que somos cuatro colegas que hacen música y lo que venga es un regalo".

El momento estelar de Mario Vaquerizo

Después de las entrevistas, tuvo lugar una presentación de tono corporativo en la que algunos directivos de Movistar expusieron las características del programa y agradecieron su buena labor a las celebridades que han participado en su elaboración.

Antes de que finalizase el momento informativo, Mario Vaquerizo no dudó en subir al escenario para hablar sobre 'El poder de la música'. El vocalista de Nancys Rubias aprovechó para acuñar un nuevo término: 'nancyrrubismo'.

Una palabra que, según Vaquerizo, define la esencia su grupo y de muchas otras formaciones del panorama musical actual: "Todos hacen nancyrrubismo, las bases pregrabadas y la voz en directo". El intérprete también dio las gracias a la cadena por la oportunidad que le han brindado tanto a él como a sus compañeros de grupo y a su mujer, Alaska.

La banda de Late Motiv pone en pie a los asistentes

Tras los formalismos, La Banda de Late Motiv, nacida en el programa homónimo de Movistar, irrumpió en el escenario para dar rienda suelta a su talento. Con Litus a la cabeza, los músicos tocaron algunos de los temas que aparecen en los relatos de los protagonistas de 'El poder de la música'.

'Space Oddity' de David Bowie, 'Suspicious Minds' de Elvis Presley y 'Have you ever seen the rain' de Creedence Clearwater Revival fueron algunas de las canciones que la banda interpretó junto a algunos de los asistentes, como el gallego Xoel López.

Una vez finalizado el concierto, Pau Roca se subió a un escenario anexo para ponerse a los mandos de la mesa de mezclas. En el papel de DJ, el integrante de La Habitación Roja se encargó de poner banda sonora a la fiesta posterior que se convirtió en una 'Fábrica de baile' con reminiscencias ochenteras y un toque indie.

Así será 'El poder de la música'

'El poder de la música' se compone de cuatro episodios que se identifican con cuatro mixtapes. El primero de ellos, Revelación, se estrena el 2 de diciembre y cuenta con la presencia de Alaska, Luz Casal y el cómico Julián López.

Las tres entregas posteriores completarán el elenco de protagonistas en el que también se encuentran Álvaro Benito, Ariel Rot, Bob Pop, Jorge Martí y Pau Roca (La Habitación Roja), Mariam Bachir, Mikel Erentxun, Soleá Morente, Teresa Perales y Zahara Pop.

Se trata de una arriesgada apuesta por la música en directo y la programación cultural, escasa en las cadenas generalistas, que busca seducir al público melómano de la plataforma de pago de Movistar.

Un viaje intimista plagado de referentes que supone un rara avis en una época donde lo masivo y lo viral han copado el escenario mediático en detrimento de la calidad, la originalidad o enfoques divergentes.