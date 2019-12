La cantante de Roxette, Marie Fredriksson, muere tras una larga enfermedad

La cantante y compositora sueca que fue la voz femenina del dúo de pop Roxette, Marie Fredriksson, ha muerto la mañana de este martes, según ha confirmado su agente Marie Dimberg. La artista, que formó parte de uno de los grupos más relevantes de las décadas de los 80 y 90 junto a Per Gessle, ha muerto a los 61 años tras una larga lucha contra el cáncer.

Fredriksson ha estado tratando de combatir un tumor cerebral desde el año 2002 y ahora, su agente ha lanzado un comunicado en el que asegura que, "con gran tristeza", anuncia que uno de sus "artistas más grandes y queridos se ha ido". "Marie Fredriksson ha muerto tras su larga enfermedad", escribe Dimberg.

Su compañero ha sido uno de los primeros en querer mostrar su recuerdo a la artista, asegurando que "el tiempo pasa muy rápido". "No hace tanto tiempo que pasamos días y noches en mi pequeño apartamento compartiendo sueños imposibles", ha señalado en un comunicado. "¡Y qué sueño llegamos a compartir!", ha celebrado.

Gessle se siente, afirma, "honrado de haber conocido su talento y generosidad". "Todo mi amor va para ti y tu familia. Las cosas jamás serán igual", ha concluido el otro miembro de Roxette.

Fredriksson no quiso pasar por alto su enfermedad ni ocultarla y muestra de ello fue que, además de su lucha contra el cáncer, publicó un libro para explicar a sus seguidores cómo se sentía y contra lo que iba a tener que batallar. Con el título Listen to My Heart (Escucha a mi corazón) -nombre homónimo a uno de sus temas-,la sueca contaba lo que para ella comenzó el 11 de septiembre de 2002: "El infierno".

Volvió a los escenarios

La artista recogió los múltiples y durísimos tratamientos que le dejaron secuelas y narró cómo tuvo que volver a aprender a andar, a hablar e, incluso, a leer. No solo eso, la cantante de Roxette aprovechó para señalar que eso no iba a pararla y contó cómo fue volver a los escenarios cinco años después, en 2007 en solitario, y en 2011, de nuevo con la banda.

En 2016, Roxette inició una gira mundial por el 30 aniversario de la banda, sin embargo, tuvieron que cancelarla por su salud.

La sueca cuenta con más de una decena de discos, desde que lanzó su primer álbum Het Vind en 1984

La carrera musical de Fredriksson comenzó muy pronto. La sueca formó parte de bandas como Strul y Mamas Barn, aunque hasta que no decidió compartir su trabajo en solitario no supo lo que sería de verdad el éxito.

Discografía de Roxette y Marie Fredriksson

La sueca cuenta con más de una decena de discos, desde que lanzó su primer álbumHet Vind en 1984 hasta su último trabajo, Nu!, en 2013.

Fue en el año 1986 cuando emprendió su carrera junto a Gessle en Roxette, aunque había seguido sacando trabajos como solista hasta entonces. En 1987, de hecho, editó su tercer álbum, Efter Stormen.

Entre los temas más conocidos del grupo que le alzaron como uno de los más escuchados en los 80 están los It Must Have Been Love o Listen To Your Heart.

Ya con Roxette, lanzó el single Sparvöga en 1989 y fue una clara representación de la música de finales de la década de los 80.

Su último álbum antes de ser consciente de la enfermedad que padecía data del año 2000 y en él recopila los mejores éxitos la artista, con él dio comienzo a una nueva gira por Suecia, donde más de 100.000 personas asistieron a sus conciertos.

Por los cinco continentes

Con su regreso a los escenarios, la artista decide lanzar un álbum interpretando cuatro temas de su marido, el también sueco Mikael Bolyos, y lo titula A Family Affair.

No obstante, este no era el fin de Roxette y en el año 2011, el dúo volvería a subirse a los escenarios. El single She's Got Nothing On (But The Radio), daría el pistoletazo de salida para una nueva etapa de la banda y de la propia Fredriksson. Hasta 2012 estuvieron recorriendo los cinco continentes y en ese año ambos lanzan Travelling, con canciones en directo y de estudio.

En 2016, la banda tuvo que cancelar su tour mundial por el estado de salud de Fredriksson, sin embargo, deciden sacar a la luz un nuevo trabajo, el disco Good Karma, su décimo y último disco.