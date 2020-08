Las seis canciones del verano de la pandemia

A lo largo de varias décadas, la llamada ‘canción del verano’ ha dividido a los aficionados españoles al pop. Unos la disfrutan con humor, otros la encuentran irritante, mientras su estribillo retumbaba en ferias, radiofórmulas y chiringuitos. En este extraño agosto de 2020, la mayoría la echarán de menos, aunque solo sea como nostalgia por la vieja normalidad perdida. Bajo las actuales circunstancias, estás son la media docena de piezas que han marcado los meses de calor.

'Blinding lights' (The Weeknd)

Elegancia pop, desconexión emocional y teclados ochenteros. El ‘pepinazo’ de Abel Makkonen Tesfaye -nombre real de The Weekend- es como un Take On Me (A-ha) cargada de ansiolíticos. El pasado 15 de agosto, cumplió 21 semanas como la canción más escuchada de Estados Unidos, aunque su impacto es claramente global. Además de contar con una melodía totalmente adictiva, transmite una intensa sensación de desamparo que ha enganchado a millones de oyentes en todo el planeta. Pensemos, por ejemplo, en frases como “La ciudad esta fría y vacía” o “he estado solo demasiado tiempo”. Parece complicado que otro himno le arrebate la condición de canción emblemática de 2020.

'Jangeuo' (Anuel)

Todo parecía indicar que Bad Bunny había ya firmado el mejor disco del año, pero en esas llegó Emmanuel Gazmey Santiago con un álbum que mira cara cara al del conejito (que, por cierto, está presente con dos colaboraciones). Jangueo es una de las joyas de Emmanuel, no solo por la presencia de uno de los grandes padrinos del perreo, sino por un flow intenso, ideal para quemar las pistas de baile. La otra colaboración del disco con Tego es Rifles rusos, una pegadiza salvajada que glamuriza las lógicas del narcotráfico. Por si alguien tiene dudas, hablamos del disco más escuchado del verano 2020 en nuestro país. El nivel medio de las composiciones del disco es muy alto, hasta el punto de que quedan pocas dudas de que estamos ante un clásico de la música popular latina.

'Caramelo' o cualquiera donde aparezca Myke Towers

Mientras escribo estas líneas, la canción más escuchada según YouTube Tendencias es Caramelo Remix, orginial de Ozuna pero remezclada junto a Karol G y Myke Towers. En las listas de éxito también aparecen Carita de inocente con Prince Royce y Myke Towers o Mi estilo de vida con Ñejo, Arcángel y Myke Towers, así como La Jeepeta con Nio García, Anuel y Myke Towers y para postre La curiosidad, con Jay Wheeler y Myke Towers. ¿Qué une a todos estos pelotazos? En efecto, lo han adivinado, el puertorriqueño Myke Towers es el nuevo rey de los cameos musicales como antes lo fueron Pitbull y Bad Bunny, dos estrellas que hace tiempo vuelan en solitario. La música latina ha encontrado un filón de crear infinitos remixes de sí misma donde sus estrellas colaboraban de manera constante y promiscua, facilitando que los algoritmos de Silicon Valley te lleven en volandas como un tobogán sonoro. Por cierto, eviten Llegará, la canción donde Myke Towers ejerce de estrella y que es bastante insulsa.

'Dynamite' (BTS)

El K-pop es uno de los grandes fenómenos de este verano, desde el épico troleo de un mitin clave de Donald Trump hasta el reciente lanzamiento de Dynamite, primer himno en inglés de los superventas BTS. Gracias a sus disciplinadas escuadras de fans, lograron llegar a 30 millones de reproducciones en solo tres horas o acariciar el récord de los 100 millones de escuchas en 24 horas (le faltaron 27 minutos para lograrlo). Mientras escribo esto, ya ha superado los 216 millones de escuchas, convirtiéndose en reina del final del verano. Más que ante un fenómeno musical, estamos ante un tsunami estético-social, creado con paciencia desde los años 90 con generoso apoyo estatal. La canción es tan previsible como pegadiza, al estilo de Bruno Mars, pero el K-pop es una de las fiebres sonoras con más pegada de nuestra época.

'Hola, nena' (Nyno Vargas con Omar Montes)

Rosalía es un meteorito comercial imparable, pero la pandemia parece haber frenado su impulso arrollador. Su canción TKN junto a Travis Scott fue una decepción general, más cercana a un anuncio de Tommy Hilfiger que a un himno quemapistas. Por contra, artistas como Nyno Vargas y Omar Montes parecen tener cogida la medida al flow de 2020, como demuestra esta pegadiza y pegajosa colaboración. Esta nueva escena de música popular (con un pie en las redes y otro en los realities y la prensa rosa) parece irradiar neón. Sus voces ebrias de autotune parece llamadas a tomar el relevo de la música de barrio española. Una canción que suena a puro verano. Más de 23 millones de escuchas desde abril.

'Yo perreo sola' (Bad Bunny)

El astro puertorriqueño, todo un referente social para los jóvenes, ha sido dueño y señor de este verano. Tanto por el alto voltaje de su último álbum como por las numerosas polémicas que ha protagonizado, desde su mutación queer en este vídeo hasta si era merecido su premio a mejor compositor del año, pasando por las acusaciones de machismo por la rima “Ella es mi Lady Gaga y yo su Bradley Cooper/ ella se lo traga y luego me lo escupe”. Quedan pocas dudas de que Benito Antonio Martínez Ocasio es un icono cultural de nuestro tiempo al que podemos echar pronto de menos si cumple su promesa de una retirada sorpresa. ¿Nos mandará un burofax de despedida el día menos pensado?