El festival de Eurovisión, cancelado a causa del coronavirus

La Unión Europea de Radiodifusión, organizadora del Festival de Eurovisión, ha anunciado este miércoles la cancelación del certamen de este año, que estaba previsto en Rotterdam (Países Bajos) el 16 de mayo, debido a la pandemia de coronavirus.

"Con gran pesar tenemos que anunciar la cancelación del festival", destacó la organización en un comunicado, señalando que la incertidumbre creada por la expansión del Covid-19 y las restricciones tomadas por numerosos gobiernos de los países participantes han obligado a tomar esta decisión.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF