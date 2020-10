'Las brujas (de Roald Dahl)': vuelve el terror infantil de los 90

Los cines viven momentos de incertidumbre en las últimas semanas, debido a la ausencia de grandes estrenos, especialmente tras el verano, y ahora también provocados por el estado de alarma y el toque de queda en el país, lo que conlleva cambios en horarios y aforos. Para contrastar la situación, llega este viernes a los cines 'Las brujas (de Roald Dahl)', una nueva adaptación a la gran pantalla de la novela infantil de 1983 que recupera el mejor terror infantil de los años 90 y que puede ser un buen gancho para llevar al público de nuevo a las salas.

Robert Zemeckis, responsable de clásicos como la trilogía de 'Regreso al futuro' y 'Forrest Gump', se atreve con la adaptación de esta novela infantil, que en 1990 ya llevó al cine Nicolas Roeg bajo el título de 'La maldición de las brujas', con Anjelika Huston como la Gran Bruja, y que ahora llega en vísperas de Halloween con una nueva versión de esta comedia más macabra, que protagoniza Anne Hathaway, y que cuenta con la producción de Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro.

La distribuidora responsable de estrenar esta película es Warner Bros, en la que además están puestos todos los ojos por ser la única major que mantiene el estreno de su gran apuesta de este año: 'Wonder Woman 1984'. Si bien es cierto que hace pocos días lo distribuidores destacaron en un comunicado que, según datos de Sanidad, los cines no han sido foco de contagio en ningún lugar del mundo, la incidencia de la segunda ola de la covid-19 no conduce al optimismo.

Las brujas pierden algunos hechizos, pero la actuación de Anne Hathaway en el juego podría ser suficiente para hechizar a los fanáticos de esta historia de Roald Dahl"

Lo cierto es que la película, que llegó a las plataformas estadounidenses el pasado 22 de octubre, no ha sido recibida por la crítica con los brazos abiertos y hay quien incluso habla de la peor película de Zemeckis en años. Según el popular portal de reseñas Rotten Tomatos, "las brujas pierden algunos hechizos, pero la actuación de Anne Hathaway en el juego podría ser suficiente para hechizar a los fanáticos de esta historia de Roald Dahl".

Lo más memorable de la adaptación de Zemeckis es precisamente la actuación de Anne Hathaway, que sorprende con un fuerte acento nórdico y un carácter histriónico capaz de asustar al más despistado, y cuya transformación en bruja desagradable no pasará desapercibida.

Hay quien critica en Zemeckis la falta de inspiración, lo mucho que la película tarda en coger ritmo o el exceso de efectos de ordenador para recrear la magia, pero también hay quien ha encontrado en la nueva película del director de 'Regreso al futuro' -que acaba de cumplir 35 años- muchas dosis de nostalgia y el regreso al cine de fantasía oscura con el que creció toda una generación.

En cualquier caso, si algo puede decirse de 'Las brujas (de Roald Dahl)' es que cumple su función de asustar y entretener, situar a los niños en una posición más poderosa y expuesta al mal, y también muestra como no siempre los cuentos terminan con un final feliz. A pesar de esto, y de mostrar lo más terrible que le puede ocurrir a un niño -perder a sus padres- Zemeckis puede presumir de construir un universo suficientemente esperanzador.

De ello son responsables Octavia Spencer y Jahzir Bruno, abuela y nieto, que forman un tándem capaz de brillar incluso por encima de la actuación de Hathaway que, si bien es cierto, sobresale en ocasiones por ayuda del guion y no tanto por mérito propio. Tampoco falla Stanley Tucci ('Lo juegos del hambre', 'Spotlight'), aunque es inevitable pensar en Rowan Atkinson ('Mr. Bean').

Y en la elección de los personajes reside una de las intenciones de la película, que cambia la identidad racial de la abuela y el nieto, ambos negros estadounidenses, en lugar de tratarse de un niño británico y su abuela noruega. Además, la acción transcurre en 1968 en Estados Unidos, en una época de lucha por la igualdad y los derechos sociales.

Para el deleite de quienes nacieron entre los 70 y los 80, la película hace un guiño al cine de la década de los 90, con reminiscencias de cintas como 'La muerte os sienta tan bien' (1992) o 'Hocus Pocus' (1993). Es diversión, entretenimiento y acerca a 2020 lo que ya es un clásico de la literatura infantil en un año en el que, precisamente, el público al que va dirigida la película, los más pequeños, buscan con creatividad motivos para sobrevivir con alegría y determinación a la pandemia que les ha tocado vivir.