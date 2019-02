David Bowie tendrá su biopic, en el que será interpretado por Johnny Flynn

David Bowie tendrá su propio biopic y se llamará 'Stardust'. De la mano del director Gabriel Range, la industria cinematográfica sigue con la ola de largometrajes sobre la vida de artistas que marcaron un antes y un después en la historia de la música. Sin embargo, antes de comenzar, ya hay discrepancias y especulaciones sobre cómo será y si podrá o no contar con música de la leyenda. Aunque, el último biopic de Hollywood, 'Bohemian Rhapsody' tampoco comenzó con buen pie y los resultados no han podido ser mejores.

El artista más transgresor de la historia de la música contará con un homenaje sobre su vida, en el que será interpretado por el actor Johnny Flynn (conocido por sus papeles en 'Genius', protagonizado por Antonio Banderas, o 'Vanity Fair'). Según ha adelantado el medio especializado 'The Hollywood Reporter', será él quien dé vida al 'Duque blanco' junto a Jena Malone, que será Angie (la primera mujer de Bowie) y Marc Marone, que será uno de los productores más ligados a la vida del camaleón.

El esqueleto del filme será construido tanto por Range como por el guionista Christopher Bell, quienes tendrán que logar resumir en un espacio de dos horas la vida del artista. Además, tendrán que crear la atmósfera perfecta para contar cómo Bowie ascendió desde llenar locales de su ciudad natal, Londres, en los años 40 a crear himnos como 'Love You Till Tuesday' (1967) o 'Starmen' y 'Lady Stardust' junto a The Spiders en el 72. Narrar su época de oro, sus inquietudes y sus fantasmas.

Range y Bell deberán transmitir al público cómo fue tocar en el Rebel Rebel de Dublín en el año 2003 o cómo una enfermedad acabó con su energía indescriptible.

En concreto, el proyecto contará cómo fue su primera visita a Estados Unidos, en el año 1971, aquel viaje que inspiró la creación de su famoso alter ego, 'Ziggy Stardust', que ahora dará nombre a la película.

La historia de Bowie es compleja y tratar de escribir un guion que meta al público en una historia de la cual se conoce el final, una vida que acaba con el álbum con el que decidió despedirse, 'The Next Day', es muy difícil.

Bowie fue una de las personas con más talento de la historia y al que le gustaba la fama, hasta cierto punto. Su rebeldía y su carisma se plasmó a la perfección en su 'Heroes' y no cesó hasta su 'Lazarus', un tema que toca hasta el fondo del alma del que lo escucha. El cáncer acabó con su vida, pero su legado de rock, soul o funk será eterno.

El reto es monumental pero lo es aún más si los productores no pueden contar con la música orinal del británico por no adquirir los derechos de esta. Ha sido su hijo, Duncan Jones, quien ha informado a través de las redes sociales que no sabe si el biopic podrá contar con los acordes del camaleón.

"No estoy diciendo que esta película no vaya a suceder. Honestamente no lo sé", ha comenzado su mensaje en Twitter. "Estoy diciendo que tal como está, esta película no tendrá música de papá", ha dicho.

Im not saying this movie is not happening. I honestly wouldn't know.Im saying that as it stands, this movie won't have any of dads music in it, & I can't imagine that changing. If you want to see a biopic without his music or the families blessing, thats up to the audience.